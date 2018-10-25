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Все про:ДТП (5251) Львов (3317) евробляхи (7)

 Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП. ФОТОрепортаж

В автобусе находилось около 50 человек.

Во Львове водитель авто на польских номерах въехал одновременно в автобус с пассажирами и в дерево и скрылся с места ДТП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Захід.НЕТ.

Авария произошла на улице Стрыйской. По словам водителя автобуса, автомобиль BMW-525 на большой скорости выехал на встречную полосу и въехал одновременно в автобус и в столб. Пока водитель автобуса выбирался из кабины, и водитель, и пассажир BMW сбежали с места происшествия, бросив машину.

Судя по фото, которые обнародовали очевидцы, у автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер.

В момент столкновения в салоне автобуса было около 50 пассажиров. В результате ДТП они не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП 01
Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП 02
Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП 03
Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП 04

Источник: https://censor.net.ua/p3093434
 
 
 Топ комментарии
 
а ну, любителі євробляхошлюхєрів, розкажіть тепер, як знайти цих ідіотів на бмв? Авто на польских номерах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП - Цензор.НЕТ 4802
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Нет, непонятно, они скажут что авто ввез поляк, который уже два месяца живет в Манчестере.
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мокрая брусчатка + лысая резина+ бмв головного мозга+ евробляхи = джекпот
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Мля, выучи русский язык, або пиши українською!
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Куда бы тебя, порохоботище, послать с твоими советами? На...., к....., или в....
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а ну, любителі євробляхошлюхєрів, розкажіть тепер, як знайти цих ідіотів на бмв? Авто на польских номерах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП - Цензор.НЕТ 4802
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Позвонить в погран.службу там скажут с точностью до минуты, кто когда и на основании чего пересекал границу. Дальше всё как и с любым не бляхером.
Надеюсь понятно ?
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Нет, непонятно, они скажут что авто ввез поляк, который уже два месяца живет в Манчестере.
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Ну я так понимаю авто в поляка здесь украли ? Ну так крадут авто и не в поляков. Какое это имеет отношение к евробляхерам ? Евробляхеры ввозят сами, т.к. чтобы ездить по Украине нужна доверенность именно на украинца который пересек границу. Здесь Вам укр.нотариус не даст доверенность на авто поляка. Если Вы не в курсе этих ньюансов-не пишите чушь. Авто везут через КПП реальные украинцы лично.
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а как потом их продают ? Сколько уже видел с обьявами на заднем стекле " продам " …… Наверное устали ездить на Киев раз продают ?
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Отдал ключи и техпаспорт, вот и вся продажа, ну и координаты лица, кто ввозил.
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ну а при аварии, если не успел сбежать, только честное слово от "хозяина" евробляхи, так получается ?
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Ну да, из за дтп весь этот сыр бор в принципе, во первых доступность мощных машин по смешным ценам, во вторых, при серьезном дтп большинство бросают машины и убегают, у нас такие брошенные часто неделями стоят.
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"весь этот сыр бор в принципе" из-за желание властей доить свой народ по максимуму, а найти реального владельца ничуть не сложнее чем на укр.номерах, где нередко авто оформлены на стариков которым за 90 или бомжей вот здесь точно тупик.
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"если не успел сбежать" то виновен водитель, если успел, то ситуация 1в1 как с укр., находят владельца, а дальше по ситуации, конечно тот может сказать:
а) да я
б) не я украли
в) не я дал поездить Коле
Но это ничего не меняет, с укр.номерами варианты те же.
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Нет. С укр. номерами варианты не те. У укр. номеров владелец -- гражданин Украины. Его можно найти и привлечь. А поляка из Манчестера что? Требовать выдачи?
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Какие поляки ? Один дурак написал, другой подхватил. Чтобы легально ездить на таком авто по Украине ВЫ ЛИЧНО в качестве водителя должны пересечь границу, авто зарегистрированно на литовскую фирму, где Вы реальный украинец якобы работаете, все документы на ВАС, всё это вносится в базу данный погранслужбы, а именно шут на BMW 12-34LTA принадлежащей ООО "ХХХХ" в 12:31 въехал в Украину через КПП "ххх". Дальше как и укр.регистрацией-в укр.это авто числится за Вами, кому дали ищите или платите штраф сами.
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Их не продают официально, или отдал ключи или на запчасти. Но на таможне авто ввозит реальный украинец индивидуально для себя, если ввез Вася то Петя ездить не может, вернее может до первой остановки ментами, т.к. все документы все на Васю-работника липовой литовской фирмы, а передоверенность транзитных авто законом не предусмотрена, потому у Пети авто заберут вместе с Петей. Вася же, чтобы не нарушать закодательство должен раз в пол года пересекать границу, иначе нарушение порядка перебывания и штраф. А буков не в теме поэтому и пишет херню о поляках.
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Ты хоть понимаешь, что если авто ввез украинец, он не может его эксплуатировать больше 5 дней?
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Чушь не пиши, как же ты достал. Набери в гугле как покупают эти авто.
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Саша, ти в цій темі взагалі нульовий..... за 500 баксів можна загнати авто і в базі митниці воно взагалі не буде фігурувати (Одеса, КПП Платонове, Волинь КПП Доманове)
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Мы говорим о авто вообще или о евробляхах на которых ездит 20% страны, причем ездят со всеми документами, пробиваются по всем базам, и менты не могут им ничего предьявить, или о нелегально ввезенных авто. ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ В ПРИНЦИПЕ !!!!
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Саша, по категоріях можна розділити так
1. авто кожних 5-10 днів перетинає кордон
2. авто ввезено іноземцем на 1 рів
3 авто зареєстровано на закордонну фірму
Реального водія (при ДТП) можна знайти тільки в першому випадку
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Нет, все не так, поляк ввозит авто на себя и передает( продает) тут украинцу, как искать того украинца ? в реальности конечно украинец имеет телефон и адрес того поляка, но поляку нафиг не вперся адрес украинца, это украинец будет его искать для дальнейших действий с машиной( техосмотр, страховка, повторный выезд-вьезд)
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У вас сколько евроблях лично, у меня всего одна, но на улице с 8 домов, 6 штук. А так конечно не в курсе, просветите плиз.
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Все очень просто. Согласно ГК Украины ответственность несет владелец ТС. Владелец ТС поляк, с него взять нечего, кроме разбитой машины. Все. Установить, кто находился за рулем и сбежал. Ну найдут, в лучшем случае выпишут штраф и все. Я так понимаю ремонт автобуса головная боль владельца. Что там по польским законам, не скажу не знаю. Поэтому ситуация такова, что владелец бляхи если попадет в ДТП тоже ничего не получит по той же причине. Вред причинен поляку, которому авто уже до лампочки...
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Кто ввозит сам? Украинец по доверенности может ввезти авто не более, чем на 5 дней, а иностранец - на год, вроде как. Ввозят на год, потом каждый год переоформляют. Само собой, что никаких границ при этом никто не пересекает. Более того - даже из города не выезжает. Но все документы при этом будут в порядке (въезд-выезд - не подкопаешься). Ты реально уверен, что в погранслужбе зарегистрирован украинец?
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Я задобался это пояснять Саше Саше Саше.
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Доверенность не нужна в принципе. Авто может завести кто угодно.В угоне не числится проблем нет.
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Давай ти позвони і нам розкажеш хто там вїхав, якийсь Томаш напевно
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Давайте каждый будет заниматься своим делом, Ок ?
Если это буде моей работой, я обязательно позвоню.
А Вы для начала загуглите как купить авто на еврономерах, чтобы не писать подобную чушь Томаш, может МикиМаус.
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Саша, вы хоть понимаете что в случае завоза авто украинцем, им можно пользоваться всего сколько там, 5-10 дней, а не год, теряется смысл ввоза евробляхи.
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Та какие 5-10 дней штраф 8500 и катайся сколько хочешь законодательство читай.За нарушение транзита платится штраф разово как за админ нарушение.Потом если опять выедешь со страны тоже 8500 штрафа и катаешься.Сам лично так делал не каких проблем.
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странная траектория движения бмв : пытался проскочить между деревом и автобусом по газону , через бордюр, навстречу автобусу богдан(порошенко). Явная заказуха.
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Не а,не понятно.Потому что границу пересекал совершенно другой человек.А бляха уже пять раз перепродана,думай дальше.
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Ты тупой？
Легализовать ввоз, чего соевый ссытся как шлюха, шо тебе не ясно？
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так легализуй, кто тебе мешает ?
вот тебе расчет легализации 20и летней машины с двигателем 2.5, стоимостью 1000 евро, ввезеной из ЕС :

Полная ставка акциза: Ввозная пошлина : 73.00 € Акцизный сбор : 12462.50 € НДС : 2707.10 € Стоимость авто : 1000 € Сумма растаможенного авто 16242.60 €
Источник: https://auto.ria.com/rastamozhka-avto/calculator/ © AUTO.RIA.com™
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Теперь ответь, какая степень у тебя даунтизма？
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Очень просто.Берём Петю и Васадзе мечтавшие о монополии в автомобилестроении и доведшие ситуацию,до сегодняшних дней.Путём алчных бизнесовых интересов,так всё и происходит Авто на євробляхах в'їхало в автобус у Львові, водій і пасажир пішки втекли з місця ДТП - Цензор.НЕТ 5125
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а кто же теперь за легализацию будет бороЦЦа раз сбежали ?
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у нас мажоры больше убивают людей на дорогах.И не бегают после этого никуда.
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нардеп барна вьехал в трамвай. Вот это называется вьехал.
Авто на польских номерах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП - Цензор.НЕТ 8686
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Мля, пожалейте мои глаза! Въехал, с твёрдым знаком!!
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мокрая брусчатка + лысая резина+ бмв головного мозга+ евробляхи = джекпот
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да может и не отморозки, но идиоты точно. купили корыто за 1000 евро, а на резину и обслуживание нехватило.
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А де вказано, що причиною дтп є шини або не вчасне обслуговування авто ?
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ну так ёжику даже понятно, что машина стоит 1000 ойро, а комплект резины по 80-100 долларов за колесо, это зима... лето столько же. тоесть два комплекта резины, стоят почти как вся эта машина целиком. да и на фото видно что резину пора поменять, как минимум сезон назад.
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І на якому фото видно, що пора міняти гуму ? Ви на автобусі гуму бачили ? Там напевно, ще три сезони назад треба було міняти гуму.
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Так це гонорове польське панство так швидко пересувається по вулицях славетного Львова, чи то були кляті "євробляхери"? Хто зна?
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польске панство на унитазе 20 летнем (минимум) - не ездит. на этой машине то пройти стоит дороже, чем она вся целиком. это Е39, если не ошибаюсь. они с 95ого по 2003 год выпускались.
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"... въехал одновременно в автобус и в столб.."
ето дерево у нас иногда столбом зовется...
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Автобус і стовп були з якими номерами? Цікаво...
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это просто какой-то польский произвол во Львове. Наверное, поляки укрылись в польском консульстве.
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теперь, соевые идиоты, что мешает вашим идолам при власти легализовать эти машины, что бы находить преступников？
Отож, схемы там рулят, а вы, соевые недоумки, это кроете
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всмысле легализовать ? автохлам 20летней давности, легализовать ? через 10 лет могут как музейный экспонат легализовать, и сдавать в аренду на съемки фильмов про братву 90ых годов.
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Ти не бачив на наших дорогах "копійок", "масквічєй-412" , запорожців вухатих, 21 та 24 "волг", "Волинянок" та "Уазів"? Мабуть , дядьки їздять на них тільки тому, що дуже люблять той брухт тридцяти- сорокарічного віку..
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Леонід, якщо чесно, то (принаймі у Львові) "копійок", "масквічєй-412" , запорожців вухатих, 21 та 24 "волг" стало в рази менше... а ввозити в Україну 20 річний хлам з Європи.....ми так перетворимось у звалище
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Так вони всі пересіли на 20 річні хлами на євробляхах а свої клрита здали на чермет
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А вы в курсе что Гитлер тоже ездил на евробляхах? Так что кто за евробляхи - тот поддерживает нацизм.
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надо принять закон, разрешающий управление легковым автомобилем только собственником авто. Тогда все евробляхи автоматом вне закона.
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Я впевнений, що за кермом був вальцман🤣
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Давайте еще евроблях навезем! Еще! Еще! Мало же! Хитрожопые евробляхеры сильно уже раздражают. Но наверное это нужно нашему презику...
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Дратують тим, що ти купив авто за 10 000$, а евробляхер таке ж авто за 3 000$. Ти себе відчуваєш в душі трішки ЛОХОМ ?
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Проблема проста. Экономический дебил Геморойсман уничтожил собственный автопром. Стали завозить евро авто по 1500-2000 дол. Дельцы от гибридного пахана взяли поток на контроль. Их доход по разным оценкам 50-100 млн.дол. в этом году завезено 500 000 авто. Жждовня живет одним днем. Деньги получили, потом хоть трава не рости.
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Дешевле встать на лыжи и купить новую "бляху" , чем ремонтировать автобус и быть пойманным бухим за рулём))))
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Вся ответственность за евробляхи лежит на действующей власти. И это будет продолжаться, пока власть не примет адекватных мер и не снизит растаможку на б/у авто из Европы или не будет заносить еврономера в украинский реестр водителей-пользователей.
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Только лох в Украине сейчас будет делать права, или официально покупать автомобиль. Купил бляшку и ебались все в рот, пускай лохов штрафуют.
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Абсурд полный!Чуваки не оформляют тачки,бо теба,щоб только у них покупали тачки и у них оформлясь,а иначе развернём кампанию в сми
Песня о жадностиhttps://youtu.be/5mUUP_tZZX0 Авто на євробляхах в'їхало в автобус у Львові, водій і пасажир пішки втекли з місця ДТП - Цензор.НЕТ 7279
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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