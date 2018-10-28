 Акция "Вече за избирательную реформу" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В акции приняло участие около 350 человек.
Участники прошли маршем от парка Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялся митинг.
Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 года.
фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
парад зомби и то больше людей собрал - поддержки ноль
Но они почему-то рассказывают народу Украины, что каждый украинец с пелёнок до гроба мечтает о придуманной ими системе. Нет никакой разницы между закрытой, открытой, подпридоткрытой! Получается, что люди голосуют не за депутата, который представляет их интересы, а за Юлю, Петю, Ляшка и т.д.
Відкриті списки.
Відклик депутата, зняття недоторканості.
Допоки обранці будуть якоюсь недоторканою кастою ?
нашему потужному рехВОРматору,
а то не только без крыши над головой, а и без хлеба и трусов скоро останемся.
если и дальше доверимся будкостроителю