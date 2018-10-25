 При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что секретарь призывной комиссии пообещала местному жителю содействие в решении вопроса об освобождении от призыва на военную службу. Стоимость своих "услуг" злоумышленница оценила в тридцать пять тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленицу рядом с рабочим местом после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению взяточницы проводилась совместно с военной прокуратурой Запорожского гарнизона. Продолжаются следственные действия".

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