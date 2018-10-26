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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Белорусско-украинская граница - это граница дружбы, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы Россия использовала ее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в Гомеле во время встречи с представителями украинской общины Беларуси.

"Это граница дружбы, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не ,и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг", - сказал Глава государства, добавив, что" граница является для нас очень важной".

Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко 01

Порошенко отметил, что рад встрече с украинцами Беларуси и поблагодарил их "за ту работу, которую они делают для консолидации".

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"Спасибо прежде всего за то, что вы поддерживаете Украину. Нам сейчас очень нужна эта поддержка. Спасибо, что вашими молитвами и вашими усилиями мы сохраняем хорошие отношения с Беларусью. Для нас это также важно", - сказал Президент.

Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко 02

Глава государства отметил, что в свое время он принял решение о проведении переговоров о мире в Украине в Минске.

"Чтобы те надежды, которые связывает Украина с миром, с прекращением агрессии России против незаконной аннексии Крыма, для того, чтобы прекратить вторжение на востоке нашей страны, мы приняли в свое время решение для того, чтобы проводить переговоры именно в Минске. И для того, чтобы почувствовать ту поддержку, которую нам демонстрирует сегодня мир, в Беларуси для того, чтобы приоткрыть ворота Европы в отношении Беларуси", - сказал он.

Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко 03

"Мы с добрыми намерениями приехали в Беларусь для того, чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность", - добавил Порошенко.

"Мы опираемся на вас. Вы - точно рассчитываете на нас, потому что на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь. С Божьим благословением, потому что церковь независимого государства - это один из атрибутов независимости", - также подчеркнул Глава государства.

Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко 04
Фото: пресс-служба Президента

В начале встречи с общественностью Порошенко почтил память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Глава государства установил цветочную композицию к памятнику Кобзарю.

Собравшиеся у памятника Кобзарю вместе с Президентом исполнили Гимн Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3093567
 
   
 Топ комментарии
 
Тогда соевое падло расскажи куда твои друзья дели Гриба и еще десяток наших людей?
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Порошенко делает вид, что не знает, что граница с Беларусью уже давно используется руснёй.
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Этот дурак,шлепает своим языком направо и налево. Граница на самом деле ,кацапская. Так как лука подкацапец. Не пудри мозги. Это тупо и лишь подчеркивает твою гнилую подхалимность и лесть.
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Тогда соевое падло расскажи куда твои друзья дели Гриба и еще десяток наших людей?
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Славься оригинальностью и не отстраняйся! Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4834
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Украинско-белорусская граница - это граница дружбы...

О лупанул. Граница дружбы, это как?
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Ну типа до этой черты есть дружба, а дальше нет Украинско-белорусская граница - это граница дружбы и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2838 Соевая лохика
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Как вариант: граница между двумя дружбами.
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Между украино-беларуской и беларуско-украинской Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1975
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-Порошенко довго вибирає фотоапарат. І через кілька годин задає запитання:
- А чому об'єктив круглий, а фотографії виходять квадратні?
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Таких друзей, Офшорник, за х.... путина и в музей
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Порошенко делает вид, что не знает, что граница с Беларусью уже давно используется руснёй.
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Украинско-белорусская граница - это граница дружбы и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы через нее поехали разийские дружественные танки и ихтамнеты
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Чего же ты два бронежилета под куртку напялил если ето граница дружбы? Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4649
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И Климкинд вчера верещал - опасно мол в Беларуси
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беларусы уже давно на подтанцовке у мордора. пора уже говорить правду.
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Порох й казати правду?!)))ви за 4 роки його президентсва знайдете хоч якийсь його виступ де він би сказав правду?!)))це несумісні речі
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Наш народ уважает вашего Президента. Такие взволнованные искренние лица.
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+ радостные)
наверное с собой привёз))
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а тут какие Українсько-білоруський кордон - це кордон дружби, і ми в жодному разі не маємо допустити, щоб РФ використовувала його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1506 неужели вона такое с собой возит

Українсько-білоруський кордон - це кордон дружби, і ми в жодному разі не маємо допустити, щоб РФ використовувала його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 997
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такие лица только у долбоящеров с Северной Кореи


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ну как то напрягает и заставляет задуматься, когда на территории этого ДРУЖЕСТВЕННОГО государства, похищают украинцев и передают их из рук в руки, террористам и убийцам....
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"Граница дружбы"... Точно - за этой границей дружбы для украинцев нет - Гриб не даст соврать...
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Шевченко так на упыря смотрит, что если мог бы, то раздавил
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А он и не подходит к нему на опасное расстояние ))
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Этот дурак,шлепает своим языком направо и налево. Граница на самом деле ,кацапская. Так как лука подкацапец. Не пудри мозги. Это тупо и лишь подчеркивает твою гнилую подхалимность и лесть.
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Уподобляйся зверю, но не прерывай паузу! Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8985
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У погляді Кобзаря на цього "миротворця" уся відповідь.( нехороші 3 літери)
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Бабульки, фотографы, пафосные речи. Все как обычно
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дружбы, дружбы...

клик, клик, клик...

не обращайте внимания, это я ленту патронами набиваю.
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когда-то и с ЭРфией была граница дружбы....
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А сейчас с РФ разве есть граница? Или 200 метров из сетки Яценюка ето теперь граница называется?
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была граница дружбы, сейчас нет ни просто границы ни дружбы)
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кацапы с беларусью союзное гос-во..вообще то.. Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 909
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Подохнуть от смеха можно. Сам быцька вея бялоруси ни хрена не может сделать против контроля засрахой этой границы, а главсоя возьмет и не допустит Украинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8995
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Мне надо ехать в Литву полечу ----- нет веры пидорам и з Белоруси за посты сяду на 20 лет в пидерации
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Через Польщу їдь, більшість так їде.
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Таке відчуття що президент знаходиться в іншій реальності. Так ніби не викрадали в Білорусії Гриба, білоруськи гебешники не заарештували журналіста, і т. д. Якщо це дружба то в нас з кацапами сімейне життя.
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Взагалі то Лука каже, що через цей кордон дружби українці постачають зброю вейшнорійцям чи ще комусь.
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А "бацька" ўжо здае.Гэта бачна, нават, нязбройным вокам.Час - не на яго карысьць.Жыве
Беларусь !
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Годы берут свое. Однако я побоялся бы с ним бороться. Помню, он предлагал одному молодому оппозиционеру посоревноваться, тот быстренько сдулся. Живет Беларусь!
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пропоную це поїхати розповісти (про кордон дружби) П.Грибу...
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Украинско-белорусская граница - это граница дружбы хуцпы...
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Петро тебя кто то обманул это не украинско-Беларуская граница
Это украинско -российская граница
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А "бацька" ўжо здае.Гэта бачна, нават, нязбройным вокам.Час - не на яго карысьць.Жыве
Беларусь !
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А "бацька" ўжо здае.Гэта бачна, нават, нязбройным вокам.Час - не на яго карысьць.Жыве
Беларусь !
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пфф, типа путен будет у бацьки разрешения спрашивать
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"...Українсько-білоруський кордон - це кордон дружби..."
===
На біса цей совок? Нехай буде просто кордон. Без цих совко-кліше. Бо вже мали один "брацкій" народ. Невже нічого не навчило?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинско-белорусская граница - это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы РФ использовала ее, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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