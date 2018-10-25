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 Политика Украины
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 Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы. ФОТО

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от "Народного фронта", а тогда журналистке, Татьяне Чорновол телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-зала суда.

Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал.

Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

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Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы 01
Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы 02

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3093365
 
   
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сбил человека,ребенка протянул под хамером-красава свободен
Отпиздил уебище-5 лет!
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Ну и зачем из-за падали никчемной человеку жизнь ломать?
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БПП -ЦЕ БАНДА...!!!Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2504 Губернатора Запорізької області Константина Бриля, і депутата від БПП Сергія Валентирова звинувачують у причетності до замовного вбивства бійця АТО "Сармата".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы. ФОТО
 
 
 
 
 
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