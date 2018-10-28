 Изменение системы питания в ВСУ - символ перестройки армии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

""Небо и земля" - так военные сравнивают новый рацион питания с прежним. И мне приятно слышать, что наша работа - не напрасна. С середины 2000-х годов система питания в ВСУ была полностью разрушена. И то, как она изменилась с 2014 года - это символ перестройки наших Вооруженных сил", - написал Порошенко.

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Напоминаем, с 22 октября в ВСУ начался процесс перехода военных частей на новую систему питания.