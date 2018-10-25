 "Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ.
Под портретами сделаны подписи "Сталінський патріархат справжня канонічна назва московської православної церкви".
"Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.
Львовская епархия УПЦ (МП) призывает прекратить разжигание вражды между конфессиями в Украине.
Также призывает прихожан церкви Святого Князя Владимира сохранять спокойствие и молиться.
я знаю.
НовінськийМалхасян
Мнется с ноги на ногу...черт окоянный
що в тих дурних головах, важко навіть уявити
Подробности читайте на УНИАН: https://religions.unian.net/orthodoxy/2387717-sobyitiya-v-kievo-pecherskoy-lavre-v-fevrale-1918-goda-mejdunarodnaya-konferentsiya-k-100-letiyu-s-nachala-goneniy-na-tserkov-v-hh-veke-reportaj-unian-religii.html
Есть РОССИЙСКАЯ пц мп....
А с учетом того что у нее нет томоса...она СЕКТА для Мамы Церкви
" Глядя на паяца хохотать надлежит..." (с) А.П.Чехов
Авжеж, до 1941 зі світу зживав, а потім, ну коли вслались? Почитай як після 41-го відновлювалася церква, про обновленців не забуть почитати. Як висвячувалися кого висвячували.
"Ну и потом действительно было сотрудничество" нової (оновленої, тобто) РПЦ зі Сталіним і рештою балагану.
А щодо "большинство священников ее не поддержали" згоден. А що з ними стало, ну з тими, що не підтримали? - Отож, а ті, що "поддержали" і стали ядром сучасної РПЦ.
Такие действия отдаляют нас от вступление в ЕС.
Европа очень болезненно реагирует на дрязги на религиозной почве.
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у Львові? Чи це тільки труднощі перекладу? А то тільки ще фсбшної церкви на "пр. Красного Октября" там не вистачало
Храмы РПЦ - дома божьи??? Да их храмы, как скворечники - авось бог поселится. Не поселится, ибо РПЦ не живет по законам божьим.
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак.
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
В России нету ничего,
Что б стоило сберечь!
Нес лишь неволи торжество
Народам русский меч.
Кого вы славите стократ,
Победами гордясь?
Не хану ль нареченный брат
Ваш благоверный князь?
На Куликовом поле строй
Ломился сквозь камыш -
Кто ж тот, кому служил герой?
Не хан ли Тохтамыш?
Кровь Новгорода, кровь Твери,
Ливонской кровь войны;
Вы в Беларуси, упыри,
Сгубили полстраны,
И заглушал победный гром
Младенцев польских крик,
Суворовским "богатырем"
Насаженных на штык.
Своих, чужих не счесть могил,
Где водружали флаг
Кутузов-старый педофил
Да Жуков-вурдалак.
Какой сосед ваш - хоть один! -
Не пострадал от вас?
Швед? Финн? Литвин? Туркмен? Румын?
Япония? Кавказ?
Что, кроме смерти и плетей,
Вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей
Придумать не смогли!
Вам итальянец возводил
Дворец германских шлюх,
Там даже рядом не бродил
Ваш пресловутый дух.
Вас дойч лечил, француз учил,
Бритт делал вам чертеж,
В награду ж каждый получил
Презрение и ложь.
И все дары свободных стран
Служили лишь тому,
Чтоб ваш очередной тиран
Мог укрепить тюрьму.
Не апеллируйте к стихам,
Восславившим зарю:
И Пушкин ваш - холуй и хам,
Лизавший зад царю.
"Клеветникам" ответ строча,
Карателей любя,
Навеки маску палача
Надел он на себя.
Какой писатель и поэт
Из ваших не был рад
Воспеть любой имперский бред -
"На Польшу!" "На Царьград!"?
Аж Бродский - вашею страной
Прочь изгнанный еврей! -
Плевался русскою слюной
В "хохлов" из-за морей.
Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
Повсюду лез ваш страшный сброд,
Твердя -"я старший брат!",
И будет ныне всякий род
Кончине вашей рад.
И ваше имя слово "гунн"
Заслуженно затмит
В значенье: вор, насильник, лгун,
Холуй, палач, бандит.
Как сгинете навеки вы,
Вздохнет свободно мир
И на развалинах Москвы
Устроит светлый пир.
август 2014