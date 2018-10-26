 Правоохранители задержали на границе сутенера, который хотел вывезти 3 украинок в секс-рабство в Германию, - Слободян. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сегодня (25.10.18 г. - Ред.) во время совместных мероприятий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следователей Национальной полиции в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговского пограничного отряда при попытке вывоза трех гражданок Украины с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации в Германии был задержан организатор преступной деятельности - житель Черниговщины. Его сообщник позже был задержан по месту жительства в г. Чернигов", - написал он.

Слободян отметил, что в поле зрения оперативных подразделений один из злоумышленников попал еще в летом текущего года. В ходе оперативной разработки было задокументировано несколько фактов подготовки к совершению преступной деятельности и установлен круг причастных лиц.

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"Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с дальнейшей сексуальной эксплуатацией", - сообщил он.

Также он добавил, что во время проведения санкционированных обысков были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

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Сейчас злоумышленники задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.





Фото: Слободян/Facebook