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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев. ФОТО

Американский федеральный судья Марк Вулф в Украине встретится с представителями Антикоррупционного бюро, Антикоррупционной прокуратурой и Высшей квалификационной комиссией судей, нардепами, а также проведет открытую встречу со всеми желающими в Киево-Могилянской академии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Самопомич") Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"По моему приглашению в Украину приезжает американский федеральный судья Марк Вулф. О его процессах сняты художественные фильмы. Для меня самая главная его идея - создание Международного антикоррупционного суда. В надежде, что это станет важным примером, Марк поддерживал и поддерживает создание такого суда в Украине. Конечно, он встретится с нашими Антикоррупционным бюро, Антикоррупционной прокуратурой и Высшей квалификационной комиссией судей, которая вместе с международными партнерами должна отобрать судей Антикоррупционного суда Украины. Еще предлагаю в среду увидеть настоящего антикоррупционного судью коллегам по Верховной Раде, которые думают о будущем. Делаем и открытую встречу в Могилянке, на которую можете попасть и Вы. Надо знать английский язык и заполнить регистрационную форму", - рассказал Соболев.

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Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев 01
Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев 02

Источник: https://censor.net.ua/p3093504
 
   
 Топ комментарии
 
Тебе какая разница?
Соболев настоящий патриот и делает для страны больше, чем презик и его цирк вместе взятые!
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спецназ фбр надо американцам высылать, а не судью
если не хотят чтобы Украину опять под рашку засунули
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То, судья приехал оценить количество необходимого контингента.
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спецназ фбр надо американцам высылать, а не судью
если не хотят чтобы Украину опять под рашку засунули
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То, судья приехал оценить количество необходимого контингента.
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Та що тут оцінювати. Тут треба:

"EVERYONE"(с) - з відомого фільму.
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Спитай суддю хто такий Зімін-Соболєв, і чому він кинув справи в США, і летить розбиратись з корупцією в другу країну по виклику якоїсь приватної особи, то вженете суддю в ступор. Такі питання вирішуються офіційно державними органами.
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чего ты сам с собой разговариваешь？телемедицина？
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Тебе какая разница?
Соболев настоящий патриот и делает для страны больше, чем презик и его цирк вместе взятые!
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У нього на лобі написано шо він патріот? Як на мене, то засланий кАзАчок.
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Пруфы есть?
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А ты наверно пишешь с передовой с горящего танка?
Если нет - то засунь свое личное мнение глубоко себе в ж-пу!
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Тут форум і я висловив свою думку, а туди я запхну тебе і дуже глибоко.
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Я с дешевками не общаюсь!
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І що цей кацап він зробив для України? І що він зробить, якщо його батько живе в Расєї, і брат теж, та веде бізнес в Маскві? ФСБ про всіх пам'ятає, а про Зіміна призабула, і не взяла в розробку маючи такі важелі, ага.
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Т.е. ты намекаешь, что твой кормилец петя зря награждал зама по контразведке с его то семьей в рашке и недвижимостью на 8 лямов?
Зря что ли давал по ускоренной схеме гражданство Новинскому - агенту ФСБ в Украине?
И сбрось ка доказательства твоего бла бла!
Или ты брехло голимое?
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- Пане Порошенко, як ви можете обманювати людей, які вам повірили?
- А як я можу обманути тих людей, які мені зовсім не вірять?
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Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину
й,....наверное наши судьи в это время, все уедут для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией в Гондурас Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 7886
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Все що потрібно знати ПОПіреднікав які зараз ПРи владі.
П'ЯТНИЦЯ, 26 ЖОВТНЯ 2018, 09:45
Україна розмістила чергові євробонди на 2 млрд доларів.
Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.
Обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.

ворують вони а выддавати нам.
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Це, зветься політична відповідальність. Якщо лохи вибирають злодіїв то, мають за це понести жорстоку відповідальність.
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Хех! Всі 27 років і несуть відповідальність за свій вибір, не розуміючи чому при владі опиняються все гірші з кожними виборами.
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А думаєте чого, Господь водив 40 років жидів пустелею, доки не помер кожен з тих, хто вийшов із Єгипту? Жодному з них, крім Ісуса Навіна, не дав Бог увійти в обіцяну землю. Навіть Мойсею. Хоч іти там було всього пару тижнів, але всі померли в пустелі.
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Тиражирование мифов. На самом деле Господь покарал евреев, что они усомнились в Нем, в его обещаниях. Евреи послали разведчиков посмотреть на Землю обетованную, те вернулись и начали жаловаться, что мы не сможем войти и т.д.
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Якщо проглянути список Форбс по Україні, то мафіозний кагал «викохав» в середині країні більше мільярдерів і мільйонерів , ніж випустила для України Гарвадська школа бізнесу..
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таких країн, як Україна біля 60 у світі. Нічого нового чи особливого.
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Таких коррумпированных и воровитых 2 страны Рассея и Украина
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Так, судью мы уже нашли. Теперь нужно еще несколько прокуроров.
И тогда, наконец, процесс может сдвинуться с мертвой точки.
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Сверх Держава‏ @SverhDerjava

Страна где - Президент - гарант коррупции
Премьер - символ коррупции
Силовики - инструмент коррупции

Олигархи - бенефицианты коррупции

Суды - стабильность коррупции
Население - мишень коррупции
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каков ПОП, таков и ПРиход.

Україна зайняла 134-е місце з 162-х у рейтингу країн за індексом економічної свободи.(чітай розгул корупції)
Очолюють рейтинг в цьому році Гонконг і Сінгапур. У ТОП-10 входять також Нова Зеландія, Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Сполучене Королівство, Австралія і Канада. США і Канада повернулися в ТОП країн після того, як кілька років розташовувалися нижче в рейтингу. Німеччина займає 20-позицію, Японія - 41-ю, Італія - ​​54, Франція - 57, Мексика - 82, Росія - 87.
Серед 10 країн з найнижчим рейтингом:: Судан, Гвінея-Бісау, Ангола, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго, Сирія, Алжир, Аргентина, Лівія і, нарешті, Венесуела.
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США должны присылать в Украину спецназ ФБР, вязать всю украинскую верхушку и сажать в Гуантанамо. Можно даже без судебных процессов - не ошибешься.

Если действительно есть желание побороть коррупцию в Украине.
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Украина должна стать 52-м штатом США. Только так можно побороть коррупцию. Все остальное - бесполезно.
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У такому випадку, ефективніше заморською провінцією Китаю. Там швидше і цікавіше проходить боротьба с корупціонерами.
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У такому випадку, погоджуся навіть за мінімальне утримання чергувати на вежі українського сектору в Гуантанамо.
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c кем говорить о коррупции???????? с ворами????????
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Как по Гоголю,. к нам едет ревизор. Городничий Собакевич собирает высшее общество .
Что делать будем?
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я от бубушки уШРЁДЕР, я от дедушки уШРЁДЕР... и этого ушрёдят.
никаких судов. только два добробата на киев
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Соберет материалы что бы кто то после выборов понес наказание?
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толку от той власти по борьбе с коррупцией никакой не будет.
будут дымовые завесы и пыль в глаза народу , дабы продолжать дерибан недодерибаненной страны.
это уже очевидно . кто же будет рубить сук на котором сидит.
пора народу как носителю власти самому начать наводить порядок.
и начинать как румыны , с головы. которая оказалась гнилая.

за нас наши грязные подгузники нам менять никто не будет.
спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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даже творец коррупции в Украине Кучма признал, что нынешняя власть перешла ВСЕ МЫСЛИМЫЕ ГРАНИЦЫ , КОРРУПЦИЯ ПЕРЕШЛА В МАРОДЕРСТВО.
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Наверное сам охерел, когда осознал насколько скромны были его запросы.
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в Украину приедет Судья ?
местные ублюдки в мантиях
будут недовольны
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Ну, если поставить исполняющим объязаности, естественно, как всех ВО- без права решать кадровые вопросы и полномочий то, таки- да.
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Прежде всего Вулфа нужно медалями наградить.За вклад в борьбе с коррупцией в Украине,ну и какую нибудь церковную медаль патриарх должен вручить.Потом банька,обеды,выступления перед аудиторией депутатов.
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Это таки да! Потом можно в семью на ужин пригласить и подарить безделушку миллионов на несколько. Ордена не идут. Это для него сувенирный значка.Киевский торт может? Блин! Что же делать.
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Ну тут все ясно. Огент кремля, пригласил другого огента кремля, что бы тот посмотрел на наших патриотов-торговых портнеров и попутчиков революции. Да, соя?
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огент кремля пытается втереться в доверие провернув ни на что не влияющий перформанс.
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То есть приедет рассказать нашим коррумпированным судьям , что больше брать не надо и пора жить на одну зарплату . Все как в басне : А Васька слушает , да ест.Пока не будет введена косвенная оценка доходов госслужащих , все это до одного места . Типа :Ну подумаешь , что лексус подарила мама которая всю жизнь на ферме дояркой вкалывала , то такие мелочи , что вообще обсуждать не имеет смысла.У нас даже ген прокурор , считает что весь средний класс на Гаваях и Мальдивах каждый месяц отдыхают.
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Експерт: Ступінь жадібності наших багатіїв сьогодні неможливо обмежити
26.10.2018, 11:36 • 89 • 0

Капіталізація накопичень 100 найбагатіших українців досягла 37,5 млрд доларів.
Темпи приросту їх статків склали 43% за цей рік, що у 12-ть разів вище темпів приросту ВВП України.
Це, не наслідок ефективної роботи цих 100 багатіїв. Це - наслідок економічної системи, яка роками дбайливо створювалася українською олігархічною владою.
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Ця економічна система зветься екстрактивною. Бо, вона висмоктує, на користь олігархів, значну частину Національного сукупного доходу, який створюється усіма економічними суб'єктами нашої держави.
Створюється всією державою, а несправедливо розподіляється, та привласнюється тільки тими, хто має вплив на державні механізми доступу до національних багатств, та розподілу результатів української економіки.
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Ступінь жадібності цих багатіїв, які безконтрольно дорвалися до національних ресурсів, сьогодні немає можливості обмежити. Тому темпи приросту їх багатства дорівнюють темпам зростання зубожіння населення. Принцип сполучених посудин.
В країні, як казав Булгаков, створилась "разруха"…
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Павло РОДНІН
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Готовьтесь шоколадненькие. Там сладкие речи не проходят. Это американский судья, а не судья ПЕЩЕРНОГО суда.
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Украине нужен судейский Нюрнберг, на котором судьи имеющие авторитет и уважение будут судить украинских псевдо судей и псевдо прокуроров. Лично я бы предпочел федеральных судей из США и Канады.
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надеюсь он приедет с большим гранатометом, иначе наших гарантов коррупции не проймешь.
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если не возьмёт с собой электрический стул, то бесполезная трата времени
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАмериканский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев. ФОТО
 
 
 
 
 
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