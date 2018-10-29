 Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава "Нацкорпуса" Днепропетровщины Котенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня было совершено нападение на нашего побратима из Павлограда, представителя Нацдружин, Юрия Малимонова. Ясно, что за общественную деятельность и четкую патриотическую позицию. Достоверно, за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас Юрий находится в реанимации в тяжелом состоянии. Советуем полиции найти нападавших и организаторов быстрее".
Напомним, что 29 октября на активиста "Национальных дружин " Юрия Малимонова совершено нападение в Павлограде. Ему нанесли 18 ударов кастетом.
не играйтесь в ромашку с урками
они этого не понимают
или кончайте их или не суньте пятак, выж не телки журналисты???
в суд пойдете?
А мусора ничего и никого не найдут, бо они прекрасно знают эти все точки, не будь они мусора, а раз эти точки работают и процветают, значит они под крышей мусоров. Это простая логика. Поэтому националистам не нужно было бороться с памятниками ленина, а изучать опыт большевиков. Они в своё время так задрочили и запугали, а по сути зат ерроризировали околотных жандармов и их начальство, что когда настал выстрел Авроры, защищать царя было некому. Все жандармы разбежались, а кто не успел тех люди вешали на фонарных столбах аж гай шумел, деревья гнулись. История это - советская. Так, шо товарищи националисты - книжки Вам в руки и ленин и в пособие.