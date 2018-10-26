 Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в Гомеле во время встречи с представителями украинской общины Беларуси.

"Это граница дружбы, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не ,и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг", - сказал Глава государства, добавив, что" граница является для нас очень важной".

Порошенко отметил, что рад встрече с украинцами Беларуси и поблагодарил их "за ту работу, которую они делают для консолидации".

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"Спасибо прежде всего за то, что вы поддерживаете Украину. Нам сейчас очень нужна эта поддержка. Спасибо, что вашими молитвами и вашими усилиями мы сохраняем хорошие отношения с Беларусью. Для нас это также важно", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в свое время он принял решение о проведении переговоров о мире в Украине в Минске.

"Чтобы те надежды, которые связывает Украина с миром, с прекращением агрессии России против незаконной аннексии Крыма, для того, чтобы прекратить вторжение на востоке нашей страны, мы приняли в свое время решение для того, чтобы проводить переговоры именно в Минске. И для того, чтобы почувствовать ту поддержку, которую нам демонстрирует сегодня мир, в Беларуси для того, чтобы приоткрыть ворота Европы в отношении Беларуси", - сказал он.

"Мы с добрыми намерениями приехали в Беларусь для того, чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность", - добавил Порошенко.

"Мы опираемся на вас. Вы - точно рассчитываете на нас, потому что на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь. С Божьим благословением, потому что церковь независимого государства - это один из атрибутов независимости", - также подчеркнул Глава государства.



Фото: пресс-служба Президента

В начале встречи с общественностью Порошенко почтил память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Глава государства установил цветочную композицию к памятнику Кобзарю.

Собравшиеся у памятника Кобзарю вместе с Президентом исполнили Гимн Украины.