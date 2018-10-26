 На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции при участии Цензор.НЕТ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.

Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".





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