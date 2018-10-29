 С погибшим в катастрофе Су-27 пилотом Иваном Петренко простились на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 29 октября, в поселке Озерное Житомирской области состоялась церемония прощания с Иваном Николаевичем Петренко, 1972 года рождения, полковником, летчиком 1-го класса, заместителем командира по авиации - начальником авиации ВК "Восток", который погиб 16 октября в результате крушения истребителя Су -27УБ, бортовой номер 70 ( "синий"), принадлежавший 831-й бригаде тактической авиации. Авиакатастрофа произошла около 17:00 во время выполнения учебно-боевого полета в рамках многонациональных учений "Чистое небо - 2018", вблизи села Уланов Хмельникского района Винницкой области. По словам свидетелей, истребитель начало крутить, он терял высоту, пилоту удалось увести его от деревни. Самолет упал в поле между селами Уланов и Пагурцы. Погибли два члена экипажа, второй пилот - Сет Неринг, военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

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Иван Петренко родился 05.08.1972 года. Школьные годы прошли в военном городке в селе Куриловка Купянского района Харьковской области. Отец был военным летчиком-инструктором в летном училище. В 1993 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Прошел путь от летчика-инструктора до командира бригады. Проходил службу в Умани, до 2011 года - в авиационной части пгт Озерное, в 2012 - 2014 годах командовал 40-й бригадой тактической авиации в городе Васильков. По состоянию на февраль 2017 г. занимал должность заместителя командира ВК "Восток". В авиации около 25 лет, имел более 1100 летных часов на истребителях разного типа (Л-39, Су-27, МиГ-29). Подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях. Награжден орденом Данила Галицкого, ведомственными наградами. Участник АТО, участвовал в боевых действиях на Донбассе, в частности в специальных операциях.

У полковника Ивана Петренко остались жена и дочь.







Фото: 24tv.ua.