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 Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире. ФОТО

В Житомирской области правоохранителями прекращена деятельность группы лиц, занимавшихся подделкой и сбытом документов Украины и стран Европейского союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире 01

Досудебным расследованием установлено, что группа житомирян, 56-, 51- и 49-лет, неоднократно, за денежное вознаграждение изготавливала поддельные официальные документы для граждан Украины, которые в дальнейшем использовались ими для избежания выдворения с территории стран Европейского союза.

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26 октября в центре Житомира злоумышленники задержаны "на горячем", во время передачи заказчику незаконно изготовленных документов - паспорта и водительских прав одной из зарубежных стран и получения "вознаграждения" - около 7 тыс. грн.

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире 02
Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире 03

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе санкционированные обыски по месту жительства и проведения преступной деятельности фигурантов дела, устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/p3093733
 
   
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Россосиянские документы не подделывали . То ли спроса нет , то ли с говном возиться не хотели .
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Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире - Цензор.НЕТ 1535PUER.ORG.UAНа полюванні під Києвом п'яні депутати-радикали р0зстріляли свій автомобіль і побuли голову сільради | PuerНовостиНа полюванні під Києвом п'яні депутати-радикали р0зстріляли свій автомобіль і побuли голову сільради Октябрь 26, 2018 0 2907 Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Увечері, 23...
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Еще год назад предупреждал : в Украине работает большая группа агентов ФБР,ЦРУ и Финансовой полиции США....,не верили Деду....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире. ФОТО
 
 
 
 
 
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