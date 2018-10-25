 Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", - сказано в сообщении.
Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена становления Украинского государства.
Порошенко также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.
Страна погружена в какой-то средневековый феодализм. Тотальная коррупция. Касты. Нет ни права ни закона. Средняя зарплата и пенсия 200 и 50 долларов США. Из страны население убегает со скоростью 1 миллион в год.
За все это - благодарность персонажам на фото.
Это как? Типа за два года они не зашли забрать, так он лично занес?
теперь у него 3 избирателя появилось
Бедная страна, если такие вот керували и керують.
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Задумали сыграть квартет
Достали нот бас альт и скрипки
Уселись на тенек под липки....