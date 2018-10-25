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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1373) таможня (1336) ГФС (2846)

 Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов за счет формирования искусственного налогового кредита по НДС от фиктивных предприятий. Фиктивные предприятия, в свою очередь, формировали налоговый кредит по НДС в результате проведения рядом субъектов хозяйствования импортных операций с занижением стоимости импортируемой продукции, которая в дальнейшем реализовывалась по цепи поставки предприятиям реального сектора экономики.

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В результате таких действий в течение 2017-2018 гг. фигуранты нанесли государству ущерб на сумму более 15 млн грн..

По результатам 42 санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в транспортных средствах, которые ими использовались, и в офисных помещениях ЦМНП на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киева, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, электронные носители информации, более 30 печатей субъектов хозяйствования, задействованных в преступной схеме, в т.ч. нерезидентов, почти 10 млн грн, полученных преступным путем, и товарно-материальные ценности (в виде сантехнических принадлежностей), происхождение которых документально не подтверждено.

Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 01
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 02
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 03
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 04
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 05
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 06
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 07
Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков 08

Кроме того, на банковские счета фиктивных предприятий-участников ЦМНП наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3093333
 
 
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Блин, дня не проходит без ликвидации подобного центра. Бордели и порностудии закрывают в разы реже.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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