 Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили сбыт особо опасного наркотического средства метадон местным наркозависимым лицам. По информации СБУ после получения средств на банковские счета злоумышленники закладывали наркотики в тайники в одном из районов Одессы известном как "Яма"", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых участников незаконной преступной группировки в областном центре согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также сообщается, что во время санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников, в местах хранения и сбыта наркотических средств правоохранители обнаружили метадон, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков и денежные средства, полученные от противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины восьми участникам наркогруппировки сообщено о подозрении в совершении преступления.



Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.