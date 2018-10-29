 При требовании взятки $1200 задержаны двое пограничников в Черновицкой области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от местного жителя тысячу двести американских долларов. За такое ​​"вознаграждение" злоумышленники обещали ему содействие в беспрепятственном перемещении вне таможенного и пограничного контроля шестнадцати коробок с электроинструментами в Республику Молдова.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения очередной части неправомерной выгоды на одной из улиц областного центра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями главного управления Нацполиции, военной прокуратурой и отделом внутренней безопасности по Черновицкому пограничному отряду".

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