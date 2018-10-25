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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16664) Нацполиция (8362) проституция (250)

 Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники Киевской местной прокуратуры №3 и следователи Деснянского управления полиции разоблачили притон, замаскированного под массажный салон.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, в салоне работало три женщины из Киевской области, России и Херсона. Стоимость услуги составляла 300 грн. Работницы получали 40% от дохода.

...

"Организатор - 50-летняя фастовчанка, которая арендовала квартиру на улице Закревского. Женщина-предприниматель оформила массажный салон на свою дочь и ежегодно платила пошлину государству. Клиентов находили через интернет объявления и через визитки. Задержанная ранее отбывал наказание за аналогичное преступление", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по адресу борделя и проживание фигурантки, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки.

Хозяйке преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 01
Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 02
Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093389
 
 
 Топ комментарии
 
Давно пора легализовать проституцию и марихуану, бесмысленено бороться с тем что вечно. Авакова не будет, нацполиции не будет, нас не будет, Украины может быть тоже когда то не будет и даже США, а вот проституция и марихуана точно будут. Зачем бороться с ветрянными мельницами, тем более эти двое совершенно безопасны для общества, скорей полезны.
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Ну так девок с сиськами-письками важней хватать и тянуть чем садить Шухричей-вилкулов сук православных геподоп.....Они девки то есть представляют намного большую угрозу Украине!!
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Це точно.
Шо они там за 300 гривен делали, интересно?
"Лыжницу?"
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Це точно.
Шо они там за 300 гривен делали, интересно?
"Лыжницу?"
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Ну так девок с сиськами-письками важней хватать и тянуть чем садить Шухричей-вилкулов сук православных геподоп.....Они девки то есть представляют намного большую угрозу Украине!!
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Борис Беззубий!Керівник лікарсько-консультаційної комісії обіцяв посприяти учаснику АТО в отриманні групи інвалідності. За свої послуги вимагав 75 тисяч гривень. Був затриманий під час отримання хабара, вийшов під заставу, вже поновлюється на роботі!
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Давно пора легализовать проституцию и марихуану, бесмысленено бороться с тем что вечно. Авакова не будет, нацполиции не будет, нас не будет, Украины может быть тоже когда то не будет и даже США, а вот проституция и марихуана точно будут. Зачем бороться с ветрянными мельницами, тем более эти двое совершенно безопасны для общества, скорей полезны.
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Кто застал 90-е наверное помнит как одногруппницы массово ехали "танцевать" в Турцию на Кипр и Италию. И по возвращеию никто не жаловался на торговлю людьми, жаловались на наших мужчин что жадные и хамы))
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мало давали отката, или отказались от субботника в раде
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пустая новость. тема сисек не раскрыта Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление - Цензор.НЕТ 3863
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это прелюдия пока-что.. главное- в следующих кадрах
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300 гривен,что так дорого.Обнаглели совсем.Везде по 150 и бутылка самогона.
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И этой полиции мы платим зарплату с наших налогов. Стыд и срам.
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Как-то мой преподаватель уголовного права, чтобы "освежить внимание" на лекции, рассказала реальный случай:
"Сдавали студенты-заочники в Харьковском университете МВД экзамен по уголовному праву. Нас, из академии, пригласили, для "независимого оценивания". В билете два вопроса. Один - по "Общей части" Уголовного Кодекса, второй - по "Специальной" (одна из статей УК). Студент, старший лейтенант милиции, прекрасно ответил на первый вопрос, а на втором - "поплыл". Статья - "Изнасилование"... Решила поддержать:
- Молодой человек... Давайте, начнём по порядку.Что есть "объектом преступления" по данной статье?
Тот краснеет и мямлит:
- Извините, но я не могу этого сказать... Тут женщины...
- Так, или отвечайте, или уходите!...
Тот краснеет ещё больше и выдавливает шёпотом:
- Влагалище...
Покраснели, а потом захохотали, не только экзаменующие, но и экзаменуемые ( Объект преступления - "то, на что покушается преступник...". В данном случае - "половая свобода женщины...".
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В силу своей распущенности покраснеть не могу, поэтому просто ржу как Лавров Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление - Цензор.НЕТ 4937
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легалайз та нехай сплачують податки
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Проституция это хорошо. Лучше чем воровство.Они торгуют своим. А парашенко,Родиной.
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прикрыли общественную приемную громадян партии заднеприводного ляшка?
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человек даже налоги платил!!
а ее повязали..
и вот кто после этого захочет честно работать? ))
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она даже ПОШЛИНУ платила! хотя ее уже лет 20 как не платят вообще ))
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У неё ж одна девочка с рашки работала. Это получается импорт услуг, за это нужно импортную пошлину платить.
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там навіть купюри по одній гривні є Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление - Цензор.НЕТ 8098
здачу давали чи шо...
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А мне две купюры по 1$ больше понравились! Элитный был видимо бордельчик!
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300 гривен с клиента, 40% девочке, получается 120 грн.
В Киеве шоб снять хату, покушать и купить трусы с носками надо минимум 10 тыщ.
Шоб тысяч десять заработать - надо 83 человека в месяц обслужить.
Там конвейер был по-любому, один обслуживается, второй под дверями стоит, третий в коридоре на записи.
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10$ с клиента? Вы серьезно? В Киеве? Это же просто какой-то Позор!
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Дешево - безусловно! На счет надёжности, практичности и безопасности я бы поспорил!
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Вот мы этих космонавтов так снаряжали за наши деньги, чтобы они АТО быстро закончили, а они девок гоняют за то, что им взятку не занесли.
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Індустрію сексуальних розваг необхідно легалізувати. Секс-клуби, порнографія, проституція, ..., мають бути узаконені. Навіщо люди мають займатися природніми радощами ховаючись як кримінальні злочинці ? Все одно тяжіння до сексуальних насолод заборонити неможливо !
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это же угроза национальной безопасности!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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