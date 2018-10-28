EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2817  120
Все про:армия (7167) Порошенко (15653) продовольствие (153) военнослужащие (3931)

 Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Изменение системы питания в Вооруженных силах является символом перестройки украинской армии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 01

""Небо и земля" - так военные сравнивают новый рацион питания с прежним. И мне приятно слышать, что наша работа - не напрасна. С середины 2000-х годов система питания в ВСУ была полностью разрушена. И то, как она изменилась с 2014 года - это символ перестройки наших Вооруженных сил", - написал Порошенко.

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически все боевые части будут переведены на новую систему питания до конца 2018года, - Загороднюк

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 03
Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 04

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 05
Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 07

Напоминаем, с 22 октября в ВСУ начался процесс перехода военных частей на новую систему питания.

Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко 08

Источник: https://censor.net.ua/p3093792
 
   
 Топ комментарии
 
Ну нету никакой зрады)))Уничтожил боезапас Украинской армии,зато в столовой есть чем гордится)))В бою с парашей это поможет )))
 показать весь комментарий
 
Ну канешно дрг параши)))В них входят параженко,мужеложенко и мент полторуха.За 4 года уничтожить 4 основных склада Украинсой армии.Да тут на героя параши тянет Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6402
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Royal Flush - чего хорошего то?

Опять грузинский народ хочет этого популиста, гастролера и агента Кремля....
Там видимо все они сошли с ума....
Нужно что бы Петр Лексеевич обратился к грузинскому народу.... - предупредил об опасности...
 показать весь комментарий
 
так подожди, то теперь мишка поедит в Грузию, а когда власть пороха хотела отправить вы орали что зрада - как это понять.
 показать весь комментарий
 
На 5 году войны поменять меню в столовой - эта реформа требует недюжинного реформаторского таланта, который есть только у Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
да нет уж поросяо, перестройка в армии это комплексный набор мер, в первую очередь касающийся командно-штабной структуры и подготовки специалистов. питание конечно хорошо, но в общем зачете это +1 балл из 1000 необходимых.
 показать весь комментарий
 
аа, супер, увидел котёнка только после зоом до 300%
 показать весь комментарий
 
 
Свежо питанийо..да серетца с трудом..
Не Вірю!
🤑
 показать весь комментарий
 
смотря на это русня подумали - ну заливает порох, так нашли один ресторан и показывает это и предносит как обычную солдатскую столовую.
 показать весь комментарий
 
 
У некоторых хлопцев праздник хоть один раз сыто пообедают... в будни о таком можно только мечтать.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, что ему какого нибудь мышьяка не подсыпали.
 показать весь комментарий
 
 
ох у елки!
ох у ели!
)))
оказывается оно есчо тот символист!!!! ))))) Бодлер и Юнг с Паули, переворачиваясь - рыдают навзрыд!!
Природа - древний храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами,
Мы входим в этот храм в смятенье, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон

))))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИзменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх