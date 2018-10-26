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 Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Да, есть! Но... НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Цигель, цигель, ай-лю-лю!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Нові можливості для кожного"

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Предвыборный популизм

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Актуальное письмо

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Треба ще менше їсти

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Последняя гастроль артиста

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Агитка Роскосмоса

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

РПЦ - 2018 год

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Надо, Х..ло, надо!

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Цель оправдывает средства

Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Люди Кремля

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3093521
 
   
 Топ комментарии
 
Когда-то юлеботам будет стыдно, что годами голосуют за старую жопу, которая не сделала для этой страны ничего хорошего.
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Адепт луноликого бога "Хуйла" ты походу сайтом ошибся тебе нада на Русскую весну там тебе будет не уныло!
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Адепт луноликого бога "Хуйла" ты походу сайтом ошибся тебе нада на Русскую весну там тебе будет не уныло!
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Колись Цензору буде соромно за потік лайна в бік Тимошенко.
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Ага и в бок Путина с его ручной церковной мышью Гундяевым!
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Та годі вам!
Це щоб не звинувачували у постійному, 4,5 річному поливанні гавном Порошенка. Типу, ми "незаангажовані" Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6210
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Когда-то юлеботам будет стыдно, что годами голосуют за старую жопу, которая не сделала для этой страны ничего хорошего.
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а за сегодняшний выбор да и за предыдущие не стыдно?
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Ну да Юля покупала по 450 долларов а продавала по 100! Кто платил остальные 350? Чувствую что остальные 350 оплатил я! Инфляцией и шоковым повышением тарифов!
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Назви хоч би один місяць, коли ЮВТ купляла газ по450 долларів. Що ж ви такі брехливі? Чи просто - тупі? Кого ви дурите, шавки ригобарижні?
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Скрути цю "фількіну грамоту" в трубочку і звернись до шлюшка, щоб він її тобі подалі пропхнув. Ви, гниди, маєте одну ціль: повернути до влади ригів, або ж залишити при владі виродків, які в тюрьмах тримають Патріотів-Добровольців, а сепаратюг навіть показово - не чипають.
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всю жизнь в правительстве и что кроме словоблудия... теперь еще ратует за рЮський мир... это ей должно быть стыдно... уверен вы ее будущие избиратели через пол года если она не дай бог придет к власти первые придумаете ей кличку и тем кто ее поддерживает .. например юлелизы как сейчас порохоботы
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Разделяй и властвуй! Как и придумывать разные оскорбительные названия! Думайте хоть иногда. Только объединенная страна, может выстоять против агрессии недоимперии.
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Где??? Где она ратует за русский мир? В твоей больной голове? Давай выкладывай ссылки на видео или интервью, или ты, просто мерзость, словоблудишь и лжесвидетельствуешь. Гореть тебе в аду, а детям твоим и внукам твоим. отвечать на этом свете.
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Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 489 Debor /// Отсос соєвий, що ж ти так відверто брешеш?. Чи ти дійсно дебіл, на всяю голову трахнутий, вирішив тут всій Україні продемонструвати свою дурь?
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Если победит Тимошенко, я первая буду свидетельствовать против ЦензорНет. Не в плане, того что он лил грязь на Тимошенко, а в том плане, что даже безобидный шарж на порошенко модераторы мгновенно удаляют, а гадости на Тимошенко выставляют в тренд. Я обезательно буду все весь произвол по ущемлению свободы слова фиксировать с помощью скринов, отправлять весь материал на сайт "Батькивщины" и пусть потом рассказывают байки в суде, не-е-е-т, не по оскорблению Тимошенко, а по ущемлению свободы слова.
P.S. Этот пост я скриню и в папочку, пусть модератор удаляет
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Ну как же ,без ЮВТ? Грозный противник у шушвали!!
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Ну, если замануху для юлеботов исключить, то в целом хорошо.

Поберегите нервы "простых людей" (у них и так геноцид та зубожыння) - перестаньте тролить Юлю. Предвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5968
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПредвыборный популизм, последняя гастроль артиста, люди Кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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