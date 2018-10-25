EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  1835  16
Все про:Азовское море (273) Россия (70866) рыба (147) СБУ (12921) Бабин (26)

 Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе "с украинским пиратством". ФОТО

Служба безопасности Украины должна задать ряд вопросов главе делегации РФ по рыболовству Рулеву, которая прибыла в Киев для участия в ХХХ сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Без распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море - Госрыбагентство

"Российскую делегацию на ХХХ сессию украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая должна была состояться 23-25 октября 2018 в Киеве, возглавляет некий председатель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее - АЧТУ ФАР) гражданин РФ Рулев Игорь Владимирович. Сегодня появилось сообщение о том, что Рулев И.В. неправомерно посещал Крым в 2017 г., после чего эта новость исчезла с сайта АЧТУ ФАР (но кэш есть)", - написал в Facebook Бабин.

Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 01
Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 02

Смотрите также: Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

Кроме того, по его словам, именно Рулев в 2018-м способствовал образованию совместного оперативного штаба "для борьбы с украинским пиратством" АЧТУ ФАР и структур ФСБ РФ.

"Но самое интересное на самом деле заключается в том что, в составе АЧТУ ФАР действует орган оккупационных властей РФ во временно оккупированном Крыму а именно - Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов АЧТУ ФАР, действующий в частности во исполнение подписанных Рулевым актов, таких как приказ АЧТУ ФАР от 22 марта 2018 г. № 111 и другие", - отмечает Бабин.

Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 03
Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 04
Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 05

Смотрите также: "Здесь сидит преступник! Призываю немедленно прекратить это сборище!" - Чубаров срывает заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. ВИДЕО

"Возможно у СБУ и других уважаемых органов есть какие-то специфические понимания ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), но мне кажется что если Рулева сейчас просто выпустят из Украины и запретят въезд - это действительно будет ему огромным и необоснованным подарком", - резюмирует представитель президента Украины в АРК.

Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе с украинским пиратством 06

Источник: https://censor.net.ua/p3093305
 
   
 Топ комментарии
 
Всі і так знають, що в тій "делегації" з боку кацапів одні злочинці і моральні виродки. Питання в іншому - чому українська влада бере участь в цих переговорах???
 показать весь комментарий
 
та то ж бізнес-партньори вінницької кодли.
 показать весь комментарий
 
Вы называйте украинских гнид которые организовывали эту "встречу"!!!!Не хочу быть пророком но догадываюсь КТО ЭТИ ГНИДЫ!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всі і так знають, що в тій "делегації" з боку кацапів одні злочинці і моральні виродки. Питання в іншому - чому українська влада бере участь в цих переговорах???
 показать весь комментарий
 
 
а тому що в тій владі такі самі, як і в російській "делегації"
 показать весь комментарий
 
 
Тому що україньску сторону предтавляють такі самі Глава делегації РФ з рибальства Рульов нелегально відвідував окупований Крим і сприяв боротьбі "з українським піратством" - Цензор.НЕТ 3217
 показать весь комментарий
 
Штани зміни... Кремлівським лайном смердить, "маймун"...
 показать весь комментарий
 
 
від тебе кедебістким баблом сороса смердить, угросвин.
ну і ше - соєвими чоколядками.
 показать весь комментарий
 
 
еслм бы не Джемилев, так бы им попы и облизывали вместе со своим ФСБУ
 показать весь комментарий
 
 
Вы называйте украинских гнид которые организовывали эту "встречу"!!!!Не хочу быть пророком но догадываюсь КТО ЭТИ ГНИДЫ!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну і де фСБ(у)...?! Чи це теж недоторканний "бізнес пріпіздєнтів"...?
 показать весь комментарий
 
 
А був "рульов" "топаз_дай_команду" )))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Это торговые партнеры, не качайте лодку, атопутиннападет!
 показать весь комментарий
 
 
никаких договоренностей, только силовое давление...мы в этом море тюльку спокон веков ловили...и за проход под ихним мостом тоже не платить, бо унижает...
 показать весь комментарий
 
Что значит - выпустить и запретить въезд?

Посадить, выпустить и запретить въезд.
 показать весь комментарий
 
Потрібно "пошуршать" українских представників, напевно там ще яскравіші кадри
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе "с украинским пиратством". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх