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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5197) СБУ (12921) сепаратизм (11140)

 СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТО

В Одессе разоблачили местного жителя, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ установили, что прокремлевский провокатор регулярно размещал там пропаганду с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.

Смотрите также: Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО

Кроме того, он также популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Информацию злоумышленник получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли несколько мобильных устройств и компьютерную технику с сепаратистскими материалами.

СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию Одесской народной республики 01
СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию Одесской народной республики 02

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (до трех лет лишения свободы).

Источник: https://censor.net.ua/p3093318
 
   
 Топ комментарии
 
Прочел только заглавие статьи и первая мысль - это неудачник по жизни. И точно... Интерьер квартиры времен СССР , т.е. наверняка по углам - плесень, о меблели я молчу, бо это ждун(досталась после родителей) ... Но с сепаратюгами сентименты в сторону.. Статью по полной... А на киче неудачник, еще если и нажалуется , будет за дальним столом в баланде бавитися ложкой с дыркой...
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Петр Алексеевич призывал к союзу и дружбе с кремлем?
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Бойко, Тимошенко, короч две партии с хвостиком слабо?
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Бойка и Парашенка. Так точнее будет.
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Петр Алексеевич призывал к союзу и дружбе с кремлем?
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Петр Алексеевич всегда делает то что не говорит, а говорит то что никогда не сделает.
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Открыто- нет. Ибо не рискует. А что?
Тимошенко призывала, что ты, чучело, ставишь её рядом с Бойкай?
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Жона Пйотра Аліксєєвіча Маріна разом з Трухановим хрестиком вишивала, а у спонсора і родоначальника Донбаського тероризму на каналі ногами дригала. Це вам не "хіхікать" у 2008 році з Пуйлом.
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а Трамп руку Путину жал. Аааа, везде зрада.
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Але Меланія Трамп на Раша Тудей ногами не дригала.
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І, доречі ще трохи докину. Один з перших кроків, що їх робить держава, яка має проблеми із колаборантськими та сепаратистськими проявами - це посилення кримінально-правової складової державної політики. Тобто посилює відповідальність за ці прояви, вводить до кримінального законодавства нові склади злочинів, які допомагають більш ефективно боротись із цими явищами. Он на Росії Сєнцову нізащо 20 років дали, а у нас навіть таких строків за державну зраду, участь у терористичних формуваннях і т.п. не передбачено. Я вже не кажу, що більшість покидьків, які чинять такі злочини серйозних строків не отримують. Це все , що вам треба знати про те, що Пйотр Алєксєєвіч говорять, і що вони роблять.
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А если конкретно, то напомню, что он был министром экон.развития в правительстве азирова.
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Мураєва не вистачає з мертветчуком і рабіновичем !
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А в реальности - домашний арест (с 22:00 до 6:00), за которым никто не будет следить, и условный срок (может быть).
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Труханов)? Хотя нет, ему при этой (и при любой другой) власти неплохо...)))
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Дійсно, що це представник опоблоку і всіх його прихильників.
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Не гражданам Украины хватит и пули.

А нашим предателям - веревку.

Машингверы, штурмгеверы...
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Таких надо уже во имя сохранения и спасения не *выявлять и разоблачать* а наглухо УБИВАТЬ! ликвидировать - уничтожать - стирать с лица земли и закапывать как псину где-нибудь притрусив известью. Дотолерантничались и доигрались в миролюбных в Крыму и Момбасе дальше уже некуда!!
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може ви й маете рацiю... Тiльки в такому випадку чим ми будемо вiдрiзнятися вiд душегубiв-москалiв?
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Тільки тим що будемо очищати землю від безродних тварєй,і не потрібно порівнювати нас і твареподібних.Бо судячи з твоіх слів ти я бачу дуже співчуваєш зашквареним свинособакам.Не хвилюйся,твоя черга теж прийде...))
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Позбавивши життя цю гниду ти врятуєш тисячі життів , і Одеса не лежатиме в руїнах .
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Віддати його одеським пожежним. Нехай тренуються: підпалять на верхніх поверхах і потім рятують.
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СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 2477
Вот вам и сепаратист возглавит Киевскую обладминистрацию.....
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Прочел только заглавие статьи и первая мысль - это неудачник по жизни. И точно... Интерьер квартиры времен СССР , т.е. наверняка по углам - плесень, о меблели я молчу, бо это ждун(досталась после родителей) ... Но с сепаратюгами сентименты в сторону.. Статью по полной... А на киче неудачник, еще если и нажалуется , будет за дальним столом в баланде бавитися ложкой с дыркой...
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ленивое кацапское мурло, в жизни не посадившее дерево и не построившее дом.
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Думав, що Труханова згвинтили, а, виявилось, знайшли якогось цапа-відбувайла...
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На реабілітації воїнів украли 6 млн, з 7 виділених. Так я читаю новини самої некорумпованої (зі слів підарів-порохоботів) країни.
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у самій корумпованій країні ви б таких новин не прочитали
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Це не цап - відбувайло , а зрадник , якого потрібно посадити до в' зниці пожиттєво !
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и не говорите, там не за сепаратизм нужно привлекать, а за посягательство на территориальную целостность... А перед тем , при попытке к бегству и угрозе жизнипредставителям полиции при задержании, применить активный вариант задержания...
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Рядом же приднестровская республика-езжай и живи.Или хотел "президентом" Одесской республики стать?
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Забрати паспорт України, та депортувати до лугандона. Нехай поживе в народній.
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та да, наверняка имеет паспорт каазлабадии... А если и нет , то вручить серый паспорт, анулировав нормальный.
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КНР тоже ничего...(не путать с Китаем, это Крыжополь)
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Вангую - сидел на субсидиях, и ныл везде в соцсетях про "зубожіння".
Типичный совок.
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Як там, рошенівські іриски до зубів не липнуть?
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Ириски - это для нищебродов. Я у Рошена люблю "Ромовую бабу". А также Киевский торт. Обязательно когда из Украины еду, закупаю несколько штук, раздариваю всем по приезду.
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Лишать гражданства!
то чмо ненавидящее Украину, после отсидки ее больше любить не станет!
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Таких нужно посылать в кацапский "рай".
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Может тарифами не доволен был.Вот и загремел лет на десять, на перековку.
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да-да, во всем т.н. "зубожіння" виновато.
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таких новостей не должно быть, этот биоматериал нужно прикапывать по месту абнаружения тихо.
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я думал кивалова с трухановым посадили на подвал, а тут лох какой-то
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТО
 
 
 
 
 
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