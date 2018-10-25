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Все про:Львов (3317) Сталин (498) УПЦ (717) церковь (930) вандализм (391)

 "Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены деревянной церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата на пр. Красной Калины во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ.

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Под портретами сделаны подписи "Сталінський патріархат справжня канонічна назва московської православної церкви".

"Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.

Львовская епархия УПЦ (МП) призывает прекратить разжигание вражды между конфессиями в Украине.

Также призывает прихожан церкви Святого Князя Владимира сохранять спокойствие и молиться.

Сталинский патриархат: церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора 01

Источник: https://censor.net.ua/p3093310
 
   
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Не "або"... Он два дня назад засветился, как женщина... Ник, как мне помнится, был "Илюк". То-ли "Татьяна", то-ли "Ирина"...
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основний "радетель" за московский патріархат - вадим новинський в молодості , як казав Порох ось така "сука православная" дійсно "вірююча" людина."Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора - Цензор.НЕТ 2107
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Я полагаю, што знак вопроса здесь явно неуместен !!!
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На картинке Сралин явно охет ссать)))
Мнется с ноги на ногу...черт окоянный
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це зараз кацапи такі ікони пишуть
що в тих дурних головах, важко навіть уявити
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Все вірно. Сталін ту церкву заснував, путлір зараз нею керує..
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Ту церковь основал не Сталин. Статус автокефалии де-факто имеет с 1448 года, когда собор в Москве поставил на Русскую митрополию (с центром в Москве) рязанского епископа Иону без предварительных согласований с Константинополем. И этого бы не произошло, если бы папство не науськивало поляков и те не пытались управлять через Константинопольский патриархат. Там давно какая-то мутная история.
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ні, саме сталін, бо поередню церкву він розпустив, заборонив, попів розстріляв, а вже потім відновив зі своїх людей.
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Не совсем так. Священников и верующих сажали и после войны. Но уже не так массово.
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Запитай в своєї бабусі чи можна було вільно ходити до церкви
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В первое десятилетие после 1918 года в Киеве было расстреляно 8 тыс. священников. Изучая архивные документы и свидетельства очевидцев, ученые смогли шаг за шагом восстановить события в Киево-Печерской лавре 7 февраля 1918 года. И подробности последних часов жизни новомученика Владимира ужасают своей жестокостью. О международной конференции, посвященной 100-летию от начала гонений на Церковь в ХХ веке - в материале «УНИАН-Религии».

Подробности читайте на УНИАН: https://religions.unian.net/orthodoxy/2387717-sobyitiya-v-kievo-pecherskoy-lavre-v-fevrale-1918-goda-mejdunarodnaya-konferentsiya-k-100-letiyu-s-nachala-goneniy-na-tserkov-v-hh-veke-reportaj-unian-religii.html
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Кроль лахтинский, подучи историю создания рпц, заодно, что такое Сергиянство!
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Русской православной церкви нет в природе...
Есть РОССИЙСКАЯ пц мп....

А с учетом того что у нее нет томоса...она СЕКТА для Мамы Церкви
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А что тут такого или стыдно за свою историю?)))) Это же фотография патриарха стоило бы порадоваться что многие помнят)))
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Он рыночный паяц, базарный шут, ярмарочный скоморох.
" Глядя на паяца хохотать надлежит..." (с) А.П.Чехов
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Там им тут восхищаются. То гифку запостят, то ссылку на ролик дадут. Прямо обожают. "Сталінський патріархат": церкву УПЦ МП у Львові обклеїли портретами радянського диктатора - Цензор.НЕТ 1064
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СБУ куди дивиться? Що чекає, поки кацати їм вікна у головному управлінні позаклеюють такою хер.нею? Це ж чиста провокація.
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Шото не увидел никакого надругательства. Простая констатация фактов.
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Мацковскій патріархат - не церква, а секта мамонітів.
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Где же осквернили? Ликом очередного садиста номинируемого в святые самой РПЦ украсили. Где конщуство? У вас в мозгах кощунство, когда вы под власть ради жирного куска прогибаетесь, веру продали и в бизнес превратили. Верили бы в Бога, может быть хоть ада бы боялись, что ли. А так беснуетесь по заданию ФСБ да ради возможности людей обирать.
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Вот тут они не правы. Сталин уничтожал церковь с 1929 по 1941 год. Хотя в первые пять лет после большевистской революции было казнено 28 епископов и 1200 священников. Почти весь её епископат, значительная часть священников и активных мирян были расстреляны или сосланы в концлагеря; богословские школы и иные формы религиозного обучения, кроме частного, были запрещены. И лишь в 1941 году, внезапно вера проснулась и в Сталине и в Жукове. Бо встралысь. Перед битвой за Москву с чудотворной иконой столицу облетали. Ну и потом действительно было сотрудничество.
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А "вот_тут_Ви_нЄ_прави". Все, що Ви сказали, безперечно, правда. Але нюанс. Незважаючи на всю цю правду, ФСБ_МП (РПЦ) зараз злигалася з комуняцько-чекістською братією і про всі ці злочини забула. Чого варте, скажімо, нагородження комуняцького виродка "сімАнЄнка" нагородами РПЦ. Тому за змістом акція правильна. За формою -- ні.
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Завжди були однаковими: найпідліші виродки пристосуванці.
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Это ты про галичан? Которые первое место в СССР занимали по количеству заявлений в партию.
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Татишо, прямо не праві?
Авжеж, до 1941 зі світу зживав, а потім, ну коли вслались? Почитай як після 41-го відновлювалася церква, про обновленців не забуть почитати. Як висвячувалися кого висвячували.
"Ну и потом действительно было сотрудничество" нової (оновленої, тобто) РПЦ зі Сталіним і рештою балагану.
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Обновленческая церковь действовала с 1917 по 1946 год. И большинство священников ее не поддержали. Не путай даты.
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Я їх (дати) навіть не знаю.
А щодо "большинство священников ее не поддержали" згоден. А що з ними стало, ну з тими, що не підтримали? - Отож, а ті, що "поддержали" і стали ядром сучасної РПЦ.
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Хорошо постарались шавки ФСБшные.
Такие действия отдаляют нас от вступление в ЕС.
Европа очень болезненно реагирует на дрязги на религиозной почве.
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ЕВРОПА -ДУРА, слюнтяи и соплежуи впали в там в МАРАЗМ! Религия - это ПОЛИТИКА, а у РАБОВ и ХОЛОПОВ не должно быть прав, ибо ори НЕДЕЕСПОСОБНЫ и не могут устроить даже собственную жизнь самостоятельно, не говоря уже о других и вопросов государства!
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То, что было как 2х2=4 на протяжении истории. Только последние 100-200 лет УЗУРПАТОРЫ смекнули, что РАБОВ и ХОЛОПОВ нужно дурить (одной библией уже не обойтись, придумали другую ширму. обманку и дешевую декорацию: "конституцию с правами голых обезьян"), решили врать и говорить, что они хотят слышать, что они якобы "граждане" и дееспособные, так легче и проще править (идиотами, возомнившими себя "равными" господам) и обязанностей перед рабами меньше, небольшая манипуляция с "голосами" доверчивых дураков и власть практически постоянно у господ-рабовладельцев, меняются лишь клоуны и артисты (политики-лицедеи)!
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"деревенские олухи таращатся, на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек-клоунов, между тем как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, Ярмарка Тщеславия" (Уильям Мейкпис Теккерей)
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на пр. Красной Калины во Львове Источник: https://censor.net.ua/p3093310

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у Львові? Чи це тільки труднощі перекладу? А то тільки ще фсбшної церкви на "пр. Красного Октября" там не вистачало
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Но это так и есть (если не ещё хуже: дьявольский паханат)!
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Считаю это очередной провокацией московитов , хотя все верно !
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"... и вот дом Божий снова подвергся надругательству" Источник: https://censor.net.ua/p3093310
Храмы РПЦ - дома божьи??? Да их храмы, как скворечники - авось бог поселится. Не поселится, ибо РПЦ не живет по законам божьим.
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стадо вы баранов как легко управлять стадом а то что нищета дети болеют нет вакцин? самые страшные войны - церковные когда стада баранов на смерть идут столкнули вас лбами иудеи
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Молодці Лвовяне! Так повино бути скрізь в Украіне, щоб гебнявие отци Звездоніі не ховали погони и медалькі под рясамі!
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Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак.
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
В России нету ничего,
Что б стоило сберечь!
Нес лишь неволи торжество
Народам русский меч.
Кого вы славите стократ,
Победами гордясь?
Не хану ль нареченный брат
Ваш благоверный князь?
На Куликовом поле строй
Ломился сквозь камыш -
Кто ж тот, кому служил герой?
Не хан ли Тохтамыш?
Кровь Новгорода, кровь Твери,
Ливонской кровь войны;
Вы в Беларуси, упыри,
Сгубили полстраны,
И заглушал победный гром
Младенцев польских крик,
Суворовским "богатырем"
Насаженных на штык.
Своих, чужих не счесть могил,
Где водружали флаг
Кутузов-старый педофил
Да Жуков-вурдалак.
Какой сосед ваш - хоть один! -
Не пострадал от вас?
Швед? Финн? Литвин? Туркмен? Румын?
Япония? Кавказ?
Что, кроме смерти и плетей,
Вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей
Придумать не смогли!
Вам итальянец возводил
Дворец германских шлюх,
Там даже рядом не бродил
Ваш пресловутый дух.
Вас дойч лечил, француз учил,
Бритт делал вам чертеж,
В награду ж каждый получил
Презрение и ложь.
И все дары свободных стран
Служили лишь тому,
Чтоб ваш очередной тиран
Мог укрепить тюрьму.
Не апеллируйте к стихам,
Восславившим зарю:
И Пушкин ваш - холуй и хам,
Лизавший зад царю.
"Клеветникам" ответ строча,
Карателей любя,
Навеки маску палача
Надел он на себя.
Какой писатель и поэт
Из ваших не был рад
Воспеть любой имперский бред -
"На Польшу!" "На Царьград!"?
Аж Бродский - вашею страной
Прочь изгнанный еврей! -
Плевался русскою слюной
В "хохлов" из-за морей.
Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
Повсюду лез ваш страшный сброд,
Твердя -"я старший брат!",
И будет ныне всякий род
Кончине вашей рад.
И ваше имя слово "гунн"
Заслуженно затмит
В значенье: вор, насильник, лгун,
Холуй, палач, бандит.
Как сгинете навеки вы,
Вздохнет свободно мир
И на развалинах Москвы
Устроит светлый пир.
август 2014
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО
 
 
 
 
 
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