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 Общество, Фоторепортаж
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 Активисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж

Сегодня активисты пришли под Министерство иностранных дел с требованием предпринять действия для привлечения пособника террористов Грэма Филлипса к ответственности за осквернение могилы Степана Бандеры в Германии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, участники акции развернули перед зданием МИД плакаты с надписью "Покарати покидька Філіпса" и "Повернути Бандеру в Україну".

После этого они прошли внутрь здания и пообщались с начальницей управления по вопросам зарубежного украинства и гуманитарного сотрудничества Олесей Юрченко, которая предложила написать заявление, а также сообщила, что министерство держит данный вопрос на контроле.

Помимо привлечения к ответственности пропагандиста Филлипса, также был поднят вопрос о создании пантеона известных украинцев и перенесении останков Бандеры в Украину.

После общения с сотрудницей МИД активисты написали заявление с просьбой предпринять действия по указанным вопросам и покинули здание.

Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 01
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 02
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 03
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 04

Читайте также: Осквернение могилы Бандеры: в УИНП призывают ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев

Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 05
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 06

Напомним, в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

Источник: https://censor.net.ua/p3093331
 
 
 Топ комментарии
 
Покарать! Обязательно! И, кстати, не забываем о Шуфриче. Поди, годика полтора с цельной физиономией ходит. Непорядок!
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А якого чорта вони приперлися під МЗС України? Хай ідуть до Посольства Німеччини - злочин вчинено на її території, це її юрисдикція... Або до посольства Великобританії - це громадянин їх країни... Вони б ще, з такими лозунгами, в МАГАТЕ звернулися... Єдине, що повинно зробить МЗС України - подать відповідну заяву властям Німеччини, з повідомленням про злочин...
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Покарать! Обязательно! И, кстати, не забываем о Шуфриче. Поди, годика полтора с цельной физиономией ходит. Непорядок!
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осторожнее, у него клячко в кумовьях.
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Тогда все объяснить Кличко и... Ах да, не получится... Тогда развенчать их все равно поработать над Шнуфричем.
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лысый дегенерат просто выпрашивает,чтобы на него скинулись..
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Я бы колесовал. Но спорить не буду, так как у нас рознятся только методы, но цель одна.
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А в курсе, что это за казнь такая - "колесовать"? И какие "приспособы" там нужны? А то год назад одного стал расспрашивать о пыточных приспособлениях, способах телесных наказаний и непосредственно, казнях, так через несколько секунд чтения у меня "челюсть отвалилась" и "уши провисли" - от "лапши"...
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Кто то плакатаи трясет перед МИДом, кто то в инете возмущен, а кто то возможно возьмет ствол с глушителем или арматурину и сделает Грему лишнюю дыру в голове. И что из всего этого будет настоящим покаранням?
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....надо перезахоронить в Украине , а то все время будут глумиться (((
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Действительно, как? Может хто нибудь из писавших стратегов сам покарает его?
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выкрасть законтаченного привезти на Неньку и на проспекте Бандеры обосцать в онлайн толпой.
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открыть кошелек крипты и собирать деньги.
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Краще надавати цьому Філліпсу по морді.
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Не поможет. Есть такой тип людей, что точно знает, что будут больно бить, но гадить не перестают. Будет дрожать и кричать от страха, но будет гадить. Грэм из таких.
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Можливо на початку так буде. Але ж є майстри такої справи
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Где это видано, чтобы "фашисты" давали по морде "антифашистам"?
Мир изменился, теперь антифашисты те, кто бьёт и убивает...
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А якого чорта вони приперлися під МЗС України? Хай ідуть до Посольства Німеччини - злочин вчинено на її території, це її юрисдикція... Або до посольства Великобританії - це громадянин їх країни... Вони б ще, з такими лозунгами, в МАГАТЕ звернулися... Єдине, що повинно зробить МЗС України - подать відповідну заяву властям Німеччини, з повідомленням про злочин...
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Можно еще в виде наказания похоронить Филипса,не убивая,так,прибив кувалдой слегка.Ну так,слегонца прикопать,жопой к верху,чтоб можно было куда вставить плакат с надписью ХуЙлолиз.
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отстрелить следом за захерченкой - в ад!!!
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Тут може бути проблема. Бандера ніколи не був ні громадянином України, ні СРСР. Як рештки громадян на Австро- Угорщини можуть нам видати?
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Знайти його родичів, які приймуть рішення про перезаховання.
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Мабуть єдиний варіант... я не чув щоби він лишав якісь подібні застереження за життя, тому лише так.
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Цензор.НЕТФотоОбществоАктивисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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