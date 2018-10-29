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Все про:губернатор (446) криминалитет (456) Николаев (1122) ОПГ (188) Савченко Алексей (39)

 "Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. ФОТОрепортаж

В субботу, 27 октября, в Николаеве под патронатом губернатора Алексея Савченко прошел международный турнир по смешанным единоборствам "ROAD to WWFC-17". На турнире присутствовал местный криминальный авторитет Михаил Титов (Мультик)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание БлиNКом

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 01
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 02

Ожидая начало турнира, в холле СК гости охотно селфились на фоне обустроенных организаторами фотозон.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 03

Некоторые ВИП-гости ожидали начало турнира в зале, за пронумерованными столиками, кто-то тусовался на перекурах в предвкушении зрелищ. Сам зал спорткомплекса был забит до отказа.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 04

Среди тех, кто пришел на турнир, было очень много депутатов горсовета от разных фракций и представителей николаевского бизнеса. Кроме губернатора Алексея Савченко посетил мероприятие и нардеп Вадим Пидберезняк.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 05Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 06

Нардеп Вадим Пидберезняк был рад встрече с друзьями, а депутат горсовета Сергей Мотуз пытался сориентироваться в обстановке, следуя за коллегой по депкорпусу Вячеславом Карцевым.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 07

Депутат Карцев охотно обнимался с друзьями, на зависть двум очаровательным блондинкам

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 08
Оппоблоковец Андрей Яковлев искал глазами своих, почухивая живот

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 09
Депутат Олег Грипас оказался шустрее, и попивал за столиком водичку, пока другие только подтягивались

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 10
Кроме зрелищ, гостей турнира ждали и вкусняшки

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 11
Вадим Пидберезняк с Карцевым возле октагона гадали, когда же появится губернатор Савченко, и начнется турнир

Присутствующий на мероприятии известный николаевский бизнесмен Владислав Чайка не забывал о делах даже в выходной день, как и Алексей Пелипас.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 12
Владислав Чайка ( справа)

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 13
У Алексея Пелипаса щемило в груди

И лишь небезызвестный николаевский бизнесмен Михаил Титов (авторитет Мультик) пребывал в отличном настроении и радостно общался со всеми гостями турнира.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 14
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 15

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

И вот, наступил волнующий момент: в зал проследовали все главные герои, и ведущий объявил об открытии международного турнира.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 16

Алексей Савченко был счастлив, что турнир проходил под его патронатом

После приветственного слова губернатора к собравшимся, в октагоне благодарностями и памятными наградами отметили всех тех, кто постоянно оказывает поддержку николаевскому спорту и спортсменам. Досталось и самому Алексею Савченко, чему тот был несказанно рад.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 17
Губернатор с подаренными перчатками и фирменной футболкой

Группу сильной половины меценатов украсила хрупкая и обаятельная Анна Титова, которой глава Федерации самбо Украины Евгений Степанюк вручил огромный букет белых роз.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 18
Евгений Степанюк вручает памятные награды бизнесменам Вячеславу Симченко и Анару Ахундову

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 19
Анна Титова с букетом белых роз

А приглашенной на турнир певице Светлане Тарабаровой вручили букет алых роз:

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 20

Благодарность за поддержку в развитии спорта и фирменную футболку, как и губернатор, получил и нардеп Вадим Пидберезняк:

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 21

После этого в октагоне развернулось то самое зрелище, ради которого сотни николаевцев прибыли в этот день в "Надежду"

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 22
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 23
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 24
Зрителям представили участников турнира из 12 стран

Кроме прямой трансляции соревнований, велась трансляция и в самом зале — на огромном экране

Каждый бой в октагоне просто "взрывал" зал. Николаевцы неистово болели за своих, за Украину, группы поддержки гостей из других стран — за своих.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 25

Звезды на ринге были довольно титулованными

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 26

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 27

В свете софитов мерцали не только спортсмены.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 28
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 29
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 30
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 31
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 32

В международном турнире по смешанным единоборствам николаевский спортсмен Юрий Проценко одержал победу над своим противником из Грузии Квичей Генгашвили.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 33
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 34

Известный блогер и активист Роман Синицын, комментируя публикацию николаевского издания, отметил: "Здесь просто феерический фоторепортаж с респектабельного светского раута Николаева - турнира по ММА. Вся местная и неместная элита, пот, лексус, кровь, корабелы и Джек Дэниелс. Ну и без губернатора Савченко не обошлось, он там соорганизатор турнира вместе с криминальным авторитетом Мультиком. Последний, кстати, вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует".

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 35

Напомним, в августе 2017 года Генпрокурор сообщил о громком задержании главаря николаевской ОПГ Титова (Мультик) и четверых его подельников.

Тогда Луценко сообщил: "В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известного в криминальной среде как Мультик. Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств".

Луценко также проводил в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика).

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 36

Источник: https://censor.net.ua/p3093862
 
 
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Такие Мультики Очень нужны нынешней власти коррупционеров под ВЫБОРЫ!
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Янушенко? Порошкович?......английский язык, Новые схемы ( при этом отжав все старые)....Договорняки с Рыгами.......Голосуйте за Блок Падриотов Панамы....офшоры открывались 24.082014....это когда горячая фаза Иловайска и погибло немеряно добровольцев ПАТРИОТОВ!
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Та там шо Мультик, шо Савченко, та и вообще шо ни рыло - просто можно каждого первого брать и у Киев на повышение у керманычи. Гвозди бы делать из этих людей!
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в очередной раз показали Луценко банальным КЛОУНОМ и песдоболом...
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А че он дурак в тюрьме сидеть если можно вискарь бухать и с девочками гулять. Он же не шатает будку с конхветами, значит хороший и уважаемый человек. У Пети к нему притензий нету. Тем более скоро выборы и Мультик обещал Пете помочь с голосами.
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100%
Тем более в тюрьме можно свободно приобрести (по словам Матиоса) абонементскую пластиковую карточку от всех дверей!
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Блин, какя-то мафиозная сходка это "мероприятие".
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Луцню с его паханом и женой самих пора посадить
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Луценко менеджер Супермаркета ГПУ по продаже уголовных коррупционных дел.
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Просто ручной зверек, хотя целый выводок луцих петины ручные зверята
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Да не простой...Столько лет маскировался...Гонгадзе себе сколько лет ПИАР делал,Мороз сейчас готов сквозь землю провалиться когда его о Луцыфере спрашивают.....залезло комсомольско-коммунистическое ублюдочное коррупционное. Простой средний класс Сейшельский с семьёй ублюдков.
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- Запомни, Шарапов. Наказания без вины не бывает.(с)
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Вот такая криминальная малина в Украине рулит в каждом городе и на самом верху.
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Я таких "мультиков" многосерийных (ну и рожы!), у себя в Минске с середины 90-х не видел. В топку эти мультики!
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Саакашвили выгонял из Грузии воров в законе. Порошенко и Луценко выгоняли Саакашвили из Украины. Делайте выводы.
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Саакашвили выгонял из Грузии воров в законе. Воры в законе обиделись и выгнали Саакашвили из Украины
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Поетому и вывезли Саакашвили из Украины чтобы не портил Ворам праздник жизни
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Вы ошибаетесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куртизанка

Это - просто бл-ди!
Их в высшее общество на километр бы не допустили! Там надо вести светские беседы, показывать образование....
У этих рот для другого приспособлен!
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Бандитская сходка. Главный бандюк по кличке "Губернатор" назначенный Петей.
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А тем временем кто то отдает свою жизнь и свое здоровье за какую то УКраину.
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Отдают жизнь и здоровье, а потом ещё в тюрьмах сидят по надуманным обвинениям
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так они только мешают воссоединиться этим мразям с их любимым руским миром.

ведь, если вдуматься, показанное в Николаеве - это и есть самый настоящий руский мир, особо, т.е. вабще не законспирированный.

а на передке люди отдают жизнь, шоб руский мир не пришёл к нам, а он вот он.

слава великому кондитеру, защитнику земли Украинской
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Та то не спортсмэны, то быки-шестерки.
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Західні політики оминають публічних зустрічей з криміналом.
А цей навіть не соромиться. Кубло якесь..
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місцева бандота організувала турнірчег для своїх. на рингу теж напіввідморожені спортсменобандити...
окрема подяка ментам і СБУ ...
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эту братву тоже назовут попутчиками революции. очень напоминает зашкваренный харьковский оплот. ылита, которую мы заслужили.
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Чего то это мне напомигает сходняк,а не спортмероприятие.
Чувствует мое сердце,не обойтись как Николаеву,так и всей Украине без "ворошиловских стрелков".Бандформирование в полном сборе.
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Сходка бандюков и разогрев с бЛядями,оххххуеть можно.Да...докатились..Что ни рожа,то потенциальный 200-й.
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А сейчас так по всей Украине, кабаки хряками и блядями переполнены, а патриоты на фронте здоровье и жизнь отдают.
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ну не блядей же с хряками на фронт
их только на урановые копи - а б..ей - на фронтовое обслуживание
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так они только мешают воссоединиться этим мразям с их любимым руским миром.

ведь, если вдуматься, показанное в Николаеве - это и есть самый настоящий руский мир, особо, т.е. вабще не законспирированный.

а на передке люди отдают жизнь, шоб руский мир не пришёл к нам, а он вот он.

слава великому кондитеру, защитнику земли Украинской
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та луцык тот нщё балабол
языком полукраины посадит
и всех бандитов - но себя таковым не считает "Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве - Цензор.НЕТ 3671
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Мафия правит бал. Ей по ... всякие прокуроры. Плюют они на них. Печалька.
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Фото как в 90-х. Братва, быки, решалы, стрелки..... И губернатор от БПП вписывается в это действо 100%. Гидко!
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странно. оказывается есть еще те, кто не понял чего стоит слово и дело в исполнении юГика.
за столько-то лет, народ, это уже клиника.
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необходимо защищать граждан от бандитов, преступников, мусоров, оборотней в погонах.
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Это не турнир, а обычный сходняк, как уже писали выше, напоминает харьковский оплот.
Да и миксфайт, это не спорт, а какое-то подобие гладиаторских боев. Их даже спортсменами не принято называть, а исключительно "бойцы". Посмотрите, на эти лица "не обезображенные" интелектом.
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Сколько стоит в украине(сознательно с маленькой) карабин,левый?
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Ибо страну в которой властьпридержащие распивают бухло у всех на виду за одним столом с мафиозными решалами совесть не позволяет написать название страны с большой буквы.
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Столики с жратвой возле ринга для избранных и терпилы на галерке))) Такое унылое говно можно увидеть только в Мексике, где подобные акции организовыввают наркобароны. Европейская м..ля страна
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Самая большая проблема одна, украинцы не уважают себя - вот и все, нет понятия самоуважения, и нет понимания того, что не все в жизни меряется хавлом и бухлом
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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