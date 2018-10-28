 США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США.
Отмечается, что за октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением.
"Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе.
Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания".
Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.
США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов.
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