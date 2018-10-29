 Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятии судебной реформы, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", сообщает Цензор.НЕТ.
Эксперты программы констатировали, что благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению. Так за 2018 г. уровень доверия общества к судам вырос на 6% по сравнению с 12% доверия, которые были зафиксированы по результатам аналогичных социологических замеров, проведенных Программой USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие" в 2017 году. Учитывая, что в 2015 году этот показатель составлял 5%, в 2018 году доверие населения к судам благодаря проведению реформы увеличилось в четыре раза.
Эксперт программы USAID Томас Вертелецкий заметил положительную динамику повышения доверия украинцев к судебной системе, ведь по состоянию на 2015 г. она была критически низкой - 5%.
Как свидетельствуют результаты социологического опроса, сегодня уровень доверия украинцев к судам больше, чем к Верховной Раде (11%), политическим партиям (13%), Кабинету Министров (13%), Президенту (15%), а также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (15%).
Значительная часть украинцев (34%) надеется на то, что благодаря судебной реформе улучшится ситуация в стране в целом.
Опросом были охвачены 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018 г. Опросник был разработан украинскими и международными экспертами.
USAID
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Или ЮсаАйДи где-то подрядчики намахали...
Подумайте логично - по их цифрам ранее не доверяли каждый 9 или 10 й человек!
Теперь не доверяет каждый 5-й!
Даже не половина, даже не 1/4-я населения!
Эти цифры просто доказывают что очередная рехформа полностью провалена!
Вот что низкий старт (от 5 до 20%) делает! В 4 раза! Это вам не от 78 до 84% как в ЕС(не во всём) ,(какие-то грёбаные 0.5%) . Гы.
Ось така х#йня малята
Опрашивали видимо в основном подсудимых.
Нужно еще добавить, "опрос проводился в зданиях городских и районных судов среди работников судов". Тогда поверю.
0 х 4 = 0
- господин судья...господин судья...одну минуточку...
- я взяток не беру!
- а в какой валюте вы не берете?
- повторяю.. не смейте мне даже предлагать!
- а я и не предлагал! чего вы так орете, как будто вам уже мало!!!
1. " Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза!" Ура! Ура! Ура!
2. Теперь судам доверяет 1/5 украинцев. Соответственно 4/5 НЕ доверяют. НЕ ура....
Эти посты за деньги или по бартеру.
Чтобы перед налогоплательщиками оправдать год своего провала в Украине.