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 Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США. ФОТОрепортаж

Украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43-го Марафона Морской пехоты США, состоявшегося в воскресенье в американской столице.

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку от здания Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

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В 10-километровой дистанции участие от Украины приняли:

  • Александр Дарморос, военнослужащий ВС Украины (имеет ампутацию и потерял зрение);
  • Андрей Бондарчук, военнослужащий Нацгвардии Украины;
  • Дмитрий Полтавец, военнослужащий Нацгвардии Украины;
  • Юрий Козловский, военнослужащий Госпогранслужбы Украины (имеет ампутацию нижней конечности).

В команду в забеге на 42 км вошли:

  • Павел Чайка, военнослужащий ВС Украины;
  • Руслан Попов, ветеран;
  • Богдан Ушарук, ветеран;
  • Александр Попруженко, ветеран, потерял зрение.

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Кроме того, в состав украинских команд вошли представители, сопровождавшие раненых воинов, а также поддерживавших их на дистанции.

Марафон морской пехоты США проводится традиционно в конце октября с 1976 года. Команды украинских воинов АТО принимают участие в марафоне три года подряд.

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Источник: https://censor.net.ua/p3093804
 
   
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сложно найти честное мнение американцев на отношение к этому, но скорее всего крайнее отвращение! славян они за людей не считают, а этих...
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Не жри Тушонку Рузвельта и Ножки Буша,они отравлені Полонием и Новичком... Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США - Цензор.НЕТ 6069
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Цитата Олега Каратаева,профессора Питерского унивеситета...
Рюсскага народа НЕТ,есть СБРОД назівающий себя русскагаварящим.... Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США - Цензор.НЕТ 4881
Ютьюб.лето 2017 года,пресс-конференция для СБРОДА...
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У захваті. Респект нашим хлопцям. Велика подяка США
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Цензор.НЕТФотоОбществоВетераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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