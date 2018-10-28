 Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенными в состав Объединенных сил, осуществлен осмотр личных вещей гражданина Л., который пытался скрытно, с использованием тайника в дверной карте частного автомобиля, переместить к временно оккупированную территорию Украины более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Общая стоимость обнаруженных товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тыс. грн.
На основании собранных материалов относительно Л. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-3 КУоАП. Статья предусматривает немалый штраф и конфискацию незаконно перемещаемых товаров.
Рэформы, жыты по новому и прочие ништяки рулят
Думаю ничего с тех времен не поменялось
https://www.facebook.com/LeonidMartsynkovsky/videos/2485136544837538/UzpfSTEwMDAwNjg3MzU0ODE4NDpWSzo1NTA2MDIwMzU0MTUxOTE/?hc_ref=ARR0_IfgdQ79O-GOec4Eaiv1Dr58Z3x5QaSQYfzm4nXKmmQLtlo_MMoCfAy9G2JPcIA