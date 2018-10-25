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 При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновницу одного из районных военных комиссариатов области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что секретарь призывной комиссии пообещала местному жителю содействие в решении вопроса об освобождении от призыва на военную службу. Стоимость своих "услуг" злоумышленница оценила в тридцать пять тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленицу рядом с рабочим местом после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению взяточницы проводилась совместно с военной прокуратурой Запорожского гарнизона. Продолжаются следственные действия".

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При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 01
При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 02
При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093424
 
   
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Так вот для чего Крымских призывников зазывают на воинский учет в Украине становитсья.
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А почему морду лица не показали? Страна должна знать своих хероев.
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