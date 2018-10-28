EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Киевские новости, Общество
  1844  109
Все про:акция (1818) избирательный закон (109) Киев (16676) Богачук Олег (733)

 Акция "Вече за избирательную реформу" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

28 октября в Киеве прошла акция "Вече за избирательную реформу", организованная общественным движением "Честно". Участники требовали принятия во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), предусматривающего проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В акции приняло участие около 350 человек. 

Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 01
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 02
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 03
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 04
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 05
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 06
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 07

Участники прошли маршем от парка Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялся митинг.

Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 08
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 09
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 10

Смотрите: Парад зомби прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 11
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 12
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 13
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 14
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 15

Смотрите также: "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 16
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 17
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 18
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 19

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выборы за законом Януковича?" - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 года.

Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 20
Акция Вече за избирательную реформу прошла в центре Киева 21

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также: Националисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3093774
 
 
 Топ комментарии
 
Акция "Вече за избирательную реформу" прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 9718 ПЕТР ПОРОШЕНКО - ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ, ВЫБОРЫ 2014

Обеспечу полную перезагрузку власти. Приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года состоялись досрочные парламентские выборы на пропорциональной основе по открытым спискам.
Должно произойти децентрализация власти. Общины на местах получат больше прав и денег на реализацию полномочий. Исполнительная власть в областях будет принадлежать не назначенным сверху «губернаторам», а исполкомам, сформированных облсоветами, избранными людьми.
 показать весь комментарий
 
Без шуток, это реальная встреча порохобота ("батяр"-в твиттере) с хозяйкой.Акція "Віче за виборчу реформу" відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4323
 показать весь комментарий
 
Особенно понравилось, что губернаторов он взял в кавычки, хотя сам же их назначает и вывел их из разряда госслужащих, чтобы ни декларации они свои не светили и чтобы могли спокойно возглавлять его штабы на местах и обеспечивать Нужный результат. Судя по его защитникам здесь - лохторат у него еще тот))))), с большими ушными приемниками лапши.))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В акции приняло участие около 350 человек.Источник: https://censor.net.ua/p3093774

парад зомби и то больше людей собрал - поддержки ноль
 показать весь комментарий
 
Фигня это всё!!! Только мажоритарка с реальной возможностью отзыва депутата-дегенерата!!!

Но они почему-то рассказывают народу Украины, что каждый украинец с пелёнок до гроба мечтает о придуманной ими системе. Нет никакой разницы между закрытой, открытой, подпридоткрытой! Получается, что люди голосуют не за депутата, который представляет их интересы, а за Юлю, Петю, Ляшка и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Народ став злиденний, тож сьогодні за мажоритаркою пройдуть тільки за гроші. А у кого гроші сьогодні? У шахраїв і пройдисвітів. Тож тоді Рада буде ще безнадійніше мерзотна, що у 300 голосів приймуть будь який диктаторський закон та скасують норму про відозву депутата.
 показать весь комментарий
 
Хочуть прибрати мажоритарку ? Можна..
Відкриті списки.
Відклик депутата, зняття недоторканості.
Допоки обранці будуть якоюсь недоторканою кастою ?
 показать весь комментарий
 
 
Що батогом по воді, влада вже давно не звертає увагу на свій народ. Верещать, пищать, ну і що, бідний багатому не указ.Майдану не бояться, прикриє поліція, вертолети-самолети заправлені, мішки набиті, рідня вже там....
 показать весь комментарий
 
Пенделин иногда помогает я думаю, что пора уже дать хороший пенделин
нашему потужному рехВОРматору,
а то не только без крыши над головой, а и без хлеба и трусов скоро останемся.
если и дальше доверимся будкостроителю
 показать весь комментарий
 
 
а тем временем, а у нас охрендовский и кидалов стали советниками нового главы ЦИК,
 показать весь комментарий
 
 
таке враження шо увесь лохторат порошенка строчить тут на цензорі.. я особисто нікого не знаю хто за це нєдоразумєніє збирається голосувати
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция "Вече за избирательную реформу" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх