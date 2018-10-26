 Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Самопомич") Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"По моему приглашению в Украину приезжает американский федеральный судья Марк Вулф. О его процессах сняты художественные фильмы. Для меня самая главная его идея - создание Международного антикоррупционного суда. В надежде, что это станет важным примером, Марк поддерживал и поддерживает создание такого суда в Украине. Конечно, он встретится с нашими Антикоррупционным бюро, Антикоррупционной прокуратурой и Высшей квалификационной комиссией судей, которая вместе с международными партнерами должна отобрать судей Антикоррупционного суда Украины. Еще предлагаю в среду увидеть настоящего антикоррупционного судью коллегам по Верховной Раде, которые думают о будущем. Делаем и открытую встречу в Могилянке, на которую можете попасть и Вы. Надо знать английский язык и заполнить регистрационную форму", - рассказал Соболев.

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