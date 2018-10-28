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 США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов. ФОТО

На американскую авиабазу в Германии "Рамштайн" доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в 21-м веке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США.

Отмечается, что за октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением.

"Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе.

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Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания".

Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.

США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 01
США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 02
США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093773
 
   
 Топ комментарии
 
на Рашка ТВ будет неделю стоять сероводородное полыхание...
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Шо сейчас за поребриком начнется, даже представить сложно😀
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Все верно, Трамп готовится к встрече с хуйлом.
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нормальная новина, мы, немцы, просто рвемся воевать с Россией...а больше всего, конечно же, хотим размещения ракет с ЯО...ну типа чтоб за страдания сирийского и украинского народа по кацапу вдарить, ведь эти их страдания не дают нам нормально спать...
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Мы немцы...Дальше не читал,думаю обычный набор казламордого проксеныша.😂😂Принесу извинения если выйдем в вайбер и ты покаюешь шо в Германии😂😂🌷
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А если кацап даже в Германию выехал, то что это меняет? Кацапом был, кацапом сдохнет.
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ни в коем случае не говорите Полтораку куда разгрузили!!!
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не боєприпаси, а протипедикульозні препарати від кацапосвиней😁
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Кацапи , американці для вас прислали все найкраще і найновітніше, для дороги до пекла .
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Это капля в море, сколько взорвалось только на на одном последнем (хотя кто знает, последний ли?!) складе в Украине, им целый год поставлять придётся.
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желтая полоска я думал нечто поинтересней, подарочек для кацапов, а это общего назначения США доставили на базу в Німеччині найбільшу в 21-му столітті партію боєприпасів - Цензор.НЕТ 6496
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Сподіваюся,в американців вистачить ума не допускати до арсеналів Півсрака і Муденка.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСША доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов. ФОТО
 
 
 
 
 
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