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 Политика Украины
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Все про:Кравчук (837) Кучма (1706) Порошенко (15634) Ющенко (11725) Донбасс (17243)

 Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своими предшественниками - Леонидом Кравчуком (президент Украины в 1991-1994 годах), Леонидом Кучмой (президент в 1994-2005 годах) и Виктором Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах), в ходе которой обсудил с ними, в частности, пути достижения мира на востоке страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", - сказано в сообщении.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена становления Украинского государства.

Порошенко также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.

Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы и в этот раз ошибемся, то грядущие выборы могут стать последними для Украины, - Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/p3093353
 
   
 Топ комментарии
 
Витька-шапкокрада что ж не позвали? Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе - Цензор.НЕТ 9374
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Осел,баран и две свиньи - обсудили )))
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лишнехромасомный и законтаченно-апущенный биоматериал закопать и будет мир.
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- Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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лишнехромасомный и законтаченно-апущенный биоматериал закопать и будет мир.
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Витька-шапкокрада что ж не позвали? Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе - Цензор.НЕТ 9374
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Он бы еще среди них опрос провел:Как живется пенсионерам в Украине.
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вкотре подякую кучмі за нейтралітет і безліч втрачених можливостей.
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Там кожному з них є за що "подякувати"
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Вершители всего"хорошего" в Украине за 27 лет....каждый по своему негодяй и мерзавец.А думают что отцы Нации, мессии......
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злобствует сутками в украинских сайтах сидящий русский мир на украинских президентов. Требует Путина на царство в Украине
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Ничего не понятно с того шо ты наклякал, кроме хуйло с большой буквы. Все понятно, шо ты за гусь
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януковоща хоть бы по скайпу включили. для полноты картины, так сказать.
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Поїхав!Сходняк кримінал-президентів, не більше!
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Обсудил, а точнее расспросил как нужно должность Президента покидать .нах ему тот донбасс сейчас нужен....
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Медведчука с Фирташем забыли позвать!))))
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Порох еще забыл позвать своих подельников питерского Новинского, Ахметку тоже, была полная банда в сборе.
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отцы провала Украины на дно....................
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Интересно, почему в Украине наверх взбираются одни ничтожества?

Страна погружена в какой-то средневековый феодализм. Тотальная коррупция. Касты. Нет ни права ни закона. Средняя зарплата и пенсия 200 и 50 долларов США. Из страны население убегает со скоростью 1 миллион в год.

За все это - благодарность персонажам на фото.
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Оці четверо повинні зустрічатись лише на прогулянці в буцегарні.
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Прикольно. С чертями обсудил путь к спасению души.
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А с духом покойного императора чего ниче не обсудили?
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Порошенко также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.

Это как? Типа за два года они не зашли забрать, так он лично занес?
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барыга очередной повод для самопиара нашёл,
теперь у него 3 избирателя появилось
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Только эти умудрились на мизере одновременно все четверо подцепить паровозики
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Три сбитых летчика дают советы еще летающему.
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Компашка уютная собралась, вити-шапкокрада не хватает. Почему по скайпу не пригласили? однодумци ж. Воры и мародеры, а у кучмо еще и руки по локоть в крови. в приличном обществе таких на пушечный выстрел не пускают, если не на киче сидят.
Бедная страна, если такие вот керували и керують.
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Ни когда в криминальной истории не было, чтобы столько му..... собирались в одном месте.
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Какая большая концентрация неудачников на 1 кв.м.!
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странна...а кдє же юля...всє ж знают шо тока у юлі єсьть План Спасєнія...
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А вот здесь есть вопросик и к Вам, Виктор Федорыч: почему не участвуете? Хотя бы по скайпу. Ведь тоже есть что сказать в поддержку мира в Донбабве. Порошенко обговорив із Кравчуком, Кучмою та Ющенком шляхи досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 7100
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петро хоть "киевским" , або цукеркой соевой до чаю пригостыв? Или все как обычно. Неформальная часть за счет налогоплательщиков)))
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Собрались четверо у которых доверие народа равно нулю.Спрашивать у тех кто планомерно разваливал Украину,её армию,экономику.Кравчук расскажет как "кравчучку" смастерить,Кучма-как зятя миллиардером сделать,Ющенко-как "Лікарню майбутнього" разворовать и за что отцу Порошенка Героя Украины дал.
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Жаль Овоща не было. Он бы рассказал, что надо сделать для начала революции.
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Mikheil SaakashviliВчера я спросил у вас, почему вы позволяете банде барыг так издеваться над собой, безостановочно грабить вас и в буквальном смысле уничтожать вашу родную страну. Неужели вас это устраивает? А если не устраивает, то почему же вы ничего не делаете?Ваши ответы в комментариях и перепостах, если честно, меня удивили. Судя по ним, никого из вас такое положение вещей не устраивает, но вы ничего не предпринимаете из-за того, что "нет лидеров, которые бы сказали, что надо делать".Какие к черту лидеры, ребята? Разве за какими-то лидерами вы выходили на Майдан против Зэка во время Революции Достоинства? Кого вы считали лидером, кто говорил вам, что делать? Да все эти "лидеры" появились лишь после того, как вы вышли! А какие лидеры призывали вас дать отпор путинской орде, напавшей на Украину? Когда у вас дома заводятся тараканы, вы тоже ждете лидера, который скажет вам их потравить?
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І що з цими лузерами та нікчемами можна обговорювати?
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И что гидранты н "в законе" на паханском сходняке решали? Обсуждали кандидатуру следущего "смотрящего" по Украине?
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Осел, козел, мартышка да косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
Достали нот бас альт и скрипки
Уселись на тенек под липки....
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Сеейчас будут вызывать дух бабы Параски!
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и спросил Петро у старейшин.. А как просрать все и шобы за это ничего не было?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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