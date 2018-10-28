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 Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Во Львове в ночь на воскресенье, 28 октября, разрушили камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Львовского отделения "Национального корпуса" Святослав Серый.

"Сегодня ночью какие-то "бессмертные" животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов", - написал он.

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Камень, заложенный под будущий Монумент доблести украинских воинов, разрушили ночью во Львове 01

Камень, заложенный под будущий Монумент доблести украинских воинов, разрушили ночью во Львове 02
Камень, заложенный под будущий Монумент доблести украинских воинов, разрушили ночью во Львове 03

Камень, заложенный под будущий Монумент доблести украинских воинов, разрушили ночью во Львове 04

Источник: https://censor.net.ua/p3093771
 
 
 Топ комментарии
 
Сепарье из Донецка и Луганска расползлось по всей Украине. Свою хату подожгли и сбежали. Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове - Цензор.НЕТ 6033
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Покидьки.
Сподіваємось, "нагорода" знайде тварюк.

Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове - Цензор.НЕТ 8654
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коммент тряпке власовской из свинарника соответствует.
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Сепарье из Донецка и Луганска расползлось по всей Украине. Свою хату подожгли и сбежали. Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове - Цензор.НЕТ 6033
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Идеализировать тоже не надо, чтобы не пропустить проблему у себя под носом...
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Чудик,что б тебе такую долю,что бы пришлось убегать из горящей хаты.Утилизируй Кернеса и Труханова,их то же выбирали в Донецке?
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Человек выше написал про сепарьё из Донецка и Луганска.
Почему нелестное упоминание конкретно сепаратистов вызвало у вас ягодичное страдание?
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Потому как лепший друган,єтого индивидуума,сепар из ЛохНР,которій тут пасквили пишет,а на деле снаряді кацапам подносит,а кто уехал,тому єти кацапі кость в горле,лишившие нас всего.
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Ну, в позапрошлом году, читал здесь, отловили же подобную "быдлоту" (то ли в Запорожской, то-ли Херсонской области), которая из снега "ДНР" "скульптурировала"... Набили морды, на колени поставили и фотографии с кровавыми харями в Интернет выложили...
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Вот власти и приходится в такой среде что-то делать, а не в какой-то мифической и идеализированной - послемайданной, мол, все изменились...
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А що за парканом ? Якийсь монумент сов'єтським воїнам ?
Саме тому камінь і зруйнували.
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вот и я о том же: надо в ответ монумент сов'єтським воїнам зруйнувати!

по примеру поляков
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Покидьки.
Сподіваємось, "нагорода" знайде тварюк.

Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове - Цензор.НЕТ 8654
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Там майже напротив головна прохідна в Війскову академію!
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Так если склады охраняемые каждый год взрывают,то ничего удивительного нету.
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Во Львове?! Не в лугандоне? Что вообще происходит? Куда фсио кациццо? Я ХЗ?
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"Бедные несчастные переселенцы" давно расползлись по всей Украине.
Совпадение или нет, но с тех пор в стране начала происходить всякая хрень - от взрывов военных складов до странных отравлений и вспышек болезней, о которых до недавнего времени и не вспоминали.
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Ты бы пасть прикрыл,не туда гавкаешь,не переселенцы склады охраняли,а болезни от Супрунши ползут,ибо лечить Украинцев Петя не собирается.
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Тоже оттуда? Ясно. Культура общения аж прёт.
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Желаю тебе стать "бедным переселенцем",мы за Украину отдали все что у нас было,ты то чего лишился?Налога из зарплаты на военный сбор?Так мы его тоже платим.
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Переселенцем? Хрен сюда россосисия доберётся.
И да, "болезни от Супрунши ползут" - ага, лично Супрун устроила эпидемию кори, которая ещё несколько лет назад была настолько редким заболеванием, что о ней нигде не упоминали.
Попробую объяснить на пальцах.
Факт 1. Нет, я не говорю за всех переселенцев (так что твоя агрессия неуместна), но вряд ли ты станешь отрицать, что огромное количество переселенцев ненавидят Украину и вопреки всякой логике остаются крипто-сторонниками усрусского мира.
Факт 2. В Украине действует дохренища агентов ФСБ и ГРУ, специализирующихся в частности на вербовке агентуры.
Думаешь, такой огромный ресурс, как тысячи крипто-ватанов, пройдёт мимо их внимания?
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Думаю ты недалекий человек))Когда посадят Штепу?Где Голубан?
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Нібито і факти ваші співпадають, але психологія ордловська
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Подожди, и в Беларуси подобное начнётся - если беларусы себя осознают "беларусами", а не "испорченными польским влиянием русскими", и выплюнут "московскую уздечку" изо рта...
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Ты нават не ўяўляеш, як я гэтага чакаю і набліжаю, у меру сваіх сціплых магчымасцяў. Дзякуй Богу з кожным днём усё больш і больш маіх суайчыннікаў ўсведамляюць сябе менавіта Беларусамі , і гэты працэс не спыніць.
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По ходу это сделали любители руцкого мира.
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Знаючи львів'ян можу сказати, що точно не вони зробили. Скоріше це чергова кацапська провокація.
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А как кацапы до Львова попадают?Не через открытую Петей границу?
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З 1939 року там їх повно. Тобі розповідати ти події і після ДСВ, коли я вже приїжджав до Львова?
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Ти мені краще розкажи як кримські татари паспорти РФ на випередки отримували,про Львов я знаю і без тебе.
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То есть купить копеечную камеру наблюдения денег нет?Мусапа на дойку автомобилистов вышли,про патрулирование они уже не знают?
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Поліція працює...аваківськи подонки не спроможні нічого. Злочинчів не знайдуть.
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Сколько нужно разрушить памятников, чтобы наконец начали устанавливать возле них камеры? Ведь это не должно быть очень дорого, к тому же пойманный заплатит за все. Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове - Цензор.НЕТ 564
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Ставить скрытно. К тому же камера успеет передать видео с ворами до того, как ее отключат. В любом случае, лучше потерять 3-5 камер, чем один памятник. К тому же, кого-то на воровстве камер наверняка поймают, и он будет счастлив заплатить за все украденное в этом городе, лишь бы дали срок поменьше.
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Зато нити на всю страну коли патрульні самоліквідувались порушуючі ПДР і просити допомоги вони можуть. А патрулювати і охороняти не вмиють.
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и билось же башкой об камень.. пока тот не выдержал...
почему камеры нет? хоть бы посмотрели на долбо...
и никто "кузнеца" не слышал...
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Глупый поступок, который ничего не изменит.
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Нужно было какую-нибудь арматуру...., сварку, бетон...
Может, как под Харьковом, где ветром завалило плиту мемориала погибшим воинам?
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НЕ ВЕРЮ ! Во Львове нет ватных ублюдков .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКамень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО
 
 
 
 
 
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