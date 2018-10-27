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 Ночью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ночью 27 октября в общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники произошел пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:15. 

Ночью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС 01

По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления потребовалась срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития.

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Ночью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС 02

"Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 5 человек, а также эвакуированы 35 человек. В результате пожара пострадали 6 человек: трое студентов из комнаты где возник пожар и еще трое ребят из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар, еще до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом были доставлены в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования", - говорится в сообщении.

Ночью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС 03

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Ночью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС 04

В 4:30 пожар был локализован, а в 5:07 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

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Источник: https://censor.net.ua/p3093722
 
 
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"Россия-Страна исчезающих народов"
-13 народів уже зникли з етнографічної карти Росії, ще кілька десятків - на межі зникнення.

https://newsland.com/user/4297807604/content/rossiia-strana-ischezaiushchikh-narodov/6524698
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Хотелось бы надеяться, что это не от не потушенной сигареты или неисправной кустарной электроплитки, на которой голодные студенты ночью жарили картошку, а неудачный научный эксперимент будущих гениев (на ошибках тоже учатся), но боюсь, что кроме экспериментов с наркотическими веществами в нынешних студенческих общагах никакие другие не проводятся!
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судя по фото в миквоволновке что-то было
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Харькове горело общежитие университета радиоэлектроники, пострадали 6 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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