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 Происшествия, Фоторепортаж
  2017  9
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 Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожской области в ходе проведения фильтрационных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 01

При осмотре транспортного средства с иностранной регистрацией на одном из блокпостов Мелитополького района правоохранители обнаружили автомат и два магазина к нему, почти 80 патронов, устройство для бесшумной стрельбы, пистолет, беспилотный летательный устройство, бронежилет и холодное оружие.

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Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 02

При проверке грузового автомобиля одной из воинских частей на другом контрольно-пропускном пункте правоохранители обнаружили примерно 9 тысяч патронов различного калибра без соответствующих сопроводительных документов.

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 03

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Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 04

Все фильтрационные мероприятия проходили в рамках антитеррористических учений проведенных Координационной группой АТЦ при Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3093652
 
   
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"беспилотный летательный устройство"
Источник: https://censor.net.ua/p3093652

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"При проверке грузового автомобиля одной из воинских частей на другом контрольно-пропускном пункте правоохранители обнаружили примерно 9 тысяч патронов различного калибра без соответствующих сопроводительных документов"
Вот вам и предпосылки Новобогдановок и Ичней.
Или здесь тоже диверсанты?
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ликвидация артскладов имитация бурной деятельности прошла успешно
Грицаку - орден
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Вот бы как сбу проверить по тому же делу! Ох и сыпанётся добро самосвалами! Надо сразу на месте и продавать кто с паспортом шёл мимо. ПМ взял бы. Настрелялся в своё время от души. Неплохой --если чуть шептало подточить---спуск мягче тогда. Так иногда вечером летом пройтись охота до АТБ пивка взять, на лавочку сеть, попить чуть. Тихо, надёжно. Чуть тронешь рукой затвор--а он всегда даже летом чуть прохладный. В руку ложится вдало. У ТТ короткая рукоятка. А ПМ хорош. Так иногда охота сделать мир чище.....
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А де зараз ці водії? Везуть назад чи повертаються для наступної ходки?
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Оружие сейчас везде валом, только не везде его находят.
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