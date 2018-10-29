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 Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом. ФОТОрепортаж

В столице Чехии Праге более двух тысяч военных и 200 единиц техники 28 октября приняли участие в праздничном параде, который стал одним из самых масштабных, проводимых в Чехии за последние годы.

В торжествах приняли участие подразделения чешской армии и полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Кроме бронетранспортеров и танков, в параде приняла участие военная авиация - истребители и вертолеты.

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Несмотря на дождь, посмотреть на парад пришли тысячи горожан. После парада все желающие смогли подробнее рассмотреть военную технику, которая принимала участие в параде.

За парадом с трибуны наблюдали президент Чехии Милош Земан и его словацкий коллега Андрей Киска. Накануне празднования Прагу посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В Праге также проходят ярмарки и праздничные концерты. Большинство музеев и часть государственных учреждений столицы Чехии проводят дни открытых дверей. Также после длительной реконструкции торжественно открыли Национальный музей на Вацлавской площади.

28 октября 1918 на этой же площади была официально провозглашена независимость Чехословакии. Первым президентом страны был Томаш Гарриг Масарик.

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Независимое чехословацкое государство возникло в результате распада Австро-Венгерской империи. В период между двумя мировыми войнами в ее состав входила и нынешняя Закарпатская область Украины под названием "Подкарпатская Русь". После власти коммунистов страна поделилась в 1993 году на независимые Чехию и Словакию. Современная Чехия считает себя продолжателем не только чешской государственности, начиная с IX-X веков, но также совместного со словаками чехословацкого государства.

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Источник: https://censor.net.ua/p3093807
 
   
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Жаль лишь, что этому празднику сопутствовало присутствие земана на трибуне, а не в тюрьме...
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не кричал "слава украине" ?
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не, все как всегда кричали путин хуйло, знатно об вашу обосцанную раззявскую пиедерацию ноги вытирают уже все кому не лень. вяликие мля, бугогага Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом - Цензор.НЕТ 2778
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Подтверждаю , об пиедерацию ноги вытирают уже все кому не лень :
Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе российских военных.
Россиянам дают 48 часов.



Лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральноафриканской республике (сейчас группа называется CNDS) Абдулай Хиссен дал российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе, сообщает РБК.Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом - Цензор.НЕТ 2031
«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных [теперь] бывшими группами Селеки, имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», - заявил он, комментируя ситуацию AFP.
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....только украинушка жалобно смотрит в сторону хозяев
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поэтому ты бомжара хрюкоцапская с голодухи свинохрюсской приполз на коленях на укр сайт пищу клянчить под общий хохот ага, вяликие пля, бугогагага Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом - Цензор.НЕТ 4661
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не ну кто про что, а хрюкоцапская чушка о наболевшем. о хозяине, ну не может это хрюсское быдло без него, хрюкает на бутылке о вяличаи своем дутом, под общий хохот, бугогага Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом - Цензор.НЕТ 9402
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А шасси БТРа вроде советское. Ну да ладно. Надо поздравить осколок Австровенгрии с юбилеем. Благодаря бравому солдату Швейку они и стали независимыми после первой мировой. Главное, пиво научились вкусное делать. Особенно вкусное оно там в меськой пивоварне.
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в отличии от древних укров они не придумывают себе историю, понимают, что то просто границы страны
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А ведь эта страна когда-то самолеты производила. И не только учебно-боевые (Дельфины и Альбатросы), но и пассажирские ближнемагистральные (Л-410). А теперь только Бехеровка в Карловых варах, Фольксвагены на мощностях Шкоды и Пиво. Думаю, что уже даже такой термин, как "богемский хрусталь" никто сейчас не помнит.
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То-то я смотрю их олигархи все виллы Новокузнецка скупили... Ой нет же! Это рашистские воровитые удолбни Карловы Вары просто в филиал рашки превратили!!! Быстрее беги рассказывать жирным хамовитым пузанам, что в Чехии больше самолеты не делают - ворье кремлядское, поди и не в курсе-то!!! Давай бегом - спасай "русский мир" (ТМ)!!!
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А куда бежать? Кого спасать? Ты из Новокузнецка что-ли?
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да не скули ты так истошно, чушко ватное, понимаю, обидно тебе, что звиздец боольшой пришел твоей обосцанной раззявской пиедерации, ну а что ты хотел то, все закономерно, вот и ползаешь тут с протянутой рукой на коленях за пищу, вяликие пля, бугогага, а ну голос ! вскукарекни громко и смешно, чмо хрюкоцапское, я тебе вафлю дам, уж так и быть Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом - Цензор.НЕТ 6274
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а чего нет новости, как це европа развела Азербайджан на деньги с покупкой самолетов?
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От убогий кацап, ну дают ему на сто грамм бояры заработать, шось себе тявкает в спаме, ни кому не интересное.))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСтолетие государственности в Чехии отметили военным парадом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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