 На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции при участии Цензор.НЕТ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
На Запорожской книжной толоке, которая состоялась 26 октября был презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
Убей не вьеду о чем это....
И то, что люди сняли фильм о такой экспедиции и презентуют его на культурном мероприятии, делятся впечатлениями и открытиями, вовлекают в это людей, это очень хорошо.