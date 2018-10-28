 Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.
"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - уточнил он.
У коментарях до цієї статті писали про спільність білої раси... Ці вбивці теж руси білої раси?
Когда приехали делом заниматься - тогда и всё сделали...
Возникает вопрос: а почему после первого случая пропавшего не искали? Ведь, нашли бы - тут ничего сложного нет. Почему не занялись первым?
А пить вместе с кацапами - в сто раз вреднее!