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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:задержание (5169) наркотики (1414) Нацполиция (8381) СБУ (12931)

 Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность двух наркогруппировок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили сбыт особо опасного наркотического средства метадон местным наркозависимым лицам. По информации СБУ после получения средств на банковские счета злоумышленники закладывали наркотики в тайники в одном из районов Одессы известном как "Яма"", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых участников незаконной преступной группировки в областном центре согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ 01

Также сообщается, что во время санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников, в местах хранения и сбыта наркотических средств правоохранители обнаружили метадон, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков и денежные средства, полученные от противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины восьми участникам наркогруппировки сообщено о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ 02
Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093891
 
   
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такое впечатление, что вокруг одни "ямы" налоговые, наркококсовые, властные итд
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Просто у них небыло волшебного авакянского рюгзака
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чистые удаления конкурентов
ещё и в одесе-маме Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 6261
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Молодці, а конфіскат на ордло відправте, здоров'я поліпшувати рогатим,)) а "трудяг"на нулевцю, по гриби...))
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Херасе, а петю когда примут за нарушение презедентских обязанностей?
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Без Томоса,торгувати ядом низя.Це привелегия,даётся папой города
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Вот что случается,когда вовремя не занесли бабло ментам.А вот конкуренты занесли вовремя.
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Чорт забирай
Думав в верховній Раді шмон навели
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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