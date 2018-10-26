 Американский федеральный судья Марк Вулф приедет в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, - Егор Соболев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Самопомич") Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.
"По моему приглашению в Украину приезжает американский федеральный судья Марк Вулф. О его процессах сняты художественные фильмы. Для меня самая главная его идея - создание Международного антикоррупционного суда. В надежде, что это станет важным примером, Марк поддерживал и поддерживает создание такого суда в Украине. Конечно, он встретится с нашими Антикоррупционным бюро, Антикоррупционной прокуратурой и Высшей квалификационной комиссией судей, которая вместе с международными партнерами должна отобрать судей Антикоррупционного суда Украины. Еще предлагаю в среду увидеть настоящего антикоррупционного судью коллегам по Верховной Раде, которые думают о будущем. Делаем и открытую встречу в Могилянке, на которую можете попасть и Вы. Надо знать английский язык и заполнить регистрационную форму", - рассказал Соболев.
если не хотят чтобы Украину опять под рашку засунули
"EVERYONE"(с) - з відомого фільму.
Соболев настоящий патриот и делает для страны больше, чем презик и его цирк вместе взятые!
Если нет - то засунь свое личное мнение глубоко себе в ж-пу!
Зря что ли давал по ускоренной схеме гражданство Новинскому - агенту ФСБ в Украине?
И сбрось ка доказательства твоего бла бла!
Или ты брехло голимое?
- А як я можу обманути тих людей, які мені зовсім не вірять?
й,....наверное наши судьи в это время, все уедут для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией в Гондурас
П'ЯТНИЦЯ, 26 ЖОВТНЯ 2018, 09:45
Україна розмістила чергові євробонди на 2 млрд доларів.
Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.
Обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.
ворують вони а выддавати нам.
И тогда, наконец, процесс может сдвинуться с мертвой точки.
Страна где - Президент - гарант коррупции
Премьер - символ коррупции
Силовики - инструмент коррупции
Олигархи - бенефицианты коррупции
Суды - стабильность коррупции
Население - мишень коррупции
Україна зайняла 134-е місце з 162-х у рейтингу країн за індексом економічної свободи.(чітай розгул корупції)
Очолюють рейтинг в цьому році Гонконг і Сінгапур. У ТОП-10 входять також Нова Зеландія, Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Сполучене Королівство, Австралія і Канада. США і Канада повернулися в ТОП країн після того, як кілька років розташовувалися нижче в рейтингу. Німеччина займає 20-позицію, Японія - 41-ю, Італія - 54, Франція - 57, Мексика - 82, Росія - 87.
Серед 10 країн з найнижчим рейтингом:: Судан, Гвінея-Бісау, Ангола, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго, Сирія, Алжир, Аргентина, Лівія і, нарешті, Венесуела.
Если действительно есть желание побороть коррупцию в Украине.
Что делать будем?
никаких судов. только два добробата на киев
будут дымовые завесы и пыль в глаза народу , дабы продолжать дерибан недодерибаненной страны.
это уже очевидно . кто же будет рубить сук на котором сидит.
пора народу как носителю власти самому начать наводить порядок.
и начинать как румыны , с головы. которая оказалась гнилая.
за нас наши грязные подгузники нам менять никто не будет.
спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
местные ублюдки в мантиях
будут недовольны
26.10.2018, 11:36 • 89 • 0
Капіталізація накопичень 100 найбагатіших українців досягла 37,5 млрд доларів.
Темпи приросту їх статків склали 43% за цей рік, що у 12-ть разів вище темпів приросту ВВП України.
Це, не наслідок ефективної роботи цих 100 багатіїв. Це - наслідок економічної системи, яка роками дбайливо створювалася українською олігархічною владою.
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Ця економічна система зветься екстрактивною. Бо, вона висмоктує, на користь олігархів, значну частину Національного сукупного доходу, який створюється усіма економічними суб'єктами нашої держави.
Створюється всією державою, а несправедливо розподіляється, та привласнюється тільки тими, хто має вплив на державні механізми доступу до національних багатств, та розподілу результатів української економіки.
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Ступінь жадібності цих багатіїв, які безконтрольно дорвалися до національних ресурсів, сьогодні немає можливості обмежити. Тому темпи приросту їх багатства дорівнюють темпам зростання зубожіння населення. Принцип сполучених посудин.
В країні, як казав Булгаков, створилась "разруха"…
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Павло РОДНІН