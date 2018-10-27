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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии. ФОТОрепортаж

В Киевской области два инспектора задержаны за вымогательство. Стали известны фамилии

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 01

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку - крупную сумму долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ

Как удалось узнать изданию "Апосторф" в правоохранительных органах, задержанными оказались Сергей Жадан и Алексей Обризан.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 03
Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 04

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Чиновник экологической инспекции задержан на Киевщине на взятке 12 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3093735
 
   
 Топ комментарии
 
штраф і " працюйте " дальше ) державка рошен
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Штани завужені на світлині - скоріш за все задньоприводні.
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Обрізан - це там віросповідання чи національність так вказана?
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Тут есть один соевый по фамильйо жадан, не родственничек случайно？
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Табло у обоих больше похоже на рекетиров, чем просто на экологов. Интересно как выглядят работники коллекторских фирм ?
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штраф і " працюйте " дальше ) державка рошен
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Гинекологов??
Ойц, шото перепутал.
)))
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Наказать їх! Якнайсуворіше! Догану вліпить! Усну!!! Ні, це не занадто! Розпоясалися тут, понімаїш! Жадан і Обрізан... Льолік і Болік! Дісціпліни нікакої! А скоро ВИБОРИ! Не кажучи вже про глобальне потепління і складну екологічну обстановку...
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Штани завужені на світлині - скоріш за все задньоприводні.
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Обрізан - це там віросповідання чи національність так вказана?
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это даже не малек...так,планктон.
но сувора нп и фсбу отработали этих акул коррупции!
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"Хто що охороняє, той те і краде...". На Десні нещодавно затримали браконьєра, що виставив близько трьох десятків сіток... Виявився нештатним інспектором рибоохорони...
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Знаю Жадана лично , питр еще тот, по нем ддавно тюрьма плачет, депутатом он стал от Батькивщины, по ходу у Юльки все по криминалу идут Иванов зам мера торговал наркотой Жадан вымогал деньги
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Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов

...а синоптики, как брэшуть, гады? -- шо хотят, то и делают!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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