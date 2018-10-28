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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1257) Нацполиция (8377) убийство (5045) Аброськин (463)

 Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - уточнил он.

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Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин 01
Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин 02
Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин 03
Россиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин 04
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Источник: https://censor.net.ua/p3093803
 
 
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Интересно, подельники тоже россияне?
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местная сельская вата, это они так к "руSSкому миру" приощалися
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Я тоже так подумал. Раз явно об этом Аброськин не сказал.
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о боже, некогда не садитесь с рассеискими за один стол, опасно для жызни.
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жЫзнь такая штука - нЕкогда не знаешь где упадешь, а где встанешь.
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если хотел приколотся на мои рассеиских, то много раз писал - и не собираюсь особо утруждать себя с чётким изучением умирающего языка, кстати и тот нородец тои же дорогой идёт.
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Навiшо? Рiдну мову знаєш? Або рiдна норвезька?
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присесть с ними можно. но только чтоб они больше не встали !
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ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ СО СКОТОПАРАШЕЙ НУЖЕН - фиксация отпечатков пальцев и копыт также.
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Краще їм не дозволяти виїжджати за кордон.
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https://censor.net.ua/news/3093799/mir_doljen_obedinitsya_protiv_antisemitskogo_nasiliya_i_nenavisti_kotorye_byli_proyavleny_v_pittsburge

У коментарях до цієї статті писали про спільність білої раси... Ці вбивці теж руси білої раси?
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А коли ви цього москаля впустили в Україну ?
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Климкин большой фанат безвиза с рашкой, увы, он министр МИД Украины.
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чего там россиянину делать, деньги зарабатывать? Росіянин зі поплічниками убив п'ятьох людей на Дніпропетровщині, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2138
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5 трупов последовательно один за одним. Расследовано, доказано, поставлено точку.
Когда приехали делом заниматься - тогда и всё сделали...
Возникает вопрос: а почему после первого случая пропавшего не искали? Ведь, нашли бы - тут ничего сложного нет. Почему не занялись первым?
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начните расследование сами! с западного одесского кладбища, где тысячи безымянных могил или с поисками в лесу, где пару лет назад нашли тонну(!) запчастей от киборгов
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Аброськин,що за бред фейсбучный?Ты,шо бухой?Завтра на работу
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Пить - вредно.
А пить вместе с кацапами - в сто раз вреднее!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссиянин с подельниками убили пять человек на Днепропетровщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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