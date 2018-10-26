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Все про:сепаратизм (11142) Тимошенко (23975) Пучдемон (8)

 Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера "Батькивщины" говорят о "вежливости". ФОТО

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассказал, как поздоровался с Юлией Тимошенко на одном из мероприятий в Женеве. В пресс-службе украинского политика заявляют, что встреча и короткое общение с каталонцем было продиктовано "вежливостью"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  Пучдемон написал в Twitter.

"Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно поздравить Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине", - написал каталонский сепаратист.

Основное обвинение, выдвинутое бывшему главе каталонского правительства в Испании - организация восстания. По данным СМИ, Пучдемон переехал в Бельгию после того, как суд отменил европейские и международные ордера на его арест. Однако, национальные ордера остаются в силе.

Председатель каталонского правительства Ким Торра заявлял, что Пучдемон остается формальным лидером Каталонии.

Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера Батькивщины говорят о вежливости 01
Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера Батькивщины говорят о вежливости 02
Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера Батькивщины говорят о вежливости 03

В свою очередь, пресс-секретарь Тимошенко для иностранных СМИ Наталья Лысова, которая сопровождает ее во время визита в Женеву, рассказала "Европейской правде", что Юлия Тимошенко не имела переговоров или полноценной встречи с бывшим главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, а совместное фото политиков в Женеве было сделано во время короткого приветствия.

Она, в частности, категорически опровергла информацию встреча политиков: "Никакой встречи Пучдемона с Тимошенко не было, вообще".

Лысова отметила, что Пучдемон сам подошел к представительнице Украины чтобы пожать ей руку.

"Карлес Пучдемон, как и Юлия Тимошенко, присутствовал на форуме безопасности в Женеве, где представляли участников, а после панельной дискуссии он подошел к Тимошенко, чтобы поздороваться. А правила хорошего тона предусматривают, что с людьми нужно здороваться. То, что встреча не имела места, подтверждает также твит Пучдемона, который не упоминает о "разговоре" с Юлией Тимошенко ", - пояснила она.

Пресс-секретарь Тимошенко также отметила, что в команде Тимошенко удивлены тем, что медиа "не отличают встречу и приветствие".

Источник: https://censor.net.ua/p3093663
 
   
 Топ комментарии
 
Кремлевская с.ка. Дна у тимохи нет
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Каждому лоху голосовавшему за афферистку колясочницу по инвалидной коляске
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Одним словом - дала сьогодні вічна комсомолка маху. А втім, кому вона ще тільки за своє довге комсомольське життя не давала. Професія в неї така - на панелі стояти🍓
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И какому ещё такому Маху вы говорите дала наша бабка ?
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Раджу українцям не лізти у внутрішні справи Іспанії і не називати нікого там сєпарами і імперцями. Бо це окрема держава і нехай самі собі дають раду. Аби без крові.
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А голодним стецькам - приємного заробляння грошей по киданю брехлівого лайна по Юлі. Ваше лайно до неї не пристане і Юля буде президентом процвітаючої України
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"Конечно, все советы будут нам полезны. Как только Каталония потребует от международного сообщества признания, мнение России будет очень важным в мире, где она играет важную роль. Потому что мы европейцы. И для нас мнение России очень важно. Не только для нас, каталонцев, но для всей Европы", - сказал он.
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Росія дестабілізує Європу, і таким чином створює вікно можливостей для незалежності Каталонії. Нічого дивного, що вони цим користуються. Ми теж проголосили УНР, коли Російська імперія розпалась по 1й світовій. Каталонці теж хочуть бути вільними людьми, як українці.
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Я не розумію, а який сенс взагалі був зустрічатися із каталонцем? Ну що це дасть? Навіть якщо це "хороший" сепаратист, як тут пишуть... Толку? Які можуть бути інтереси тут?

Ну це настільки недалекоглядний поступок, як і 100-процентна підтримка Порохом Хіларі перед виборами США. Тимошенко ж недурна, мала б розуміти, що це використають проти неї, а ніяких плюсів ця зустріч все рівно не дала...
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Все тут понятно. От Хуйла денжку на выборы получила. Ну и инструкции. Почему через каталонца.? Да просто никто из европейцев не захотел делать грязную работу!
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Цього я теж не розумію, надіюсь якийсь журналіст задасть це питання Тимошенко.
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Зато заголовок какой... если честно, то у нас шо власть, шо оппозиция - друг друга стоят. Надо не создавать себе кумиров, а контролировать власть. Мирный митинг никто не отменял. Хотя путин же нападёт...
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А чи є у цієї кремлівської тварини дно? А мабуть немає..
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чекаємо підтримки Воної від додона, орбана, земана, мадуро і ашира басада🐁
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Якщо новина про ЮВТ набирає 8-10 сторінк , то це говорить про ЄДИНЕ:
У корупційно-владних кабіненах ПАНІКА.
Всі пересилають НАКРАДЕНІ "премії" мамам в америку, самі сидять на чемоданах,

а стецькописюкам роздають нові методички.
Ну останні це підшкуркова перхоть, продасться за сою і сама і майбутнє своїх дітей.
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Дуже добре видно хто тут продає майбутнє наших дітей.

Кремлівська гнидюля вже в відкриту шестерить у Кремля. Навіть не у Кремля а у його шісток.
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От юля маладец наводит мосты дружбы с будущими партнерами.
Ждем дипламатических кантактов с Абхазией и Асетией.
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ти не за Петра камлай а давай відповідь за кремлівську зозульку. Стрілки переводити ви всі майстри.
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Цікаво чий будинок в іспанському містечку Аталайя Исдабе, Петра чи ВАНА?
Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон побажав Тимошенко перемоги на виборах. У лідера "Батьківщини" кажуть про "ввічливість" - Цензор.НЕТ 5625
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Валят своего же агента аж гай шумить)) Это как с чепигой и бошировым)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера "Батькивщины" говорят о "вежливости". ФОТО
 
 
 
 
 
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