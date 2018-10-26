 Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В начале переговоров Президент Украины поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по словам Президента, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.
Порошенко также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.
"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% от года к году, в валюте", - отметил Президент.
По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь.
"Для нас очень важно сохранить эти тенденции", - добавил Петр Порошенко.
Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.
🤑
1.шо такое рост отношений?
2. шо Марина ему наливала?
Э мастерство ФОТОШОППЕРОВ РУСОПЕДИИ.
А факт-чек показывает реальное.
Посмотрите в сети очень много фото Петра и Луки, и на всех они по крайней мере ОДНОГО роста.
В том числе и фото Петра с ТРАМПОМ!!!!!
Неужели Вы настолько глупы что не поняли присутствие эллипсиса в разговорной речи Порошенко, что довольно часто бывает у всех нас при общении.
"Мы абсолютно уверены, что (торгово- экономические ) отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что (торгово- экономический) прирост составляет более 23% от года к году, в валюте".
Выделенные слова в скобках, как пропуск того или иного члена предложения, компонента высказывания, легко восстанавливаемого из контекста, причём смысловая ясность обычно обеспечивается смысловым и/или синтаксическим параллелизмом (есть так называемый контекстуальный эллипсис)
То же само эллипсис «Тане - 5, а Вале - 3» - о школьных оценках
https://tsn.ua/svit/ostanniy-diktator-yevropi-lukashenko-pidtverdzhuye-sviy-titul-foreign-policy-902398.html
Бля, вы это видели? Порошенко на прессконференции заявил "Я - первый украинский президент, за время президенства которого, мы имеем уже пятый транш МВФ. Раньше такого не было."
В Україні роботи цього давньогрецького філософв, входять, як до шкілних так і до вузівських програм.
Далі.
"Я знаю, что я ничего не знаю" (Сократ)
"Порохоботы знають (даже не так! ЗНАЮТЬ во как!), про те що кажуть" (Порохобот)
совпадение? не думаю
потому и получил два списаных катера, муляжи Джавелинов, подушки, одеяла и пинок под зад
вот и распластывается как жаба, рядом с Хуйлом....
https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no
БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017
https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA
День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями
https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs
Задерживали и стариков, и женщин
https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU
https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI
Но мне лично, так уж доверять теперь белорусам, сложновато....
"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"
https://www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk
Смотрю на фото - ну ладно Путин метр с кепкой, застарелый комплекс, лабутены
Вашему то чего надо - 1м 80 см. Нет, даже в мелочах надо исказить реальность - выше Лукашенко, который 1м 90см
Какие же они все деграданты...
Да и сам подумай, как это могло быть что бы в БАЦЬКИНОЙ СТОЛИЦЕ, его сфотографировали ниже Петра?
Согласно Википедии.РУ рост Лукашенка 1 метр 90 см.
Как видно на фото - Порошенко ВЫШЕ Лукашенка,
но Википедия.РУ пишет, что у Порошенка только 1 метр 80.
Все, что нужно знать об информации исходящей из Московского Улуса...
Почетное третье место занимает Александр Лукашенко, правитель Беларуси и последний диктатор, оставшийся в Европе. В то время, когда страны Восточной Европы отказались от советской нищеты и присоединились к ЕС, этот парень душит свободу слова и подвергает пыткам своих оппонентов.
⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠ @Realuran
Перевод на доступный язык: После введения санкций против россии "украинские" и мокшанские барыги пустили весь товарооборот через Белоруссию, создав тысячи фирм-прокладок с белорусской регистрацией! Так "наши" барыги помогают кацапам воевать против нас!