 Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - уточнил он.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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