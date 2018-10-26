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Все про:мост (408) обрушение (110) Россия (70882)

 Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж

В октябре 2018 года в различных регионах Российской Федерации обрушилось 6 мостов.

Об этом в livejournal пишет Андрей Мальгин, сообщает Цензор.НЕТ.

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 01

В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост недалеко от села Осиновка. В результате инцидента легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста. В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 02

В связи с обрушением 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 03

Виадук обрушился на главный путь Транссиба в городе Свободный. В результате случившегося пострадал водитель грузовика, который в момент крушения ехал по мосту. Его госпитализировали с переломами и ушибами.

Движение по железной дороге перекрыли, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 04

26 октября в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.

"Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Также смотрите: Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 05

На объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост. 

Инцидент произошел ранним утром 16 октября объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина. Грузовик задел надземный пешеходный переход, и одна из железобетонных балок упала на проезжую часть. Рухнувшая конструкция перекрыла все полосы.

Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ 06

В зоне строительства железнодорожной части Крымского моста один из пролетов накренился и упал в мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3093657
 
   
 Топ комментарии
 
да ладно, куда важнее, что там у хохлов, не замёрзли, с голоду не померли, ну хоть дефольт есть!
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Це не скрєпи тріщать, це "каварниє правасєкі" все ближче підбираються до керченського недорозуміння, яке кацапи вважають мостом. Шість мостів завалилося за місяць у РФ - Цензор.НЕТ 3355
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да ладно, куда важнее, что там у хохлов, не замёрзли, с голоду не померли, ну хоть дефольт есть!
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Украинское медиапространство, стало копией кацапского медиапространства.
Поскольку, "великих свершений" не наблюдается, а негативом людей кормить не стоит, будем мониторить "что там у кацапов".
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в точку. плюсую.
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так в этом есть разница, если кацапы пишет выдумки и враньё, прославляя себя, то Украина без вранья показывает их вяличие - почуствуй разницу.
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Разница довольно сомнительная.
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серёзно? аха, а всё таки признал что разница есть
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Повторюсь, мне как то пофиг, что там развалилось в рашке.
Мне интересно как дела идут в Украине.
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еще раз плюсую.
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что значит *еще раз плюсую*, должна ЛЮТО плюсовать ,мордва позорная...
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Просто рашатролль под несколькими акками зашел. Все элементарно, Watson!
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Абсолютно правильно. Порошавке это не понять. У него задание.
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тогда нажимаи там на верху - События - и всё, не бодет тебя бесить статьи о рашке, зачем мучиешь себя и нажимаешь на новости или читаешь вес гуляшь, нравится себе делать не приятно?
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то есть если взорвут Кремль или сдохнет Х...ло тебе будет по фиг?
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Не пофиг.
Но я так понимаю, что тебе пофиг события в Украине.
По твоей же логике.
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mrSmith да нет. это твоя философия странная.ведь трудности и проблемы врага это же хочется знать, это кайф. а тебя, выходит, больше заводит то что кто-то из домашних наср@л на коврик, а враг не такой уж и враг чтобы радоваться его бедам...
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Да не очень и сомнительная. Подкину в тему фактик---очень редкий кстати. Мотайте скороспелые тему сильную. Матчасть учить и знать надо. Я вот точно знаю почему за месяц 6 мостов накрылось. В 50-60 годах 20 века крепко строил и проектировал по всему миру мосты один инженер-мостостроитель. По его учебникам сегодня учатся строить мосты студенты в серьёзных странах, и в серьёзных уч-заведениях. Ну например знаменитый мост Харбор через бухту в Сиднее что стоит рядом почти с известным оперным театром и морвокзалом спроектировал и построил этот парень. Безоговорочный авторитет в этом деле. А фамилия его Керенский---сын он того самого первого премьер-министра по настоящему ставшей тогда свободной России! Заодно и копните в сети последнее интервью Керенского что он дал кажись в 1967 г одному там американскому репортёру. Очень сильно раскрыл все моменты тех времён. Потом правда пришёл один гамнозаст из Симбирска и всё похерил в октябре. Но мы о мостах. Родись бы в России сын у отца---и мосты бы не падали. А теперь сыпанёт. ещё одно землетрясение в Азовском море---и тогда точно придётся канал рыть через перешеек Крыма. Я мечтаю об этом давно. О канале!
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Мне до лампочки причина, по которой в кацапии мосты падают.
И нет особого желания изучать материальную часть в сфере, которая меня никогда не интересовала и в жизни, скорее всего не пригодится.
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так в этом есть разница, если кацапы пишет выдумки и враньё, прославляя себя,

Каждое государство косячит по своему-Украина с гимном -РФ-с гербом- (не вижу ни какого смысла в 2- х головах)
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за свЯршениями - тебе в Скалению. Там каждый день че-то свершают. В нормальных странах просто спокойно делают свое дело день за днем.
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Неужели?
Судя по всему, когда наш Президент или Премьер-министр, появляются на любом мероприятии, связанном с открытием объектов инфраструктуры или передачей армии вооружений это и есть "просто делают свое дело"?
Простые труженики, работающие на страну и никакого жалкого пиара!

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ну да...канєшна...а рассіі ілі харашо ілі нічіво...
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Судя по всему, ты просто дурак.
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"Украинское", поставил кавычки, медиапространство очень странно освещает события игнорируя реальные достижения и успехи украинцев.
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Все происходит по довольно простому принципу.
Если какой нибудь политикан, не может заявить, что некое событие, это исключительно его заслуга или (если происходит нечто плохое), не может обвинить в событии оппонента, значит освещать такое событие нет никакого смысла.
Вот пример: вроде бы рядом с Днепром, начали строить большую солнечную электростанцию 95 Мвт.
Частные инвесторы.
Поскольку, ни один политикан к этому не имеет отношения, кому нужна эта новость?
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Наверное, будь у тебя немного ума, ты бы догадывался, что враг, точно так же может написать, что путин-хуйло.
И скорее всего напишет.
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"циганське питання" в Орді, як і в Україні - загострироля...

-Росіяни не хочуть жити поруч з циганськими поселеннями через криміналізацію цих місць і процвітаючу наркоторгівлію заявив Путін на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин....
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Последние пару месяцев это очень заметно.
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И многие, прошу заметить, новострой Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ - Цензор.НЕТ 5680 Т.е. качество строительства вообще не в дугу.
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раз мосты падают,значит это кому-то надо
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Трещит паРаша...трещит по швам...и это хорошо..
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Рушится советская инфраструктура, а нового ничего не строят
Ну разве что крымский мост. Но и тот построили за счет кацапских пенсионеров
1 мост в россии +5 лет выхода на пенсию
Смехдержава куле
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для кайфу че і керченський завалиться,ооо на 7 листопада)))))))
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от що бояришник жівотворящій дєлаєт Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ - Цензор.НЕТ 909
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Більше на ефект від скипїдару схоже... Шість мостів завалилося за місяць у РФ - Цензор.НЕТ 5213
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Главный конструктор мостов параши?
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То все лише квіточки.... Дайошь Кримський мост!🌠🌠🌠
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Бг-ггг... мостопад... На очереди муйлопад кремлевский с лебединым озером на секель-TV...ВАНГУЮ...а ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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единственное что я вижу- это пожелания от порохоботов и зрадофилов кацапам удачи! дерзайте!!!!! а мы просто над вами посмеемся .
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А я думаю, что нам уже пора не про РФ думать, а про свою страну. А то, извините, одну дорогу Одесса-Рени (300 км двухполосную) три года делали. А вы хоть знаете сколько у нас в Одесской области разбитых дорог и аварийных мостов? А дорога Умань-Черкассы? Это те где я ездил.
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Вы правы, каазлабад - проигранный случай...
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У нас мостов 50 одновременно строят и реконструируют
Не пой тут сказки ольгинский бот
В отличии от параши мы как раз этим вопросом занимаемся
На изучи
http://ukravtodor.gov.ua
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чтобы керченский мост побольше скреп утянул ссобой. извините за мое желание.
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Мабуть по них возили цукерки ;Рошен; Ліпєцкої фабрики!
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Было бы интересно отследить, где в моменты обрушения мостов был Турчинов. Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ - Цензор.НЕТ 6502
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Нахера нам всралось ,сколько в рашке упало домов,мостов,поребриков у этих уродов хватает еще бабла не брать МВФ в друзья.Почему за четыре года минимум коррупционеров посажено у нас.ВОТ ВОПРОС КОТОРЫЙ МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ?
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Не хватает у мокшей бабла - его им тупо из за санкций никто не дает
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У них это называется "зажат грузовым автомобилем"!
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Просто это писал начинающий репортер. Прожжёный написал бы "подзажат грузовым автомобилем".
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В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост. В результате инцидента один легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста. Один человек погиб - сегодня

На федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи обвалился мост через реку Макопсе - вчера

Пешеходный мост рухнул на автотрассу во Владивостоке. Движение с острова Русский и района Первомайский парализовано - шестнадцатое октября.

В Амурской области автомобильный мост обрушился на Транссиб. В городе Свободном Амурской области на Транссибирскую железную магистраль рухнул мост, по которому ехал грузовик - девятое октября.

В Мордовии обрушился автомобильный мост. Между селами Дубенки и Ардатово обрушился автомобильный железобетонный двухполосный мост длиной около 15 метров, когда по нему проезжал грузовик - тоже девятое октября.

Арка железнодорожной части Крымского моста рухнула в воду - четвертое октября.

What a wonderful month...
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Обама только в подъездах сцал, а Трамп мосты подсцикает!
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А фуле, канонічність вивітрилася і все йде за вітром. Гроші це що? - папірці от їх вітер і того . Бог не теля, баче з відтеля
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Як би сказав мертвий ура - патріот Задорнов: Раз падають - значить вони важчі ніж повітря))
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Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ.
НЕТ БОЛЬШЕ РАДОСТИ, ЧЕМ ГОРЕ СОСЕДА... А то что в Киеве ( как и в других городах) все подземные коммуникации сгнили никому и дела нет!
Власть строит себе дворцы в Конче Засе ( Рублевке) ,а спальные районы превращаются в гетто.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияШесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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