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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:опрос (1592) социология (368) судебная реформа (1102) USAID (4)

 Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID. ИНФОГРАФИКА

За последний год доверие граждан Украины к судам благодаря судебной реформе выросло до 20%.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятии судебной реформы, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", сообщает Цензор.НЕТ.

Эксперты программы констатировали, что благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению. Так за 2018 г. уровень доверия общества к судам вырос на 6% по сравнению с 12% доверия, которые были зафиксированы по результатам аналогичных социологических замеров, проведенных Программой USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие" в 2017 году. Учитывая, что в 2015 году этот показатель составлял 5%, в 2018 году доверие населения к судам благодаря проведению реформы увеличилось в четыре раза.

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Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID 01

Эксперт программы USAID Томас Вертелецкий заметил положительную динамику повышения доверия украинцев к судебной системе, ведь по состоянию на 2015 г. она была критически низкой - 5%.

Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID 02
Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID 03

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, сегодня уровень доверия украинцев к судам больше, чем к Верховной Раде (11%), политическим партиям (13%), Кабинету Министров (13%), Президенту (15%), а также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (15%).

Значительная часть украинцев (34%) надеется на то, что благодаря судебной реформе улучшится ситуация в стране в целом.

Опросом были охвачены 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018 г. Опросник был разработан украинскими и международными экспертами.

Источник: https://censor.net.ua/p3093934
 
 
 Топ комментарии
 
Этот опрос проводили точно не в Украине.
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Хоч ти й опонент мій, але тут я тебе підтримую на 100%.
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Мне тоже не верится, но зачем американцам врать?

USAID

Агентство США по международному развитию (АМР США) (англ. United States Agency for International Development, USAID) - центральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным Секретарём США
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А они и не опрашивали. "Опрашивало" какое-то Gfk Ukraine по инициативе USAID. То есть,наивные американцы заказали,а наши ушлепки их очередной раз надули,сориентировавшись в определенных кругах. И нам теперь втюхивают,типа под авторитетным соусом. Хитрозадые ублюдки.
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Вони опитували тих, кого їм надавала влада. І результат ще замалий. Міг бути і 110%.
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ну почему - может на Банковой проводили.
Или ЮсаАйДи где-то подрядчики намахали...
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... може десь у Зімбабве і повірять, а в нас нагла брехня!!
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Суд над зайчихою - тому підтвердження Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID - Цензор.НЕТ 3691
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Какой еще судебной реформе? Которую проводят сами судьи? Да еще и судьи с российским гражданством??
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интересно, американцы, финансирующие USAIDS, нас тоже дебилами считают.
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Просто играются циферками!
Подумайте логично - по их цифрам ранее не доверяли каждый 9 или 10 й человек!
Теперь не доверяет каждый 5-й!
Даже не половина, даже не 1/4-я населения!
Эти цифры просто доказывают что очередная рехформа полностью провалена!
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Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20% !

Вот что низкий старт (от 5 до 20%) делает! В 4 раза! Это вам не от 78 до 84% как в ЕС(не во всём) ,(какие-то грёбаные 0.5%) . Гы.
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В мене слово суддя асоціюється з хабаром.
Ось така х#йня малята
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Ну тобто,все як и було.Чи 20%,це можно вважати нормальным судом?Треба десь 70-80%.Але нас убеждают,що мы здобули.Тому нехай
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Спасибо за опрос, поржал.
Опрашивали видимо в основном подсудимых. Завдяки судовій реформі довіра громадян до судів зросла в чотири рази - до 20%, - результати опитування USAID - Цензор.НЕТ 5535
Завдяки судовій реформі довіра громадян до судів зросла в чотири рази - до 20%, - результати опитування USAID - Цензор.НЕТ 7713
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К советскому суду у меня вопросов особо и не было.
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У меня к суду тоже вопросов не было, но вот к судьям...
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Ну яка може бути у Людей довіра до суддів, коли вони кожного дня бачать на яких лімузинах "разсєкают" більша частина суддів і в яких "будках" вони проживають? Навіть при нинішніх космічних в порівнянні з звичайними людьми, зарплатах вони апріорі не можуть нажити чесно таких статків. І те, що вони там, наприклад, "наколядували", або ж бабуся ще при совєтах на трудодні в колхозі заробила, "катіт" тільки для контролюючих органів(бо в них та ж сама ситуація). Люди в чесність а ні таких суддів, а ні прокурворів, а ні ментів - НЕ ВІРЯТЬ!
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Не смішіть мої тапки. Судам довіряють тільки порохаті бариги. Якщо десь проявиться нормальний суддя, то його система знищує.https://censor.net.ua/blogs/3093875/vlada_publchno_kara_nepokrnih_suddv
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Ну да ну да тебе из-за поребрика виднее. Особенно слово нормальный такое украинское!
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Опросом были охвачены 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Источник: https://censor.net.ua/p3093934
Нужно еще добавить, "опрос проводился в зданиях городских и районных судов среди работников судов". Тогда поверю.
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ну, сюда можно добавить родственников судей, любовниц и глухих.
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Ну, USAID вряд ли своими силами проводил опрос, а скорее всего кому то заказывали.
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А опять зрада. Кремльботы вам не надоело херню постить? Вам никто не верит. Реформы идут и народ видит реформы. Вот и доверие к судам растет. Если бы ещё не гебельТВ и едящие из егорук жунализды то доверия было бы больше!
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Правильно все написано про збільшення довіри в 4 рази. Дехто просто забув математику.
0 х 4 = 0
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Нет тут 20% от опрошеных доверят судам. Доверяют больше чем любому политику в Украине. Как это объяснить? По твоему американская компания врет?
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Брешуть. Але по-хитрому, по-Оруеллівські. Пам'ятаю якесь було опитування у 2015 - так там довіра до прокурорських була визначена як 25%, а нижче 15% нічого вже не було. Їхні вихідні дані брехливі просто. А про нуль я пожартував.
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А зачем это американцам надо? Им то глубоко фиолетово доверяем ли мы судам или нет. Они для себя опрос делают что-бы понять можно ли с Украиной иметь дела или нет! Так что на взятку тут тоже от Порошенко не возьмут!
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Бюрократам завжди треба доводити свою корисність інакше відпаде потреба їх фінансувати.
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Вот это брехня так брехня! Кто из судей наказан и почему переназначены те же самые судьи, у которых миллионы в декларациях? Какое доверие в этом случае и перемены к лучшему? Сплошная профанация! Люди не дадут соврать!
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Не пойму зрадофилов вот честные и цивилизованные люди говорят что реформы идут. Они не верят. А стоит сказать какой-то запоребрековой мрази что в Украине руина. Они радостно подхватывают и говорят да да! Получается что зрадофилы у нас запоребриковые. Или я не прав?
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коли налижешься чоколядної дупи, нічого не помічаєш.. мабуть дуже солоденька, да, бамбасянин? Завдяки судовій реформі довіра громадян до судів зросла в чотири рази - до 20%, - результати опитування USAID - Цензор.НЕТ 8891
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Вобще-то Донбасс это и Славянск и Краматорск. Кстати в Словянске самое большое факельное шествие в день рождения Степана Бендеры проходило. Больше чем в Киеве и во Львове хотя Славянск уступает по населению и Киеву и Львову. А ты запоребриковый сосеш чеченский немытый пенис!
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Спасибо амерам, поржал! Хотя... Может, есть какая другая Украина?
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***
- господин судья...господин судья...одну минуточку...
- я взяток не беру!
- а в какой валюте вы не берете?
- повторяю.. не смейте мне даже предлагать!
- а я и не предлагал! чего вы так орете, как будто вам уже мало!!!
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Как так сказать, чтоб соврать не соврав? Учитесь!
1. " Благодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза!" Ура! Ура! Ура!
2. Теперь судам доверяет 1/5 украинцев. Соответственно 4/5 НЕ доверяют. НЕ ура....
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Процесс идет, при Януковиче только 1 из 20 доверял судам! Многие начитавшись и наслушавшись резных гебельсов как запоребриковых так и местного разлива ещё не доверяют потому что не сталкивались!
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Канада, USAID, Волкер о газе, опять USAID.
Эти посты за деньги или по бартеру.
Чтобы перед налогоплательщиками оправдать год своего провала в Украине.
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А в чем провал? Украинцы хотят в Таежный союз по твоему?
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Повеселили "эксперты программы")))))))))))))))) Завдяки судовій реформі довіра громадян до судів зросла в чотири рази - до 20%, - результати опитування USAID - Цензор.НЕТ 4064
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБлагодаря судебной реформе доверие граждан к судам выросло в четыре раза - до 20%, - результаты опроса USAID. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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