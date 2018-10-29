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Все про:избиение (9244) Павлоград (62) Нацдружины (8)

 Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава "Нацкорпуса" Днепропетровщины Котенко. ФОТО

Глава Днепропетровской организации "Национального корпуса" Денис Котенко опубликовал новую информацию о состоянии активиста Юрия Малимонова, на которого было совершено нападение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня было совершено нападение на нашего побратима из Павлограда, представителя Нацдружин, Юрия Малимонова. Ясно, что за общественную деятельность и четкую патриотическую позицию. Достоверно, за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас Юрий находится в реанимации в тяжелом состоянии. Советуем полиции найти нападавших и организаторов быстрее".

Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава Нацкорпуса Днепропетровщины Котенко 01

Напомним, что 29 октября на активиста "Национальных дружин " Юрия Малимонова совершено нападение в Павлограде. Ему нанесли 18 ударов кастетом.

Источник: https://censor.net.ua/p3093997
 
 
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даст бог, отойдет
не играйтесь в ромашку с урками
они этого не понимают
или кончайте их или не суньте пятак, выж не телки журналисты???
в суд пойдете?
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с какими урками? наркоточки = это мусора
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Когда свиньям сокращают жрачку,они начинают жрать друг друга...
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Мне трудно судить о деятельности национального корпуса. Их палатки стояли и в павлограде и в днепре. Сейчас не стоят. Павлоград крышует ахметка, так все "прелести" Донбасса там имеют место быть
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нацкорпус - останній "аргумент" Авакова
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Мне трудно судить. Но по манерам это фашиствующая организация. Возможно я ошибаюсь. Но молодежи там много.
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Повстання! Імпічмент! Коліївщина! Геть бариг! Так перемогам, ні поразкам!
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Выздоравливай мужик.

А мусора ничего и никого не найдут, бо они прекрасно знают эти все точки, не будь они мусора, а раз эти точки работают и процветают, значит они под крышей мусоров. Это простая логика. Поэтому националистам не нужно было бороться с памятниками ленина, а изучать опыт большевиков. Они в своё время так задрочили и запугали, а по сути зат ерроризировали околотных жандармов и их начальство, что когда настал выстрел Авроры, защищать царя было некому. Все жандармы разбежались, а кто не успел тех люди вешали на фонарных столбах аж гай шумел, деревья гнулись. История это - советская. Так, шо товарищи националисты - книжки Вам в руки и ленин и в пособие.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМалимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава "Нацкорпуса" Днепропетровщины Котенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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