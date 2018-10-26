 Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом в livejournal пишет Андрей Мальгин, сообщает Цензор.НЕТ.

В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост недалеко от села Осиновка. В результате инцидента легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста. В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.

В связи с обрушением 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Виадук обрушился на главный путь Транссиба в городе Свободный. В результате случившегося пострадал водитель грузовика, который в момент крушения ехал по мосту. Его госпитализировали с переломами и ушибами.



Движение по железной дороге перекрыли, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

26 октября в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.



"Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Также смотрите: Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

На объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост.



Инцидент произошел ранним утром 16 октября объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина. Грузовик задел надземный пешеходный переход, и одна из железобетонных балок упала на проезжую часть. Рухнувшая конструкция перекрыла все полосы.

В зоне строительства железнодорожной части Крымского моста один из пролетов накренился и упал в мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО