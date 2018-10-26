 Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
При осмотре транспортного средства с иностранной регистрацией на одном из блокпостов Мелитополького района правоохранители обнаружили автомат и два магазина к нему, почти 80 патронов, устройство для бесшумной стрельбы, пистолет, беспилотный летательный устройство, бронежилет и холодное оружие.
При проверке грузового автомобиля одной из воинских частей на другом контрольно-пропускном пункте правоохранители обнаружили примерно 9 тысяч патронов различного калибра без соответствующих сопроводительных документов.
Все фильтрационные мероприятия проходили в рамках антитеррористических учений проведенных Координационной группой АТЦ при Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Источник: https://censor.net.ua/p3093652
Вот вам и предпосылки Новобогдановок и Ичней.
Или здесь тоже диверсанты?
ликвидация артскладовимитация бурной деятельности прошла успешно
Грицаку - орден
Налетай, торопись, покупай живопись