 Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятии судебной реформы, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", сообщает Цензор.НЕТ.



Эксперты программы констатировали, что благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению. Так за 2018 г. уровень доверия общества к судам вырос на 6% по сравнению с 12% доверия, которые были зафиксированы по результатам аналогичных социологических замеров, проведенных Программой USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие" в 2017 году. Учитывая, что в 2015 году этот показатель составлял 5%, в 2018 году доверие населения к судам благодаря проведению реформы увеличилось в четыре раза.

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Эксперт программы USAID Томас Вертелецкий заметил положительную динамику повышения доверия украинцев к судебной системе, ведь по состоянию на 2015 г. она была критически низкой - 5%.





Как свидетельствуют результаты социологического опроса, сегодня уровень доверия украинцев к судам больше, чем к Верховной Раде (11%), политическим партиям (13%), Кабинету Министров (13%), Президенту (15%), а также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (15%).

Значительная часть украинцев (34%) надеется на то, что благодаря судебной реформе улучшится ситуация в стране в целом.

Опросом были охвачены 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018 г. Опросник был разработан украинскими и международными экспертами.