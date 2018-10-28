 Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Львовского отделения "Национального корпуса" Святослав Серый.

"Сегодня ночью какие-то "бессмертные" животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж







