 Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США. ФОТОрепортаж

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку от здания Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.
В 10-километровой дистанции участие от Украины приняли:
- Александр Дарморос, военнослужащий ВС Украины (имеет ампутацию и потерял зрение);
- Андрей Бондарчук, военнослужащий Нацгвардии Украины;
- Дмитрий Полтавец, военнослужащий Нацгвардии Украины;
- Юрий Козловский, военнослужащий Госпогранслужбы Украины (имеет ампутацию нижней конечности).
В команду в забеге на 42 км вошли:
- Павел Чайка, военнослужащий ВС Украины;
- Руслан Попов, ветеран;
- Богдан Ушарук, ветеран;
- Александр Попруженко, ветеран, потерял зрение.
Кроме того, в состав украинских команд вошли представители, сопровождавшие раненых воинов, а также поддерживавших их на дистанции.
Марафон морской пехоты США проводится традиционно в конце октября с 1976 года. Команды украинских воинов АТО принимают участие в марафоне три года подряд.
Рюсскага народа НЕТ,есть СБРОД назівающий себя русскагаварящим....
Ютьюб.лето 2017 года,пресс-конференция для СБРОДА...