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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудниками прокуратуры совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции были задержаны двое торговцев психотропными веществами. Один из задержанных - экс-сотрудник прокуратуры, уволенный в 2014 году из-за употребления наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что во время задержания у одного из злоумышленников изъяли 114 таблеток МДМА, у второго - 154 таблетки. Кроме того, во время обыска в гараже, в котором был задержан один из злоумышленников, были обнаружены другие наркотические вещества, а также оружие.

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"Правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованный в 8 пакетов каннабис. А по месту жительства другого фигуранта - таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ", - сообщает прокуратура.

В рамках следствия было установлено, что помимо хранения психотропных веществ злоумышленники занимались их сбытом. Для связи с покупателями они использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

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Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 01
Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 02
Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 03
Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 04
Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 05
Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура 06

На данный момент обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3093394
 
   
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там половино жрёт всякую гадость, завтра все написать с утра в стакан и выгтать залётчиков!!
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помню как зам прокурора Киева Дима Лупеко, кажется в 2012 году сдал анализы (написал) в вазу с цветами кадровички прокуратуры.. прямо в присутсвии данной кадровички..
Разгневанная кадровичка написала жалобу в Генпрокуратуру.. улаживал дело Ринат Кузьмин.. кажется кадровичку купили каким-то крупным поощрением..
а сдавший анализы Дима Лупеко, спокойно продолжил службу в прокуратуре, потому являлся зятем Медведько и кумом Артема Пшонки...
а история еще долго гуляла каридорами прокуратуры..
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+1000
он наверное ужрался в смерть, перед таким поступком
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вот когда есть возможность написать первый коммент - ничего на ум не приходит )
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Чтобы написать первый комментарий, чаще всего, не надо тратить время на прочтение статьи, достаточно по заголовку делать глобальные и всеохватывающие выводы..
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А ты смотри на Хирскла. Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7176

Много фантазии не надо - фамилия из темника, а дальше любой негатив.

Например: "Порошенко/Тимошенко (выбрать нужное) тоже после зоны будут наркотой торговать".


Часто успевает первым. Иногда даже больше, чем на минуту до спама.
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Он просто продолжил свой бизнес после увольнения. Конкуренты из прокуратуры заказали?
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Парашенко с гноем наверное тоже так будут делать после отсидки...
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повысьте прокурорам пенсию, наконец
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Туда его, к бриллиантовым прокурорам !!!

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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