 "Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание БлиNКом.





Ожидая начало турнира, в холле СК гости охотно селфились на фоне обустроенных организаторами фотозон.

Некоторые ВИП-гости ожидали начало турнира в зале, за пронумерованными столиками, кто-то тусовался на перекурах в предвкушении зрелищ. Сам зал спорткомплекса был забит до отказа.

Среди тех, кто пришел на турнир, было очень много депутатов горсовета от разных фракций и представителей николаевского бизнеса. Кроме губернатора Алексея Савченко посетил мероприятие и нардеп Вадим Пидберезняк.

Нардеп Вадим Пидберезняк был рад встрече с друзьями, а депутат горсовета Сергей Мотуз пытался сориентироваться в обстановке, следуя за коллегой по депкорпусу Вячеславом Карцевым.

Депутат Карцев охотно обнимался с друзьями, на зависть двум очаровательным блондинкам



Оппоблоковец Андрей Яковлев искал глазами своих, почухивая живот



Депутат Олег Грипас оказался шустрее, и попивал за столиком водичку, пока другие только подтягивались



Кроме зрелищ, гостей турнира ждали и вкусняшки



Вадим Пидберезняк с Карцевым возле октагона гадали, когда же появится губернатор Савченко, и начнется турнир

Присутствующий на мероприятии известный николаевский бизнесмен Владислав Чайка не забывал о делах даже в выходной день, как и Алексей Пелипас.



Владислав Чайка ( справа)



У Алексея Пелипаса щемило в груди

И лишь небезызвестный николаевский бизнесмен Михаил Титов (авторитет Мультик) пребывал в отличном настроении и радостно общался со всеми гостями турнира.





Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

И вот, наступил волнующий момент: в зал проследовали все главные герои, и ведущий объявил об открытии международного турнира.

Алексей Савченко был счастлив, что турнир проходил под его патронатом

После приветственного слова губернатора к собравшимся, в октагоне благодарностями и памятными наградами отметили всех тех, кто постоянно оказывает поддержку николаевскому спорту и спортсменам. Досталось и самому Алексею Савченко, чему тот был несказанно рад.



Губернатор с подаренными перчатками и фирменной футболкой

Группу сильной половины меценатов украсила хрупкая и обаятельная Анна Титова, которой глава Федерации самбо Украины Евгений Степанюк вручил огромный букет белых роз.



Евгений Степанюк вручает памятные награды бизнесменам Вячеславу Симченко и Анару Ахундову



Анна Титова с букетом белых роз

А приглашенной на турнир певице Светлане Тарабаровой вручили букет алых роз:

Благодарность за поддержку в развитии спорта и фирменную футболку, как и губернатор, получил и нардеп Вадим Пидберезняк:

После этого в октагоне развернулось то самое зрелище, ради которого сотни николаевцев прибыли в этот день в "Надежду"







Зрителям представили участников турнира из 12 стран

Кроме прямой трансляции соревнований, велась трансляция и в самом зале — на огромном экране

Каждый бой в октагоне просто "взрывал" зал. Николаевцы неистово болели за своих, за Украину, группы поддержки гостей из других стран — за своих.





Звезды на ринге были довольно титулованными

В свете софитов мерцали не только спортсмены.











В международном турнире по смешанным единоборствам николаевский спортсмен Юрий Проценко одержал победу над своим противником из Грузии Квичей Генгашвили.





Известный блогер и активист Роман Синицын, комментируя публикацию николаевского издания, отметил: "Здесь просто феерический фоторепортаж с респектабельного светского раута Николаева - турнира по ММА. Вся местная и неместная элита, пот, лексус, кровь, корабелы и Джек Дэниелс. Ну и без губернатора Савченко не обошлось, он там соорганизатор турнира вместе с криминальным авторитетом Мультиком. Последний, кстати, вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует".

Напомним, в августе 2017 года Генпрокурор сообщил о громком задержании главаря николаевской ОПГ Титова (Мультик) и четверых его подельников.

Тогда Луценко сообщил: "В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известного в криминальной среде как Мультик. Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств".

Луценко также проводил в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика).