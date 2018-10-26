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Все про:Госпогранслужба (3024) задержание (5167) торговля людьми (169) Черниговщина (516) Слободян (327)

 Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян. ФОТОрепортаж

Очередной канал торговли людьми разоблачили сотрудники Госпогранслужбы совместно с Нацполицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сегодня (25.10.18 г. - Ред.) во время совместных мероприятий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следователей Национальной полиции в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговского пограничного отряда при попытке вывоза трех гражданок Украины с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации в Германии был задержан организатор преступной деятельности - житель Черниговщины. Его сообщник позже был задержан по месту жительства в г. Чернигов", - написал он.

Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян 01

Слободян отметил, что в поле зрения оперативных подразделений один из злоумышленников попал еще в летом текущего года. В ходе оперативной разработки было задокументировано несколько фактов подготовки к совершению преступной деятельности и установлен круг причастных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

"Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с дальнейшей сексуальной эксплуатацией", - сообщил он.

Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян 02

Также он добавил, что во время проведения санкционированных обысков были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преступные группы, эксплуатировавшие инвалидов, разоблачены в Запорожской области и на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас злоумышленники задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян 03
Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян 04
Фото: Слободян/Facebook

Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян 05

Источник: https://censor.net.ua/p3093480
 
 
 Топ комментарии
 
Будущих рабынь закованых в кандалах и с ярмом на шее везли наверное. Пишут херню всякую, секрабство в Германии,европейской стране где проституция легализирована. Автор о стену головой ударся, "рабыни " вполне знали куда и зачем они едут, наверно еще ментов материли , что им заработки испортили.
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Ишь какие, в рабство они захотели.
Неположено, здесь нужно под контролем ментов работать за копейки на окружной.
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А еще задержали двух пацанов, они ехали в шиномонтажное рабство.
И трех мужиков, их обманов заманили в станочное рабство на завод
И еще четверых, которых продали в автомобильное рабство, они вынуждены были водить фуры по Европе...
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Будущих рабынь закованых в кандалах и с ярмом на шее везли наверное. Пишут херню всякую, секрабство в Германии,европейской стране где проституция легализирована. Автор о стену головой ударся, "рабыни " вполне знали куда и зачем они едут, наверно еще ментов материли , что им заработки испортили.
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Ишь какие, в рабство они захотели.
Неположено, здесь нужно под контролем ментов работать за копейки на окружной.
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Рабство на "ольгинской" фабрике троллей" ни чем не лучше.
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Ужас, я думал вы только полит.проституцией занимаетесь, а вы ещё там и это... Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 425
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ВОТ ТАК РАЗРУШИЛАСЬ МЕЧТА О СЧАСТЛИВОМ БУДУЩЕМ ЭТИХ ДЕВУШЕК. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК МОЖЕТ ТАК И БОРЕТСЯ С ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИЕЙ
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Правоохранители почётным караулом провели через границу сутенера, который вёз 3 украинцев на секс-работу в Германию. Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 9918

За проявленную гей-толерантность кое-кто в киеве получил очередной крыдыт, и Украина нэ втратыла.
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и имеют право на субсидию по безработице.
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Читал что одну женщину в Германии с биржи труда направили на работу в бордель, она отказалась , так пособие по безработице отменили , мол не хочет работать. Вроде оспорила через суд.
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Це єдине, за що мені подобається Німеччина: ...на біржі направили працювати в будинок розпусти...
В усьому иншому Німеччина повне лайно. За винятком авто та пива
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мусора прокуратура сбу(дку) прыкордоконныкы обоснуйте :
в Германии нет сексуального рабства там существуют официально бордели и проституция в борделях законна и обоснована тем более каждая "рамка" платит налог в бюджет Германии ...
Получается украинки сознательно ехали на официальную работу в Германию а их Арестовали ????
Или если вы будете ехать, к примеру ,В Чехию или Голландию-- то вас можно обвинить в употреблении наркотиков ???? Маразм в стране как был так и остался не хочу даже вспоминать про овец застрявших на таможне в Одессе
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В Германии официально существуют публичные дома.
Поэтому фраза: "Секс-рабство в Германии" вызывает тока ржаку с убогости "правохранителей"
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ждем официального ответа от посольства Германии ....хочу посмотреть на рожу Климкина как он скрепы шоколадные будет отмазывать ....А может все это не наше, этот безвиз .там же праститутки лесбиянки геи наркоманы .мож назад вернемся ? будем ходить в лаптях есть кашу
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"Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с дальнейшей сексуальной эксплуатацией"

Пример вконец кондовой билеберды
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А тем временем новости искусства из мира животных:

Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 3537
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вот что значит неправильно поданая новость
на самом деле гид вез трех туристок по безвизу
показать шакаладное будующее в реале
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А "уязвимое состояние пострадавших"-это что? Отсутствие мозгов? Или отсутствие моральных принципов? Явно одно из двух.
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уязвимость положения - автоматическое раздвигание ног и открытие рта при попадании в поле зрения 200грн купюры
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В Украине заработать не могут, вот и уязвимое состояние
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Заработать не могут,потому что нет желания пытаться работать. Не более.
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Честно тебе сказать? Не считаю что это твое дело как,, где и чем ИМ зарабатывать.
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А я и не говорил,что это мое дело. Как мне нет дела и до твоего треснувшего пердака.
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Сам ты пердак)))) Может пердаком и зарабатываешь)))
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Петушок стрелки переводит. Ожидаемо.
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Рабыни что-то невеселые - теперь опять давать по субботам ментам бесплатно.
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А чому автор вирішив, що для них то рабство? З таким підходом можна сказати, що в Україні теж є елементи сексуального рабства, бо обкрадають народ до нитки, а потім йому іпуть мізки розповідями та казками про те, як ми тут гарно живемо.
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Феи вместо работы за 3 копейки на родине выбрали "рабство" в Германии. В чем подвох ? Не в том ли что крышуемый мусорами бизнес не получит своих заработков от 3-х шлюх ?
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Я так понимаю, что в Германии "sex workers" ничем не отличаются от каких-либо других "workers"?

Что доказывает факт "сексуального рабства"?
Девушки ехали работать зарубеж (слава безвизу!), согласно германского законодательства?
Что в этом плохого?

Чем "сексуальная эксплуатация" отличается от "сельскохозяйственной эксплуатации"?
(того же сбора клубники?)
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Тим що у них забирають по приїзду паспорти, дуже просте кідалово на штуку євро боргу по приїзду, забрати паспорт а потім ще "штрафи щоб відпрацьовувала".
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А еще задержали двух пацанов, они ехали в шиномонтажное рабство.
И трех мужиков, их обманов заманили в станочное рабство на завод
И еще четверых, которых продали в автомобильное рабство, они вынуждены были водить фуры по Европе...
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Шиномонтажне рабство зробило мій день!!! Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 6609
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А заробитчане, которые едут клубнику собирать, это не рабство? В чем разница?
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В том, что собирая клубнику за копейки здесь, менты с них ничего не имеют, поэтому ментам и абсолютно пофиг где они будут собирать клубнику. А с проституции они имеют неплохой доход, посему никто проституток выпускать не собирается.
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Конец месяца, нужно повышать показатели раскрываемости "преступлений"
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5 лет был в рабстве на чужбине - принуждали писать программы, портить зрение. Купил в Одессе квартиру и дом за городом, новую машину.
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Не повезло дівчатам. Вернули. А працювали би там , як європейки, в цивилізованих умовах.
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Отдать его пану Ляшку на три года в рабство.. Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 5964
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Испортили девкам творческую командировку... Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 9168
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изверги,лишили девок шанса увидеть европу изнутри
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Ув. Цензор, изучите для начала этот вопрос рабства в Германии, а потом и пишите.
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Сначала эту тему должен попробовать изучить пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 5706
Хотя, цензор тоже должен думать, что и как писать. Это - верно.Источник:https://censor.net.ua/p3093480
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вот и я о чем, зачастую занимают полосы зелеными насаждениями. А зайдешь на официальный источник, а там совсем не так написано. Рейтинги!
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были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности
 Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 1784
У вас есть мобильный телефон и компьютер?
Тогда мы идем к вам! (с) Правоохранители.
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Телефон ставили на вибро, засовывали, куда надо и записывали все это на компьютерную технику. Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 4785
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А эти "освобожденные" абсолютно не подозревали, что их везут на постоянные потрахушки, и думали что едут в Диснейленд?
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Правоохранители задержали блядей которые ехали торговат собой в Германию. Как-то так.
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Цензори, коли перепощуєте мусорську маячню - давайте притомний коментар написаному тупим полканом... Яке нафіг "рабство"???
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А 3 украинки конечно не хотели ехать в Германию и сопротивлялись изо всех сил. Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 6989

Если они нихрена не умеют, кроме е...ли, то им шо в Украине на форумах зрадой зарабатывать шоле? Правоохоронці затримали на кордоні сутенера, який хотів вивезти 3 українок у секс-рабство до Німеччини, - Слободян - Цензор.НЕТ 928
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У блядей печалька. Выгодная работа сорвалась. Придется на трассе горбатиться и мерзнуть.
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скорее всего женщины пытались вырваться из рабства, бежать в Германию, но мусора
вовремя спохватились и не допустили бегства рабынь
а они не могли отдельно от сутенёра границу пересечь ?
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Хорошо, что не заворачивают на границе айтишников,
едущих в мировой центр работорговли - в Силиконовую долину.
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Задєржалі... То найдіть тим дівчатам тут достойну роботу і зарплату
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А жертвы так сопротивлялись..так кричали...так звали на помощь....что ужос...
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Можно подумать в Бундес везли наивных девочек . Туда ехали профессиональные проститутки , которые там просто больше зарабатывают чем у нас . Вместо того , что бы эту деятельность легализовать у нас , они херней занимаются .
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теперь они точно вернулись в Рабство ПАПы и тети Гроси ...будут строчить на швейной фабрике за 3200 грн в месяц от тети Гроси ...напоминает побег рабов из тросниковых плантаций
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мой знакомый говорит на Украину - страна У .подразумевая дибилизм чиновников в кабинетах продажных судей мусоров депутатов министров .....ну президент только святой у нас -у него же теперь есть индулигенция
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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