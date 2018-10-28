 Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
""Небо и земля" - так военные сравнивают новый рацион питания с прежним. И мне приятно слышать, что наша работа - не напрасна. С середины 2000-х годов система питания в ВСУ была полностью разрушена. И то, как она изменилась с 2014 года - это символ перестройки наших Вооруженных сил", - написал Порошенко.
Напоминаем, с 22 октября в ВСУ начался процесс перехода военных частей на новую систему питания.
Опять грузинский народ хочет этого популиста, гастролера и агента Кремля....
Там видимо все они сошли с ума....
Нужно что бы Петр Лексеевич обратился к грузинскому народу.... - предупредил об опасности...
Це фото рве інтернет ..ось такі ми Бандерівці.
Не Вірю!
🤑
))
ох у ели!
)))
оказывается оно есчо тот символист!!!! ))))) Бодлер и Юнг с Паули, переворачиваясь - рыдают навзрыд!!
Природа - древний храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами,
Мы входим в этот храм в смятенье, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон
))))