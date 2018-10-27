 Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Также отмечается, что представители диаспоры получили медали "За международное сотрудничество в правоохранительной деятельности" - диаспора помогала в организации и приеме команды.

"Поздравляю украинскую команду InvictusGames с классным выступлением в Сиднее. 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых. Это на 6 больше, чем в прошлом году в Канаде. Каждый из призеров получил награду МВД и заслуживает наградное оружие от министра. Диаспору тоже наградил медалями. Крепкие все!", - сказал Аваков.

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Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк также поздравил украинских героев.

На своей странице в Фейсбук он написал:

"Поздравляю нашу сборную Invictus Games: Team Ukraine с блестящим выступлением в Сиднее!

Сначала на передовой, а теперь на спортивных аренах вы показали всему миру - украинцы нация мужественных, сильных и несокрушимых людей со стальным характером.

Пока среди нас такие герои - победить нас невозможно".