 Задержан экс-прокурор, торговавший наркотиками в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что во время задержания у одного из злоумышленников изъяли 114 таблеток МДМА, у второго - 154 таблетки. Кроме того, во время обыска в гараже, в котором был задержан один из злоумышленников, были обнаружены другие наркотические вещества, а также оружие.

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"Правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованный в 8 пакетов каннабис. А по месту жительства другого фигуранта - таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ", - сообщает прокуратура.

В рамках следствия было установлено, что помимо хранения психотропных веществ злоумышленники занимались их сбытом. Для связи с покупателями они использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

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На данный момент обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.