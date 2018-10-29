 Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам во время официальной встречи 29 октября в Сингапуре обсудили гибридные угрозы в современном мире и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

"Мы живем в мире гибридных угроз. Тенденция относительно развития киберпреступлений, киберугроз в нашей стране, также как и у вас, растет. Мы резко усиливаем компоненту с целью противодействия этой категории преступлений. И мы очень заинтересованы в партнерстве во всех его проявлениях", - сказал Арсен Аваков.

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Арсен Аваков подчеркнул, что Украина и Сингапур находятся в похожих ситуациях - имеют большого соседа с похожим культурным и языковым контекстом: "Но вас не атакуют так, как Украину. К сожалению, за 5 лет мы получили огромный опыт противодействия кибератакам в том числе. И это очень правильно, что вы тщательно готовитесь к возможным угрозам, начиная от фишинговых атак и заканчивая распространением фейк ньюз и вмешательством в работу госучреждений".

В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибриднии войне выступает киберполиция: "Это относительно недавно созданное подразделение показывает отличные результаты работы. В киберполииции работают хорошо подготовленные люди, владеющие современным инструментарием и готовые противостоять любой хакерской атаке".

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Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк представил работу подразделения.

По его словам, на сегодня украинская киберполиция плодотворно сотрудничает со многими международными органами и организациями как государственного, так и частного сектора. Благодаря работе в режиме "реального времени" специалистам удается своевременно реагировать на существующие киберугрозы.

"На сегодняшний день мы имеем эффективные инструменты взаимодействия между подразделениями, которые специализируются на кибербезопасности. Благодаря такому сотрудничеству нам уже удалось провести более сотни международных спецопераций, по результатам которых были задержаны более 30 хакеров международного уровня", - отметил Сергей Демедюк.

Он также добавил, что благодаря информации, полученной от австралийских коллег, в июле 2018 г. работники киберполиции задержали лиц, которые создавали и распространяли в сети фото и видео порнографического содержания с участием детей. Кроме того, в настоящее время работники украинской киберполиции входят в международную следственную группу по расследованию кибератаки "NotPetya".

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В ходе встречи стороны подписали совместное заявление об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и договорились изучить возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми.