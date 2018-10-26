 На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
На Запорожской книжной толоке, которая состоялась 26 октября был презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
Убей не вьеду о чем это....