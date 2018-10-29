EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  332  14
Все про:Аваков (2586) Сингапур (23) киберполиция (116) кибербезопасность (303) Князев (271) Демедюк (11)

 Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции. ФОТО

В ходе официальной встречи стороны обсудили гибридные угрозы и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции 01

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам во время официальной встречи 29 октября в Сингапуре обсудили гибридные угрозы в современном мире и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции 02

"Мы живем в мире гибридных угроз. Тенденция относительно развития киберпреступлений, киберугроз в нашей стране, также как и у вас, растет. Мы резко усиливаем компоненту с целью противодействия этой категории преступлений. И мы очень заинтересованы в партнерстве во всех его проявлениях", - сказал Арсен Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обещает сделать из Украины новый Сингапур

Арсен Аваков подчеркнул, что Украина и Сингапур находятся в похожих ситуациях - имеют большого соседа с похожим культурным и языковым контекстом: "Но вас не атакуют так, как Украину. К сожалению, за 5 лет мы получили огромный опыт противодействия кибератакам в том числе. И это очень правильно, что вы тщательно готовитесь к возможным угрозам, начиная от фишинговых атак и заканчивая распространением фейк ньюз и вмешательством в работу госучреждений".

Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции 03

В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибриднии войне выступает киберполиция: "Это относительно недавно созданное подразделение показывает отличные результаты работы. В киберполииции работают хорошо подготовленные люди, владеющие современным инструментарием и готовые противостоять любой хакерской атаке".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль

Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции 04

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк представил работу подразделения.

По его словам, на сегодня украинская киберполиция плодотворно сотрудничает со многими международными органами и организациями как государственного, так и частного сектора. Благодаря работе в режиме "реального времени" специалистам удается своевременно реагировать на существующие киберугрозы.

"На сегодняшний день мы имеем эффективные инструменты взаимодействия между подразделениями, которые специализируются на кибербезопасности. Благодаря такому сотрудничеству нам уже удалось провести более сотни международных спецопераций, по результатам которых были задержаны более 30 хакеров международного уровня", - отметил Сергей Демедюк.

Он также добавил, что благодаря информации, полученной от австралийских коллег, в июле 2018 г. работники киберполиции задержали лиц, которые создавали и распространяли в сети фото и видео порнографического содержания с участием детей. Кроме того, в настоящее время работники украинской киберполиции входят в международную следственную группу по расследованию кибератаки "NotPetya".

Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Австралия усилят сотрудничество в противодействии киберугрозам и терроризму

В ходе встречи стороны подписали совместное заявление об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и договорились изучить возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми.

Источник: https://censor.net.ua/p3093895
 
   
 Топ комментарии
 
Еще бы успеть договориться о сотрудничестве подразделений киберполиции с Антигуа и Барбуда, Белиз, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Восточный Тимор, Кооперативная Республика Гайана, Республика Кабо-Верде, Кирибати, Республика Сан-Томе и Принсипи, Федерация Сент-Китс и Невис,
 показать весь комментарий
 
Надо еще с пингвинами с Южного полюсом договориться.!!!!!
 показать весь комментарий
 
теперь в Сингапуре знают, как выглядят кибер-коррупционеры.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что этот фейсбук-воин для Украины сделал? Кроме как больного сына отмазал7
 показать весь комментарий
 
 
А как же....
А вертолёты...
Уверен мы Счас у Сингапура закупим какие то сервера...
Авакяну надо на пенсию собирать.
 показать весь комментарий
 
Еще бы успеть договориться о сотрудничестве подразделений киберполиции с Антигуа и Барбуда, Белиз, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Восточный Тимор, Кооперативная Республика Гайана, Республика Кабо-Верде, Кирибати, Республика Сан-Томе и Принсипи, Федерация Сент-Китс и Невис,
 показать весь комментарий
 
 
- Я - артист больших и малых академических театров; а фамилия моя - фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл!Вот смотрит… Вы на мне дыру протрёте! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Цитаты великих людей:
Бе бе бе
Авакаов (с)
 показать весь комментарий
 
 
Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились ... АГА! Как-же! Интересно до чего? Это не дома: вась-вась и профит! Дело Ли Куан Ю живёт и побеждает параллельно сабакаву!

Цитаты сингапурского лидера, Ли Куан Ю, чьи слова никогда не расходились с делом :

«Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».
«Слабые люди голосуют за тех, кто обещает вести по легкому пути, в то время как на самом деле таких путей нет».

«Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут».

«Я был убежден, что наши люди ни в коем случае не должны были развить в себе привычку надеяться на чью-то помощь. Если мы хотели преуспевать, мы должны были надеяться только на самих себя».
«Если власть государства, которым мы управляем, будет использована не чтобы улучшить жизнь большинства, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо».

«Талантливые люди являются наиболее ценным достоянием страны».
 показать весь комментарий
 
Что бы покончить с "NotPetya". Источник: https://censor.net.ua/p3093895, в Сингапур лететь не нужно. Тот вирус на Банковой околачивается
 показать весь комментарий
 
 
В Сингапур обеспеченные люди ездят проверять , а некоторые и лечить Серьезные заболевания. .Сингапурская медицина по части онкологии одна из продвинутых в мире
 показать весь комментарий
 
теперь в Сингапуре знают, как выглядят кибер-коррупционеры.
 показать весь комментарий
 
 
Надо еще с пингвинами с Южного полюсом договориться.!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю,перед авакавым больше стеклянных стаканов не ставят. Только пластиковые бутылки. - Обезъяна она и есть обезъяна...
 показать весь комментарий
 
 
так что , сингапурские копы теперь наших мафиозо-корупцинеров бандюков разоблачат Аваков і міністр внутрішніх справ Сінгапуру домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції - Цензор.НЕТ 998
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх