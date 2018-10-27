 Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
Также отмечается, что представители диаспоры получили медали "За международное сотрудничество в правоохранительной деятельности" - диаспора помогала в организации и приеме команды.
"Поздравляю украинскую команду InvictusGames с классным выступлением в Сиднее. 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых. Это на 6 больше, чем в прошлом году в Канаде. Каждый из призеров получил награду МВД и заслуживает наградное оружие от министра. Диаспору тоже наградил медалями. Крепкие все!", - сказал Аваков.
Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк также поздравил украинских героев.
На своей странице в Фейсбук он написал:
"Поздравляю нашу сборную Invictus Games: Team Ukraine с блестящим выступлением в Сиднее!
Сначала на передовой, а теперь на спортивных аренах вы показали всему миру - украинцы нация мужественных, сильных и несокрушимых людей со стальным характером.
Пока среди нас такие герои - победить нас невозможно".
Eugeny Spirin
19 год ·
Про медали, спорт, войну, возможное вранье и стыд.
Это самый тяжелый материал в моей жизни. Всякое было: война, убийство Эндрю, сгоревшие села, поезда, Тибет. Но это нельзя сравнить. Вчера вечером я получил информацию, что золотой призер Invictus Games (игры только для ветеранов войн, получивших ранения) Александр Белобоков никакой не ветеран, не воевал и более того, получил ранение в быту. Я не поверил этому, тем более, что зрада про него разгонялась давно.
А потом настали сутки без сна: мы звонили командирам, в разведку, врачам, волонтерам, бойцам. Оказалось, что никто не знает Александра. Все знают, что он воевал, но никто не воевал с ним лично. Александр не называет подразделения. А только рассказывает, что "под Донецком", иногда " в уличных боях за Мариуполь", миной ему оторвало руку. И он нес ее в другой руке в больницу (на видео). А потом я получил документы, в которых сказано, что 25 мая 2014 Белобоков катался на катере и винтом ему порезало обе руки. Ему их пришил врач. И фото после операции тоже нашлось.
А потом нашелся тренер, которому Белобоков и сам рассказал, что ему порезало руки винтом от катера. И очень просился в сборную паралимпийцев, потому что до травмы был перспективным спортсменом. А потом в 2016 Белобоков оказался на базе Инвиктусов уже как ветеран. Не удалось найти ни одного человека, который бы воевал рядом с Белобоком. Зато нашелся свидетель, который тоже штангист. И к нему тоже обращался Белобоков. А потом все подтвердил врач, который 6 часов оперировал Белобокова. И главврач. И про травму в быту. А потом еще появилась фотокопия анамнеза. Она врачебная тайна.
В оргкомитете сказали, что "у них достаточно документов, что Белобок воевал". Но никто их не видел. Одни говорят, что справка из "Аратта", что Белобоков был в Мариуполе и получил ранение в 2014. Но "Аратта" зашла туда в 15. А мне там сказали что Белобоков у них не воевал. И Червень сказал, что у него не воевал. И "Азов" сказал, что не воевал. И стало плохо. Что же получается?
Человек решил на играх, которые направлены на реабилитацию раненых ветеранов, получить медалей не будучи ветераном? Не будучи раненым? Будучи раненым в быту? Не на войне? Поехать на игры для вояк? Человек решил представлять всех ветеранов Украины на международной арене не будучи ветераном? Говорить от их лица их голосом? И все это покрывается липовыми справками и показаниями волонтера Марички, которая "знает его и знает тех, кто знает тех, кто его знает?". У меня нет ответа на эти вопросы. Или Белобоков Джеймс Бонд который работал сам на себя и подчинялся лично главнокомандующему, потому не может назвать никого, кто подтвердит его личность, или он аферист и его медали на играх вне правил.
Мне нечего сказать. Если кто-то готов подрядиться и рассказать свою версию о этом человеке, напишите, пожалуйста.
Тут текст с документами и версиями от всех свидетелей.
https://thebabel.com.ua/…/20988-ukrajinskogo-sportsmena-zol…
Раздал пистолеты??!!
Ой, так это он, сцуко, за казённый счёт в Австралию слетал??
А в Киеве наградить было нельзя?