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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:ОПГ (187) паспорт (642) подделка (209) Польша (4553)

 Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины. ФОТО

Сотрудники Пограничной службы Польши разоблачили организованную преступную группу, которая помогала украинцам незаконно попасть в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на Бескидский отдел Пограничной службы.

Как отмечается, по делу проходит четверо подозреваемых, в том числе гражданин Украины. Лидером группировки был 32-летний житель Перемышля.

Как сообщила спикер отдела майор Эльжбета Пикор, украинские члены группировки искали желающих выехать в Великобританию и отправляли в Польшу их фотографии.

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"Затем польские члены преступной группы искали, в частности, среди жителей Подкарпатского воеводства людей, похожих на "клиентов" из Украины. Они также убеждали поляков продать их удостоверения личности и паспорта. За документы им платили от 200 до 500 злотых. В случае необходимости украинским клиентам подбирали изображения в польские документы благодаря наложению соответствующего грима, например, красили или удлиняли волосы, приклеивали усы, или подделывали фотографии в польских документах", - рассказала Пикор.

Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины 01
Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины 02

Украинцы платили за услуги злоумышленников от 2 до 3 тысяч евро. Еще тысячу стоила переправка на территорию Великобритании.

Как удалось установить, подобным образом в западную Европу были доставлены более десятка граждан Украины.

"Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами", - добавила Пикор.

Источник: https://censor.net.ua/p3093377
 
 
 Топ комментарии
 
Злочинна влада робить фейкови затримання, щоб патріоти боялися їхати працювати до Польщі!
Це 100 інформація.
В мене щє є багато інсайду про злочинну владу, але нам в штаб Батьківщини підвезли нову партію грибів-галюциногенів, треба взяти трохи поки всі не з'їла Юлія Володимирівна
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Передавай привет всему своему штабу Батькивщины
И моного не курите сегодня, вы и так там упоротые все Викрито злочинну групу в Польщі, яка підробляла польські паспорти для громадян України - Цензор.НЕТ 1394
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)) знал одного молдаванина, который вьехал в ракоуско с паспортом коренного австрийца. не зная не то шо немецкого, но даже того, шо на нём говорят. при выборочной проверке, "по фейсу", полицией паспортов в поезде, недалеко от границы обе стороны были приятно ошарашенны в диалоге )))))
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Це репресії влади проти простих хлопців-заробітчан-патріотів!
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Та не, чудик, это продолжение ужастиков от власти на тему "как страшно выезжать в Польшу".
Эта партия ужастиков ну очень жалко выглядит😀
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Злочинна влада робить фейкови затримання, щоб патріоти боялися їхати працювати до Польщі!
Це 100 інформація.
В мене щє є багато інсайду про злочинну владу, але нам в штаб Батьківщини підвезли нову партію грибів-галюциногенів, треба взяти трохи поки всі не з'їла Юлія Володимирівна
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смешной ты. Передай привет лерке, она где то рядом в палате обитает😀
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Передавай привет всему своему штабу Батькивщины
И моного не курите сегодня, вы и так там упоротые все
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Злочинна влада купила польскую полицию...для того что бы делать ужастики...
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и теперь десяток лохов...в случае их выявленич будут иметь в Польше реальный срок...за подделку документов...
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Сейчас не в Польше...но могут в ней и оказаться..
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)) знал одного молдаванина, который вьехал в ракоуско с паспортом коренного австрийца. не зная не то шо немецкого, но даже того, шо на нём говорят. при выборочной проверке, "по фейсу", полицией паспортов в поезде, недалеко от границы обе стороны были приятно ошарашенны в диалоге )))))
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Ехал когда-то в поезде на Будапешт с глухонемым венгром.
Теперь вот думаю: а может он и не глухонемой был. А может и не венгр.
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Зачем украинцам в Британию ехать, в Британию имеют право ехать только дикари из недоразвитых исламских цивилизаций
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В мене з цеху (мебель) другий з початку року втік. Проклинаючи все і вся. Цей в Польшу. На ферму.

Класний був порізник.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРазоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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