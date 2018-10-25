 Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, в салоне работало три женщины из Киевской области, России и Херсона. Стоимость услуги составляла 300 грн. Работницы получали 40% от дохода.
"Организатор - 50-летняя фастовчанка, которая арендовала квартиру на улице Закревского. Женщина-предприниматель оформила массажный салон на свою дочь и ежегодно платила пошлину государству. Клиентов находили через интернет объявления и через визитки. Задержанная ранее отбывал наказание за аналогичное преступление", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по адресу борделя и проживание фигурантки, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки.
Хозяйке преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Шо они там за 300 гривен делали, интересно?
"Лыжницу?"
"Сдавали студенты-заочники в Харьковском университете МВД экзамен по уголовному праву. Нас, из академии, пригласили, для "независимого оценивания". В билете два вопроса. Один - по "Общей части" Уголовного Кодекса, второй - по "Специальной" (одна из статей УК). Студент, старший лейтенант милиции, прекрасно ответил на первый вопрос, а на втором - "поплыл". Статья - "Изнасилование"... Решила поддержать:
- Молодой человек... Давайте, начнём по порядку.Что есть "объектом преступления" по данной статье?
Тот краснеет и мямлит:
- Извините, но я не могу этого сказать... Тут женщины...
- Так, или отвечайте, или уходите!...
Тот краснеет ещё больше и выдавливает шёпотом:
- Влагалище...
Покраснели, а потом захохотали, не только экзаменующие, но и экзаменуемые ( Объект преступления - "то, на что покушается преступник...". В данном случае - "половая свобода женщины...".
а ее повязали..
и вот кто после этого захочет честно работать? ))
здачу давали чи шо...
В Киеве шоб снять хату, покушать и купить трусы с носками надо минимум 10 тыщ.
Шоб тысяч десять заработать - надо 83 человека в месяц обслужить.
Там конвейер был по-любому, один обслуживается, второй под дверями стоит, третий в коридоре на записи.