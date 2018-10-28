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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1603) налоговая милиция (1376) ювелирные изделия (69) ГФС (2851)

 Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов. ФОТОрепортаж

В зоне ООС сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС пресекли нелегальную попытку ввоза на оккупированную территорию ювелирных изделий и мобильных телефонов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов 01
Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов 02

"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенными в состав Объединенных сил, осуществлен осмотр личных вещей гражданина Л., который пытался скрытно, с использованием тайника в дверной карте частного автомобиля, переместить к временно оккупированную территорию Украины более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов 03
Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов 04

Общая стоимость обнаруженных товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тыс. грн.

Также смотрите: Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС. ФОТОрепортаж

Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов 05

На основании собранных материалов относительно Л. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-3 КУоАП. Статья предусматривает немалый штраф и конфискацию незаконно перемещаемых товаров.

Источник: https://censor.net.ua/p3093785
 
   
 Топ комментарии
 
кому кушать там нечего, а кому золото подавай!! Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов - Цензор.НЕТ 4252
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Читаючи коменти цензорівських Патріотів, Героїв, Бійців з порохоботами мимоволі виникає враження що їсти нічого саме в нас, а от жителям окупованих територій потрібні золото та прикраси... Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов - Цензор.НЕТ 3414
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кому кушать там нечего, а кому золото подавай!! Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов - Цензор.НЕТ 4252
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Читаючи коменти цензорівських Патріотів, Героїв, Бійців з порохоботами мимоволі виникає враження що їсти нічого саме в нас, а от жителям окупованих територій потрібні золото та прикраси...
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Ну, так воно і є, в принципі. Це ми ще по новим газовим тарифам не почали платити... Житель Донеччини намагався провезти на окуповані території 3,6 кг ювелірних виробів і партію мобільних телефонів - Цензор.НЕТ 7721
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Пластик на дверцях автомобіля. Накладки.
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Опана, точно такие же телефоны таможня изьяла на ввозе пару недель назад. Ни те же самые это телефончики？
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Интересно куда дальше попытаются отправить эту партию
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Та другой машиной завезут туда, куда и собирались завезти.
Рэформы, жыты по новому и прочие ништяки рулят
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Первые годы, после развала союза, возил на расию овощи и продукты, обратно бензин вез. Зачастую таможни обьезжали лумырями-полями, но когда попадали в дождь, то только по асфальту через таможню. Так бывало попадешь на какоето мурло жадное, шо после уплаты мзды уже нет смысла и везти товар. Выход простой был, ночуешь, дожидаешься пересменки и менее жадного таможенника, расчитываешься по нормальной ставке и домой.
Думаю ничего с тех времен не поменялось
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Внешний вид паспорта говорит, что он не действителен
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Хренасе. Растёт благосостояние трудящихся ОРДЛО.
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рИспублики развиваются, уже требуют роскоши, а по европам они мотаются давно!.... Житель Донеччини намагався провезти на окуповані території 3,6 кг ювелірних виробів і партію мобільних телефонів - Цензор.НЕТ 9051
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Ещё про изrаиль такая же картинка будет сегодня актуальна.
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пока там складывается не плохо, оба набрали по 40%
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у нас есть оккупированные територии????
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Крым аннексирован, оккупировано что????
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Слыш,кагэбешное чмо,уткни свое рыло и лижи своему хУ йлу очко,.Понты он бля,шавка шелудивая лепит.
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Не будет смысла возить? Не будут возить! А значит? Есть смысл. Вот и вся - борьба, чи боротьба, чи як там його.
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АХМЕТОВ со своим "поможем" будет себя ощущать полным лохом , коль ЮВЕЛИРКА продается в ЛУГАНДОНИИ !!! лугандонцам надо быть ПОСКРОМНЕЕ , а то и ГУМАНИТАРКА с московии перестанет приходить !!!
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Давече ограбления ювелирок были.В разных городах. Вопрос: а не эта ли ювелирка едет в лугандонию????
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Вот это улов... Житель Донеччини намагався провезти на окуповані території 3,6 кг ювелірних виробів і партію мобільних телефонів - Цензор.НЕТ 7730 золотишко,телефончики одним словом лапша на уши а когда контрабас составим шпилит и фурами так тут молчек.
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Человек гостинцы вез: всем сестрам по серьгам.
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И кто то хочет, чтобы я после этой новости соболезновал их растущему благосостоянию?
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Оцінка явно занижена, певно, роздадть за безцінь між собою. А ви хто небуть бачили повідомлення розпродажі конфіскату, я ні.
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я давно пропонував никого никуда не пускать особенно из луганды -крыма и на автомобилях, потому как эти гниды уже борзеть начинают! ну ладно колбасу мясо сало бы вез бы ссылаясь на голод. а то ювелирку.... лохи мы добрые.... а предатели этим пользуются!
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Да закройте вы эти КПП, не зачем оркам шастать ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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