 Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Сегодня (25.10.18 г. - Ред.) во время совместных мероприятий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следователей Национальной полиции в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговского пограничного отряда при попытке вывоза трех гражданок Украины с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации в Германии был задержан организатор преступной деятельности - житель Черниговщины. Его сообщник позже был задержан по месту жительства в г. Чернигов", - написал он.
Слободян отметил, что в поле зрения оперативных подразделений один из злоумышленников попал еще в летом текущего года. В ходе оперативной разработки было задокументировано несколько фактов подготовки к совершению преступной деятельности и установлен круг причастных лиц.
"Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с дальнейшей сексуальной эксплуатацией", - сообщил он.
Также он добавил, что во время проведения санкционированных обысков были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Сейчас злоумышленники задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Неположено, здесь нужно под контролем ментов работать за копейки на окружной.
За проявленную гей-толерантность кое-кто в киеве получил очередной крыдыт, и Украина нэ втратыла.
В усьому иншому Німеччина повне лайно. За винятком авто та пива
в Германии нет сексуального рабства там существуют официально бордели и проституция в борделях законна и обоснована тем более каждая "рамка" платит налог в бюджет Германии ...
Получается украинки сознательно ехали на официальную работу в Германию а их Арестовали ????
Или если вы будете ехать, к примеру ,В Чехию или Голландию-- то вас можно обвинить в употреблении наркотиков ???? Маразм в стране как был так и остался не хочу даже вспоминать про овец застрявших на таможне в Одессе
Поэтому фраза: "Секс-рабство в Германии" вызывает тока ржаку с убогости "правохранителей"
Пример вконец кондовой билеберды
на самом деле гид вез трех туристок по безвизу
показать шакаладное будующее в реале
Что доказывает факт "сексуального рабства"?
Девушки ехали работать зарубеж (слава безвизу!), согласно германского законодательства?
Что в этом плохого?
Чем "сексуальная эксплуатация" отличается от "сельскохозяйственной эксплуатации"?
(того же сбора клубники?)
И трех мужиков, их обманов заманили в станочное рабство на завод
И еще четверых, которых продали в автомобильное рабство, они вынуждены были водить фуры по Европе...
Хотя, цензор тоже должен думать, что и как писать. Это - верно.Источник:https://censor.net.ua/p3093480
У вас есть мобильный телефон и компьютер?
Тогда мы идем к вам! (с) Правоохранители.
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Если они нихрена не умеют, кроме е...ли, то им шо в Украине на форумах зрадой зарабатывать шоле?
вовремя спохватились и не допустили бегства рабынь
а они не могли отдельно от сутенёра границу пересечь ?
едущих в мировой центр работорговли - в Силиконовую долину.