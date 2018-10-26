 Террорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.
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В Киев мужчина прилетел из Минска, покинув территорию Украины перед этим через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.
Задержанного передали в руки Национальной полиции.
их всех так надо метить...прострелил коленко...фсе! клеймо на всю жизнь - помни!!!
пусть на подвале воспитывают его же подельники
Опять живое!!!