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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (264) налоговая милиция (1373) Харьков (4043) ГФС (2846)

 Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области ликвидировали незаконную АЗС и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории г. Харькова местный житель осуществляет реализацию бензина и дизельного топлива без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 19 тонн бензина марки А-95 и 38,4 тонны дизельного топлива общей стоимостью почти 2 млн грн, а также 2 бензиновые колонки на сумму 560 тыс. грн.

Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 01
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 02
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 03
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 04

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3093342
 
 
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у нас в центре киева незаконные бизнесцентры - скоро незаконные города))) Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7703 Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9545
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Так! Все на наши заправки! Ишь чего удумали, - подешевле им захотелось. В очередь за бензином по 40 грн.!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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