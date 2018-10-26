 Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом в livejournal пишет Андрей Мальгин, сообщает Цензор.НЕТ.
В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост недалеко от села Осиновка. В результате инцидента легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста. В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.
В связи с обрушением 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи.
Виадук обрушился на главный путь Транссиба в городе Свободный. В результате случившегося пострадал водитель грузовика, который в момент крушения ехал по мосту. Его госпитализировали с переломами и ушибами.
Движение по железной дороге перекрыли, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
26 октября в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.
"Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
На объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост.
Инцидент произошел ранним утром 16 октября объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина. Грузовик задел надземный пешеходный переход, и одна из железобетонных балок упала на проезжую часть. Рухнувшая конструкция перекрыла все полосы.
В зоне строительства железнодорожной части Крымского моста один из пролетов накренился и упал в мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
Поскольку, "великих свершений" не наблюдается, а негативом людей кормить не стоит, будем мониторить "что там у кацапов".
Мне интересно как дела идут в Украине.
Но я так понимаю, что тебе пофиг события в Украине.
По твоей же логике.
И нет особого желания изучать материальную часть в сфере, которая меня никогда не интересовала и в жизни, скорее всего не пригодится.
Каждое государство косячит по своему-Украина с гимном -РФ-с гербом- (не вижу ни какого смысла в 2- х головах)
Судя по всему, когда наш Президент или Премьер-министр, появляются на любом мероприятии, связанном с открытием объектов инфраструктуры или передачей армии вооружений это и есть "просто делают свое дело"?
Простые труженики, работающие на страну и никакого жалкого пиара!
Если какой нибудь политикан, не может заявить, что некое событие, это исключительно его заслуга или (если происходит нечто плохое), не может обвинить в событии оппонента, значит освещать такое событие нет никакого смысла.
Вот пример: вроде бы рядом с Днепром, начали строить большую солнечную электростанцию 95 Мвт.
Частные инвесторы.
Поскольку, ни один политикан к этому не имеет отношения, кому нужна эта новость?
Легче стало?
И скорее всего напишет.
-Росіяни не хочуть жити поруч з циганськими поселеннями через криміналізацію цих місць і процвітаючу наркоторгівлію заявив Путін на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин....
Ну разве что крымский мост. Но и тот построили за счет кацапских пенсионеров
1 мост в россии +5 лет выхода на пенсию
Смехдержава куле
Не пой тут сказки ольгинский бот
В отличии от параши мы как раз этим вопросом занимаемся
На изучи
http://ukravtodor.gov.ua
розчавило, як таргана - https://twitter.com/i/status/1055732813528551424
На федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи обвалился мост через реку Макопсе - вчера
Пешеходный мост рухнул на автотрассу во Владивостоке. Движение с острова Русский и района Первомайский парализовано - шестнадцатое октября.
В Амурской области автомобильный мост обрушился на Транссиб. В городе Свободном Амурской области на Транссибирскую железную магистраль рухнул мост, по которому ехал грузовик - девятое октября.
В Мордовии обрушился автомобильный мост. Между селами Дубенки и Ардатово обрушился автомобильный железобетонный двухполосный мост длиной около 15 метров, когда по нему проезжал грузовик - тоже девятое октября.
Арка железнодорожной части Крымского моста рухнула в воду - четвертое октября.
What a wonderful month...
Пятница, коньяк, цензор
НЕТ БОЛЬШЕ РАДОСТИ, ЧЕМ ГОРЕ СОСЕДА... А то что в Киеве ( как и в других городах) все подземные коммуникации сгнили никому и дела нет!
Власть строит себе дворцы в Конче Засе ( Рублевке) ,а спальные районы превращаются в гетто.