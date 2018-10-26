EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
  2645  54
Все про:Беларусь (2743) Лукашенко (1639) Порошенко (15640)

 Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси. ФОТО

В Гомеле состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко в формате "с глазу на глаз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В начале переговоров Президент Украины поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по словам Президента, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси 01
Фото: пресс-служба Президента

Порошенко также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.

"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% от года к году, в валюте", - отметил Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь.

"Для нас очень важно сохранить эти тенденции", - добавил Петр Порошенко.

Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.

Источник: https://censor.net.ua/p3093576
 
   
 Топ комментарии
 
Рост канешна сурьезнейший, однако с чего бы, при таком счастье, лысо-усатый границу с Украиной закрыл?
 показать весь комментарий
 
Два вопроса:
1.шо такое рост отношений? Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 4484
2. шо Марина ему наливала? Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 4779
 показать весь комментарий
 
А чи не здається вам, панове, що цим візітом Пеця окреслює майбутні кордони Тайожного союзу-2.0?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рост канешна сурьезнейший, однако с чего бы, при таком счастье, лысо-усатый границу с Украиной закрыл?
 показать весь комментарий
 
 
Хряк2.0 готовитца драпать в Беларусь, больше некуда...
🤑
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Драсьте! А Хайфа? Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 6292
 показать весь комментарий
 
 
Два вопроса:
1.шо такое рост отношений? Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 4484
2. шо Марина ему наливала? Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 4779
 показать весь комментарий
 
 
на 1 вопрос можно ответить так - Петя подрос Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 3217 Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 9088
Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 7295
 показать весь комментарий
 
 

Э мастерство ФОТОШОППЕРОВ РУСОПЕДИИ.
А факт-чек показывает реальное.
Посмотрите в сети очень много фото Петра и Луки, и на всех они по крайней мере ОДНОГО роста.
В том числе и фото Петра с ТРАМПОМ!!!!!

 показать весь комментарий
 
RobinHood dfb9bea2. Желая сделать с Порошенко дурака Вы сделали таковым себя - задавая глупые вопросы 1.шо такое рост отношений?

Неужели Вы настолько глупы что не поняли присутствие эллипсиса в разговорной речи Порошенко, что довольно часто бывает у всех нас при общении.


"Мы абсолютно уверены, что (торгово- экономические ) отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что (торгово- экономический) прирост составляет более 23% от года к году, в валюте".

Выделенные слова в скобках, как пропуск того или иного члена предложения, компонента высказывания, легко восстанавливаемого из контекста, причём смысловая ясность обычно обеспечивается смысловым и/или синтаксическим параллелизмом (есть так называемый контекстуальный эллипсис)
То же само эллипсис «Тане - 5, а Вале - 3» - о школьных оценках
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот это поворот Какие же они мрази
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, рост. Всё больше кацапского сюда и нашего туда прёт через Беларусь теперь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, планувався товарообіг на 10 млрд дол на рік, за півріччя ледве на 2,5-3 вийшли.
 показать весь комментарий
 
Посмотрим на эту дружбу если вдруг война с рашкой, как никак они союзники.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще третьего Хуйла не хватает на етой общей фотографии.
 показать весь комментарий
 
А чи не здається вам, панове, що цим візітом Пеця окреслює майбутні кордони Тайожного союзу-2.0?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А холуй хуйловський вже у біса? Нє-нє, саменьке там сиди.
 показать весь комментарий
 
 
То ти там з Кабзоном? Ви бурят, как я рад, панове!
 показать весь комментарий
 
Злийся у Фонтанку пригожинський бот...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Irina‏ @Irysika20 3 ч.3 часа назад

Бля, вы это видели? Порошенко на прессконференции заявил "Я - первый украинский президент, за время президенства которого, мы имеем уже пятый транш МВФ. Раньше такого не было."
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот, мы в курсе, что вы верите всему, что говорят Азиров, Овощ и Хуйло Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 9480
 показать весь комментарий
 
 
сектант ,а мы теперь знаем ,что ты за то чтобы идти х"йлу на уступки Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 6128
 показать весь комментарий
 
 
"порохоботи" ЗНАЮТЬ те про, що Кажуть, а от "совковатні" пуйлофіли ВІРЯТЬ у те, що їм Скажуть.
 показать весь комментарий
 
Ну так скажи что-нибудь. Порадуй. П.С. Ты про такого "совковатника" Сократа шось слыхал?
 показать весь комментарий
 
 
?

В Україні роботи цього давньогрецького філософв, входять, як до шкілних так і до вузівських програм.
Далі.
 показать весь комментарий
 
Ну тогда сравни
"Я знаю, что я ничего не знаю" (Сократ)
"Порохоботы знають (даже не так! ЗНАЮТЬ во как!), про те що кажуть" (Порохобот)
 показать весь комментарий
 
и снова это число - 23!!!
совпадение? не думаю Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 7687
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Два лидера и успешных реформатора которые так подняли економики своих стран что народы етих стран кто умеет ходить разбежались в другие страны
 показать весь комментарий
 
 
а пуйло не боїться так нагло палити двох своїх агентів?!)))
 показать весь комментарий
 
 
Рошена в США уже давно спалили с потрохами
потому и получил два списаных катера, муляжи Джавелинов, подушки, одеяла и пинок под зад
 показать весь комментарий
 
ти диви! бацька не розчепірився біля пороха, а навшпиньки стоїть
 показать весь комментарий
 
рядом достойным человеком, другой человек не чувствует себя ничтожеством, а рядом с говном, он чувствует себя говном....
вот и распластывается как жаба, рядом с Хуйлом....
 показать весь комментарий
 
І все рівно НИЖЧЕ Порошенка, хоча у бацьки 1,90

 показать весь комментарий
 
МИТИНГ В МИНСКЕ.АКЦИЯ ПРОТЕСТА.МАРШ.ЛУКАШЕНКО 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no

БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017

https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA

День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями

https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs

Задерживали и стариков, и женщин

https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU
 показать весь комментарий
 
Минск милиция избивает людей 25.03.2017. Видео канала БЕЛСАТ.

https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI
 показать весь комментарий
 
Порошенко конечно же, отличный политик и все верно делает, подсирая Хуйлу....
Но мне лично, так уж доверять теперь белорусам, сложновато....
 показать весь комментарий
 
 
"Лукашенко - диктатор, і ми не повинні приймати його в демократичній країні". Femen пояснили акцію на брифінгу президентів Лідер руху Femen Анна Гуцол заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прибув до України, "у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення".

"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"

https://www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk
 показать весь комментарий
 
Про Лукашенко сейчас не буду -у него столько "достоинств", клейма негде ставить
Смотрю на фото - ну ладно Путин метр с кепкой, застарелый комплекс, лабутены
Вашему то чего надо - 1м 80 см. Нет, даже в мелочах надо исказить реальность - выше Лукашенко, который 1м 90см
Какие же они все деграданты...
 показать весь комментарий
 
 
Так у "нашего" Петра минимум 1 метр 90 посмотри на все фото где они с Лукой Петро ВЫШЕ.
Да и сам подумай, как это могло быть что бы в БАЦЬКИНОЙ СТОЛИЦЕ, его сфотографировали ниже Петра?

 показать весь комментарий
 
Цікаво було б знати, а що і де в цей час робила Тимошенко? Невже знову сиділа в засаді і підчікувала Бацьку?.🚾🚾🚾
 показать весь комментарий
 
Еще раз обратите внимание на РОСТ Порошенка и Лукашенка.
Согласно Википедии.РУ рост Лукашенка 1 метр 90 см.
Как видно на фото - Порошенко ВЫШЕ Лукашенка,
 но Википедия.РУ пишет, что у Порошенка только 1 метр 80.

Все, что нужно знать об информации исходящей из Московского Улуса...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы имеем дело с классическим диктатором. А для всех диктаторов главный приоритет - выживание. Каждое утро они думают лишь о том, как остаться у власти. Мы никогда не сможем заставить Лукашенкореформироваться и уйти от власти самостоятельно. Это важная исходная точка для нас», - заявил генсек Совета Европы.
Почетное третье место занимает Александр Лукашенко, правитель Беларуси и последний диктатор, оставшийся в Европе. В то время, когда страны Восточной Европы отказались от советской нищеты и присоединились к ЕС, этот парень душит свободу слова и подвергает пыткам своих оппонентов.

Відносини між державами вийшли на серйозне зростання, - Порошенко зустрівся з Лукашенком у Білорусі - Цензор.НЕТ 5620
 показать весь комментарий
 
как-то так вышли на серьезный рост

⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran

Перевод на доступный язык: После введения санкций против россии "украинские" и мокшанские барыги пустили весь товарооборот через Белоруссию, создав тысячи фирм-прокладок с белорусской регистрацией! Так "наши" барыги помогают кацапам воевать против нас!
 показать весь комментарий
 
 
"А я лягу прылягу, у гастінца старого..."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх