 Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Львовского отделения "Национального корпуса" Святослав Серый.
"Сегодня ночью какие-то "бессмертные" животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов", - написал он.
Почему нелестное упоминание конкретно сепаратистов вызвало у вас ягодичное страдание?
Саме тому камінь і зруйнували.
по примеру поляков
Сподіваємось, "нагорода" знайде тварюк.
Совпадение или нет, но с тех пор в стране начала происходить всякая хрень - от взрывов военных складов до странных отравлений и вспышек болезней, о которых до недавнего времени и не вспоминали.
И да, "болезни от Супрунши ползут" - ага, лично Супрун устроила эпидемию кори, которая ещё несколько лет назад была настолько редким заболеванием, что о ней нигде не упоминали.
Попробую объяснить на пальцах.
Факт 1. Нет, я не говорю за всех переселенцев (так что твоя агрессия неуместна), но вряд ли ты станешь отрицать, что огромное количество переселенцев ненавидят Украину и вопреки всякой логике остаются крипто-сторонниками усрусского мира.
Факт 2. В Украине действует дохренища агентов ФСБ и ГРУ, специализирующихся в частности на вербовке агентуры.
Думаешь, такой огромный ресурс, как тысячи крипто-ватанов, пройдёт мимо их внимания?
почему камеры нет? хоть бы посмотрели на долбо...
и никто "кузнеца" не слышал...
Может, как под Харьковом, где ветром завалило плиту мемориала погибшим воинам?