 Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!", - возмущается она.
По ее словам, прокуратура провела проверки соблюдения требований законов о применении мер физического воздействия, спецсредств и оружия к осужденным в "Полтавской исправительной колонии №64", "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29" и "Надержинщинской исправительной колонии №65".
"Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства запрещенные законом: зацепы, ухват, лом, кувалда и др. Более того, зацепы и ухват оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2- 3 см", - написала Сарган.
Она добавила, что использование указанных средств к осужденным является "недопустимым и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни".
Руководству исправительных учреждений поручили устранить выявленные нарушения закона.
"Одновременно по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - написала Сарган.
Она добавила, что во время следственных действий запрещенные предметы изъяли для проведения ряда экспертиз.
"Максимальная санкция предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы", - подытожила Сарган.
Пресс-секретарь генпрокурора напомнила, что, согласно приказу Минюста, для пресечения правонарушений со стороны осужденных к ним могут применяться: физическая сила, специальные средства (резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ, смирительная рубашка) и как исключительная мера огнестрельное оружие.
т.е. СПРЯТАТЬ до отъезда комиссии.. а дальше пользоваться как пользовались...
В ходе прочтения можно слушать тематическую музыку вот этих чуваков из штата Теннесси, США
Lyrical themes: Medieval torture, History, Death, Suffering
Brodequin - Instruments of Torture (2000) FULL ALBUM HD
Суровая бабуля. Ставлю Death Metal лайк.
Это даже глав.мусор Авакян признает...
Конечно, запугивание пыткой или смертью - тоже преступление.
А ведь чтобы узнать правду могли и простым ТАПиком воспользоваться
Ще не пізно, не весь "арсенал - задіяно". Чим ближче до виборів, тим більше "правдивців". Дивись українцю - НЕ ПОМИЛИСЬ!
После двух часов валяния на гвоздях дурак признался, что работает на японскую разведку.
Это была излюбленная пытка Мюллера.