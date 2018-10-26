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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:колония (290) Полтавщина (451) пытки (430) заключенные (350) Сарган (298)

 Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган. ФОТОрепортаж

Прокуратура обследовала четыре колонии региона Полтавской области, в которых на видном месте нашли зацепы и ухваты, обмотанные колючей проволокой с острыми металлическими шипами, ломы и кувалды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!", - возмущается она.

По ее словам, прокуратура провела проверки соблюдения требований законов о применении мер физического воздействия, спецсредств и оружия к осужденным в "Полтавской исправительной колонии №64", "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29" и "Надержинщинской исправительной колонии №65".

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"Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства запрещенные законом: зацепы, ухват, лом, кувалда и др. Более того, зацепы и ухват оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2- 3 см", - написала Сарган.

Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган 01
Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган 02
Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган 03
Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган 04

Она добавила, что использование указанных средств к осужденным является "недопустимым и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни".

Руководству исправительных учреждений поручили устранить выявленные нарушения закона.

"Одновременно по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - написала Сарган.

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Она добавила, что во время следственных действий запрещенные предметы изъяли для проведения ряда экспертиз.

"Максимальная санкция предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы", - подытожила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора напомнила, что, согласно приказу Минюста, для пресечения правонарушений со стороны осужденных к ним могут применяться: физическая сила, специальные средства (резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ, смирительная рубашка) и как исключительная мера огнестрельное оружие.

Источник: https://censor.net.ua/p3093641
 
 
 Топ комментарии
 
то просто музей инквизиции Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 5939
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А екзальтована підстаркувата кримська панянка дєнісова хоч раз була з інспекцією в колоніях або СІЗО ? Все переймається тяжкою долею "знедолених" осіб ромської національності на вокзалі в Києві, а в коротких проміжках між цими переймами - подорожує в лабитнангі за кошт платників податків України..
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Чуть ниже запостил ссыль.
В ходе прочтения можно слушать тематическую музыку вот этих чуваков из штата Теннесси, США
Lyrical themes: Medieval torture, History, Death, Suffering

Brodequin - Instruments of Torture (2000) FULL ALBUM HD

Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 9327
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Руководству исправительных учреждений поручили устранить выявленные нарушения закона.

т.е. СПРЯТАТЬ до отъезда комиссии.. а дальше пользоваться как пользовались...
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Стесняюсь спросить, а как это все используется?
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Чуть ниже запостил ссыль.
В ходе прочтения можно слушать тематическую музыку вот этих чуваков из штата Теннесси, США
Lyrical themes: Medieval torture, History, Death, Suffering

Brodequin - Instruments of Torture (2000) FULL ALBUM HD

Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 9327
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Не, ну эти приспособления были у бабушки(моей) в деревне, а в колонии какие бабушки?
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Ухват и кочерга с гвоздями?
Суровая бабуля. Ставлю Death Metal лайк.


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Правильно ,словом надо воспитывать или перевоспитывать. Иногда можно матерным.)
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Кувалды похожи на заваренные трубы )) Шоб тяжести не поднимать ? )
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Металл мягкий(ст3), вот торцы и поплющило от сильных ударов.
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А екзальтована підстаркувата кримська панянка дєнісова хоч раз була з інспекцією в колоніях або СІЗО ? Все переймається тяжкою долею "знедолених" осіб ромської національності на вокзалі в Києві, а в коротких проміжках між цими переймами - подорожує в лабитнангі за кошт платників податків України..
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Не рівно дихаєте Ви, пане Леоніде з Дніпра, до екзальтованих підстаркуватих кримських панянок похилого віку. Ох, не рівно...
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для Луценко приготовили? Югик любит БДСМ!!!!
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в репрессивные органы добровольно идут работать только с мозговой патологией...
Это даже глав.мусор Авакян признает...

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ну і як мордують тими кочергами, щось не уявляю?
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Удар такою кочергою, окрім забою, супроводжується чисельними колотими та рваними (при грубому висмикуванні) пораненнями, що спричиняють жорстокі страждання. До того ж в'язня після побиття кочергою можуть виваляти по підлозі і кинути до карцеру з максимально антисанітарними умовами, щоб умисне спровокувати загноєння поранень, і не надавати жодної медичної допомоги.
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"Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган" - эксперименты надо проводить на руководстве колоний.
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Скорее всего, это средства устрашения. Если бы это применяли к осужденным, были бы много искалеченных трупов и "просто искалеченных". Кто-то себа даёт отчёт, что такое избивать молотом и ломом? Это разможжение костей.
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Мусора вегда стараются бить и мучить так, чтобы не осталось следов. А тут такие инструменты мясников, что без следов не получится.
Конечно, запугивание пыткой или смертью - тоже преступление.
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У Батурині є цілий музей тортур. Влада змінюється, а тортури залишаються.
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Вертухайская фантазия просто поражает, патологические садисты и возможно БДСМ щики...нормальный чел туда не пойдет...
А ведь чтобы узнать правду могли и простым ТАПиком воспользоваться
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Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 9896
Ще не пізно, не весь "арсенал - задіяно". Чим ближче до виборів, тим більше "правдивців". Дивись українцю - НЕ ПОМИЛИСЬ!
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а говорят Семочко не хочет признаваться , ...... тут есть чем его убедить что он не прав Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 6810
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Штирлиц валял дурака.
После двух часов валяния на гвоздях дурак признался, что работает на японскую разведку.
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У Штирлица на столе стояла лампа, но света не давала. Штирлиц выключил лампу и Света дала.
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Штирлиц стоял на своём.
Это была излюбленная пытка Мюллера.
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Штирлиц выпустил всю обойму в спину Мюллера, но тот даже не повернулся. "Броневой" - догадался Штирлиц.
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Чет я плохо себе представляю методику использования для пыток этих хреновин. Бред какой-то! Зацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган - Цензор.НЕТ 4025
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗацепы, ухват, лом, кувалда: в колониях Полтавщины нашли жуткие средства для пыток, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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