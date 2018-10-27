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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД - нагрудными знаками "За безопасность народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Также отмечается, что представители диаспоры получили медали "За международное сотрудничество в правоохранительной деятельности" - диаспора помогала в организации и приеме команды.

"Поздравляю украинскую команду InvictusGames с классным выступлением в Сиднее. 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых. Это на 6 больше, чем в прошлом году в Канаде. Каждый из призеров получил награду МВД и заслуживает наградное оружие от министра. Диаспору тоже наградил медалями. Крепкие все!", - сказал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские ветераны завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на Играх непокоренных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 01
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 02
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 03
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 04

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Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк также поздравил украинских героев.

На своей странице в Фейсбук он написал: 

"Поздравляю нашу сборную Invictus Games: Team Ukraine с блестящим выступлением в Сиднее!

Сначала на передовой, а теперь на спортивных аренах вы показали всему миру - украинцы нация мужественных, сильных и несокрушимых людей со стальным характером.

Пока среди нас такие герои - победить нас невозможно".

Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 05

Источник: https://censor.net.ua/p3093698
 
   
 Топ комментарии
 
Этим значки, а правильным пацанам - наградное оружие?
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Eugeny Spirin

19 год ·

Про медали, спорт, войну, возможное вранье и стыд.
Это самый тяжелый материал в моей жизни. Всякое было: война, убийство Эндрю, сгоревшие села, поезда, Тибет. Но это нельзя сравнить. Вчера вечером я получил информацию, что золотой призер Invictus Games (игры только для ветеранов войн, получивших ранения) Александр Белобоков никакой не ветеран, не воевал и более того, получил ранение в быту. Я не поверил этому, тем более, что зрада про него разгонялась давно.
А потом настали сутки без сна: мы звонили командирам, в разведку, врачам, волонтерам, бойцам. Оказалось, что никто не знает Александра. Все знают, что он воевал, но никто не воевал с ним лично. Александр не называет подразделения. А только рассказывает, что "под Донецком", иногда " в уличных боях за Мариуполь", миной ему оторвало руку. И он нес ее в другой руке в больницу (на видео). А потом я получил документы, в которых сказано, что 25 мая 2014 Белобоков катался на катере и винтом ему порезало обе руки. Ему их пришил врач. И фото после операции тоже нашлось.

А потом нашелся тренер, которому Белобоков и сам рассказал, что ему порезало руки винтом от катера. И очень просился в сборную паралимпийцев, потому что до травмы был перспективным спортсменом. А потом в 2016 Белобоков оказался на базе Инвиктусов уже как ветеран. Не удалось найти ни одного человека, который бы воевал рядом с Белобоком. Зато нашелся свидетель, который тоже штангист. И к нему тоже обращался Белобоков. А потом все подтвердил врач, который 6 часов оперировал Белобокова. И главврач. И про травму в быту. А потом еще появилась фотокопия анамнеза. Она врачебная тайна.
В оргкомитете сказали, что "у них достаточно документов, что Белобок воевал". Но никто их не видел. Одни говорят, что справка из "Аратта", что Белобоков был в Мариуполе и получил ранение в 2014. Но "Аратта" зашла туда в 15. А мне там сказали что Белобоков у них не воевал. И Червень сказал, что у него не воевал. И "Азов" сказал, что не воевал. И стало плохо. Что же получается?
Человек решил на играх, которые направлены на реабилитацию раненых ветеранов, получить медалей не будучи ветераном? Не будучи раненым? Будучи раненым в быту? Не на войне? Поехать на игры для вояк? Человек решил представлять всех ветеранов Украины на международной арене не будучи ветераном? Говорить от их лица их голосом? И все это покрывается липовыми справками и показаниями волонтера Марички, которая "знает его и знает тех, кто знает тех, кто его знает?". У меня нет ответа на эти вопросы. Или Белобоков Джеймс Бонд который работал сам на себя и подчинялся лично главнокомандующему, потому не может назвать никого, кто подтвердит его личность, или он аферист и его медали на играх вне правил.
Мне нечего сказать. Если кто-то готов подрядиться и рассказать свою версию о этом человеке, напишите, пожалуйста.
Тут текст с документами и версиями от всех свидетелей.
https://thebabel.com.ua/…/20988-ukrajinskogo-sportsmena-zol…
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Этим значки, а правильным пацанам - наградное оружие?
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"Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД"

Раздал пистолеты??!!

Ой, так это он, сцуко, за казённый счёт в Австралию слетал??
А в Киеве наградить было нельзя?
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о и кулявлоб виліз, так щоб про нього не забували.
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от і питання маю - за які кошти воно літає-віступає-живе...може десь працює...нелегально? Аваков нагородив призерів української команди Invictus Games відзнаками МВС - Цензор.НЕТ 9343
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я поздравила тоже ибо они в моих друзьях, А вы?
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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чому не внояться відомості про злочини в ЕРДР?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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