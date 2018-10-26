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 Террорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО+ФОТО

Гражданин Украины воевал в составе незаконных вооруженных формирований российско-террористических войск на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

...
Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В Киев мужчина прилетел из Минска, покинув территорию Украины перед этим через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.

Задержанного передали в руки Национальной полиции.

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Террорист ДНР задержан в аэропорту Борисполь 01
Террорист ДНР задержан в аэропорту Борисполь 02

Источник: https://censor.net.ua/p3093613
 
   
 Топ комментарии
 
а зачем нам фото волосатого колена со шрамом?
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Полиции зачем передали? Не хватает кадров? Голубаны закончились шоле?
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а зачем нам фото волосатого колена со шрамом?
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Отлічітєльний знак сіпаратіста! Ну шо ти як маленький...
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тю...так а это хорошая мысль!
их всех так надо метить...прострелил коленко...фсе! клеймо на всю жизнь - помни!!!
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высылать вназад - со штампом - въезд в ЕС отказан
пусть на подвале воспитывают его же подельники Террорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь" - Цензор.НЕТ 8582
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Отпускать? Бандита? Разве только в пропасть...
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ишо один не любитель ЕС - но чегото туда прется Террорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь" - Цензор.НЕТ 8371
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и опять спрятали мордулица..боятся что местные опознают...кто знает о его подвигах(((
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Вы хоть фильтруйте " граждан" Украины которые через КПП переезжают. Совсем охринели во время войны свободные переходы для врагов устроили. Позакрывать все КПП и все.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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