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 Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж

В пятницу, 26 октября, правоохранители задержали на взятке двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 01

Чиновники требовали и получили взятку в размере 2 тыс. долларов от должностных лиц предприятия за проведение "позитивной" проверки и неприменение штрафных санкций.

Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник экологической инспекции задержан на Киевщине на взятке 12 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Взяточники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 03
Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 04

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Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3093654
 
 
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судя по ауди он тот ещё соевый - думаю его пора принимать действительным членом сои Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4412
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Совсем обнищал народ...На такую мелочную взятку покупается..
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Как говорят мужики - "Лучше много раз по разу, чем ни разу сорок раз" Бизнесменов побогаче и дяди по круче доят
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А Коболєв перевів мамі в США премію в $ 8 мільйонів - готується до "ісходу"...
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По штуке бакинских комиссаров на брата Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 9729 ? Некоторые депутаты в ВР за одно голосование сто штук и более таких баблосов на карман имеют. И ни разу не взяточники
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порошенко здесь не причем. юлька воровка это все сделала.
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Хабарі податком не обкладаються - тому і невеликі.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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