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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО

Следователи полиции Киева доказали причастность киевлянина к серии краж лифтового оборудования на территории Днепровского района, вследствие чего суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления поступили сообщения о кражах оборудования из лифтовых шахт. Неизвестный с помощью отвертки повреждал сердцевины замков на входных дверях в машинные помещения. Там он снимал тормозные лифтовые катушки и убегал", - сообщает полиция.

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Во время комплекса розыскных мероприятий оперативники задержали правонарушителя. Им оказался 35-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков и кражу.

"В ходе досудебного расследования следователи доказали его причастность к совершению 64 аналогичных преступлений в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.

Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева 01
Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева 02
Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева 03
Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева 04

В полиции сообщили, что приговором Днепровского районного суда Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, мужчина был осужден к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

"Кроме этого, на основании ст.71 (Назначение наказания по совокупности приговоров) Уголовного кодекса Украины, присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, а следовательно мужчина проведет в тюрьме три с половиной года", - добавили в столчном полицейском главке.

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Источник: https://censor.net.ua/p3093303
 
   
 Топ комментарии
 
За 60 лифтоыввх катушек - 3,5 года!!!!!
Представляю сколько получат разные там розепляты )))))))))))) и КО за свизженные миллиарды. Да, петро, судовый рехформатор?
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а, как же залог в 3 катушки, не катит?
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Ежели экстраполировать сумму украденного на Насирова, то тому прийдется тысчи 2 лет зону топтать. Но действует магия больших чисел! И НАсиров ни дня не отсидит.
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Ежели экстраполировать сумму украденного на Насирова, то тому прийдется тысчи 2 лет зону топтать. Но действует магия больших чисел! И НАсиров ни дня не отсидит.
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За 60 лифтоыввх катушек - 3,5 года!!!!!
Представляю сколько получат разные там розепляты )))))))))))) и КО за свизженные миллиарды. Да, петро, судовый рехформатор?
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Сколько, по-твоему, было бы справедливо за 60 катушек дать?
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Посписували на невдаху всі 60 випадків розкрадань катушок...
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Правильно сделали: украл одну - украдет и тысячу
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а шо? Логика тут есть!
По тому же принцыпу - маеш один офшор, хочется иметь 100)))) Украл один миллиард, хочется ишшо тышшу миллиардов!
П.С. Только ничего тебе за это не будет. Более того, даже прэзыдентом сможешь стать, ага.
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Знаете, распространить бы такую логику на коррупционеров - взял взятку в 100 баксов, возьмет и 100 тысяч... Но увы, в отношении "уважаемых людей" такое не прокатывает, только для пересичных...)
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Ви пропонуєте не карати просте бидло, поки не сидить бидло високопоставлене? Може ще й гопнічків, які б*ють людей і віджимають мобіли, теж не садити?
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справа не в тому, а в тому, що як же вибірково в нас працює наша феміда. Комусь і 3,5 роки за вкрадені катушки, а комусь і 35 років за вкрадені мільйони, але ж......
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А ви пропонуєте не карати високопоставлене бидло?
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Я пропоную карати всіх. Навіть якщо 100 грн украв, то треба карати!
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по давно сложившемуся прециденту. Взять на поруки и отпустить под залог , как писали ниже, в 5 катушек. Киянин, який вкрав понад 60 ліфтових котушок, отримав 3,5 року, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 2559
несправедливо, не? эге ж....
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Останется найти того, кто его возьмет на поруки (т.е. возьмет на себя ответственность за него) и заплатить залог.
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У нас теж крали ці котушки. Якщо б його піймали, то суд би не відбувся у зв'язку із смертю злочинця.
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Випадкове падіння у шахту ліфта, для крадія звичайна справа, гадаю ніхто б не розслідував би це дурне самогубство...
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Есть вещи на которые ещё можно прикрыть глаза, но то, что касается безопасности и порой жизни, надо карать строго.
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Чисто по-житейски я Вас понимаю.То,что касается нас,простых жителей непосредственно,-задевает до глубины души.Но вот взорвался,например,гигантский арсенал боеприпасов сейчас,он разве не касается нашей безопасности и жизни сейчас?но он не касается нас НЕПОСРЕДСТВЕННО.Поэтому никаких сроков никому.
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Там где большие деньги крутятся сроков ни каких не дают, потому что все замазаны. А по житейски пусть они нас оставят в покое.
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Воровать надо-эшелонами.Тогда даже лёгкое недомогание становится оправданием.Дилетант
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Лошок, не хочет следовать примеру илиты и закону больших чисел... Украл бы 3 тысячи катушек - получил бы условно, украл бы 3 миллиона катушек - наградили бы орденом...)
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Із-за таких виродків страждають в основному літні люди та інваліди, для яких наявність ліфту просто необхідна. 3.5 для такого біосміття явно замало
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Вот бы такой срок хотя бы некоторым коррупционерам давали. Но не всем обещали "життя по-новому".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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