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 На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции. ФОТО

На Запорожской книжной толоке, которая состоялась 26 октября был презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.

Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".

На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции 01
На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3093661
 
   
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26.10.18 21:01 На Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции. ФОТО
На Запорожской книжной толоке, которая состоялась 26 октября был презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник события Роман Акбаш.
Он отметил: "Слава Зайцев с дочерью презентуют фильм о гидроархеологической экспедиции".
Убей не вьеду о чем это....
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хотел бы почитать книгу гонтаревой как обюобрать всю Украину и остатся в рошене. занимательная книга была бы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Запорожской книжной толоке презентовали фильм о гидроархеологической экспедиции. ФОТО
 
 
 
 
 
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