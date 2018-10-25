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 Общество, Фоторепортаж
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 Московский суд отклонил апелляцию защиты "крымского диверсанта" Панова на "приговор" в виде 8 лет колонии строгого режима. ФОТО

Апелляционный суд в Москве оставил в силе приговор "суда" в оккупированном Крыму по делу "украинского диверсанта" Евгения Панова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал брат Панова Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.

"Московский "суд" сегодня ожидаемо отказал по всем нашим апелляционным требованиям, оставив приговор оккупационного "суда" Крыма - 8 лет", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Крымского диверсанта" Панова этапировали из Симферополя в Москву, - брат

Московский суд отклонил апелляцию защиты крымского диверсанта Панова на приговор в виде 8 лет колонии строгого режима 01
Московский суд отклонил апелляцию защиты крымского диверсанта Панова на приговор в виде 8 лет колонии строгого режима 02

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор.

Источник: https://censor.net.ua/p3093320
 
 
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Нормально съездил. Турист. Есть время на подумать.
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Я так и не понял, как он попал к кацапам в оккупированный Крым. Бухим? Если по своей воле, то он сам себе режиссер.
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к родственникам поехал и попал, просто чисто случайно выбранная жертва.
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Через 8 лет доедет.Тут уж его никто не заставлял в рулетку играть с рашистами. Балух - вот настоящий патриот и за кого нужно бороться. Думаю, что Панова тихо поменяют на пару опочленцев.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМосковский суд отклонил апелляцию защиты "крымского диверсанта" Панова на "приговор" в виде 8 лет колонии строгого режима. ФОТО
 
 
 
 
 
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