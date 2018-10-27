 Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил.
По данным ГФС, злоумышленники изготавливали, хранили и сбывали через сеть "Интернет", с помощью служб курьерских доставок, фальсифицированную алкогольную продукцию на территории Луганской, Донецкой и Киевской областей.
В ходе проведенных обысков на территории Донецкой и Киевской областей обнаружено и изъято:
- спирт в количестве 125 дкл ориентировочной стоимостью 312 тыс. грн;
- готовая фальсифицированная продукция (водка "FINLANDIA" и виски "JACKDANIЕL`S") 7,2 дкл ориентировочной стоимостью 22 тыс. грн.
Кроме того, изъяты компоненты (коньяк, виски и другие), усилители вкуса, пищевые красители, пластиковые емкости объемом 1000 литров в металлических каркасах, спиртометры, воронки, бутылки, шланги, мерные стаканы, пластиковая тара, крышки, картонные ящики, полиэтиленовая тара, насосное оборудование, жидкостные фильтры и т.д. ориентировочной стоимостью 566 тыс. грн.
Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 900 тыс. грн.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
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