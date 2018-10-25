 "Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ.

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Под портретами сделаны подписи "Сталінський патріархат справжня канонічна назва московської православної церкви".

"Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.

Львовская епархия УПЦ (МП) призывает прекратить разжигание вражды между конфессиями в Украине.

Также призывает прихожан церкви Святого Князя Владимира сохранять спокойствие и молиться.