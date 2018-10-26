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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировали на Херсонщине незаконный оборот военных средств поражения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 01

По имеющейся в СБУ информации военнослужащий одной из воинских частей региона наладил реализацию оружия, в том числе представителям криминальных кругов, из района проведения операции Объединенных сил.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 02

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Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1 и РГД-5, две тротиловые шашки по 200 граммов каждая, пластину динамической защиты тяжелой бронетехники с содержанием гексогена весом почти 200 граммов, более 30 патронов различного калибра и 2 запала к ручным гранатам.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 03

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Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 04

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3093604
 
 
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Тьфу, халамидник! Тут пять складов продали и в воздух высадили, а этот позорится, хотя посадят именно этого нэвдаху
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Всегда хочется пожелать этим "продавцам" что бы от их товара пострадали их родные и близкие.
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