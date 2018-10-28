 Акция "Вече за избирательную реформу" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В акции приняло участие около 350 человек.















Участники прошли маршем от парка Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялся митинг.







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Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 года.





фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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