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 Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

25 октября правоохранители на взятке задержали начальника финансовой службы воинской части, дислоцированной в г. Черкассы. Офицер вымогал от сослуживца 4 850 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 01

Установлено, что майор ВСУ организовал целый теневой "бизнес", а именно - разработал и внедрил схему вымогательства и получения от военнослужащих своей части взяток за "быструю и беспрепятственную" подготовку финансовых документов по проведению выплат причитающихся военнослужащим денежных средств перед увольнением со службы (компенсации за не полученое вещевое имущество, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и т.д.). То есть, за совершение действий, входящих в его компетенцию.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 02

При этом "бизнесмен в погонах" предупреждал, что в случае не передачи ему вымагаемых средств, он будет затягивать своевременное проведение и оказывать другие препятствия в получении военнослужащими принадлежащих им средств.

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Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий 19 октября была задокументирована передача нечистому на руку майору- "финансисту" первой части взятки в сумме 3 тыс. гривен.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 03

На передаче второй части в сумме 1 850 гривен правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 04

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, подача ходатайства следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3093459
 
   
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сколько за день задерживаете? а теперь, сколько из них сидят за решоткой и с конфискацыей.
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Так луценко ж говорил, за 2017 все вместе задержанные возместили убытки что то около 40 тыс. грн., т.е. рентабельность работы для госсударства супер, за год вся ГПУ не на собирала даже на одну месячную з/п одного обл.прокурора.
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як то їх можна садити, вони ж символи рехформ.....
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таких "майоров" на 3 батальона соберется
а они тут 1 козла отпущения задержали
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"Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн..."
Ну вот сразу чувствуется "профи!" Не зря нач финслужбы, до копейки все рассчитал - 4 850 грн., а не то, что все округлять и округлять. Далеко бы пошел, да эти "кляти" - 50 грн...
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Це означає те, що система нарахувань і виплат у ЗСУ не прозора, вразлива для ділків. Це означає, що якщо виплата залежить від рішення якогось ділка у погонах, і він буде вирішувати, виплатити чи не виплатити і звісно, має відсоток за позитивне рішення. Вони власноруч створили цю систему, щоб мати з неї %. Якби ці виплати належали до сплати 100 відсоткам у обов'язковому порядку, то не було би таких схем. А так в них, бажаєш отримати щось, то повинен відсоток віддати. Власно створили таку систему - вона всіх ділків задовольняє. Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 967
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Надо было долларами 4500 брать, может бы и не тронули, и просто поделился...Лошара
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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