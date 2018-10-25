 Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП. ФОТОрепортаж

Во Львове водитель авто на польских номерах въехал одновременно в автобус с пассажирами и в дерево и скрылся с места ДТП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Захід.НЕТ.
Авария произошла на улице Стрыйской. По словам водителя автобуса, автомобиль BMW-525 на большой скорости выехал на встречную полосу и въехал одновременно в автобус и в столб. Пока водитель автобуса выбирался из кабины, и водитель, и пассажир BMW сбежали с места происшествия, бросив машину.
Судя по фото, которые обнародовали очевидцы, у автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер.
В момент столкновения в салоне автобуса было около 50 пассажиров. В результате ДТП они не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
Надеюсь понятно ?
а) да я
б) не я украли
в) не я дал поездить Коле
Но это ничего не меняет, с укр.номерами варианты те же.
1. авто кожних 5-10 днів перетинає кордон
2. авто ввезено іноземцем на 1 рів
3 авто зареєстровано на закордонну фірму
Реального водія (при ДТП) можна знайти тільки в першому випадку
Если это буде моей работой, я обязательно позвоню.
А Вы для начала загуглите как купить авто на еврономерах, чтобы не писать подобную чушь Томаш, может МикиМаус.
Легализовать ввоз, чего соевый ссытся как шлюха, шо тебе не ясно？
вот тебе расчет легализации 20и летней машины с двигателем 2.5, стоимостью 1000 евро, ввезеной из ЕС :
Полная ставка акциза: Ввозная пошлина : 73.00 € Акцизный сбор : 12462.50 € НДС : 2707.10 € Стоимость авто : 1000 € Сумма растаможенного авто 16242.60 €
Источник: https://auto.ria.com/rastamozhka-avto/calculator/ © AUTO.RIA.com™
ето дерево у нас иногда столбом зовется...
Отож, схемы там рулят, а вы, соевые недоумки, это кроете
Песня о жадностиhttps://youtu.be/5mUUP_tZZX0