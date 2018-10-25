 СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ установили, что прокремлевский провокатор регулярно размещал там пропаганду с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.

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Кроме того, он также популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Информацию злоумышленник получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли несколько мобильных устройств и компьютерную технику с сепаратистскими материалами.





Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (до трех лет лишения свободы).