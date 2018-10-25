 Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Днепровского управления поступили сообщения о кражах оборудования из лифтовых шахт. Неизвестный с помощью отвертки повреждал сердцевины замков на входных дверях в машинные помещения. Там он снимал тормозные лифтовые катушки и убегал", - сообщает полиция.
Во время комплекса розыскных мероприятий оперативники задержали правонарушителя. Им оказался 35-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков и кражу.
"В ходе досудебного расследования следователи доказали его причастность к совершению 64 аналогичных преступлений в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что приговором Днепровского районного суда Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, мужчина был осужден к трем годам и трем месяцам лишения свободы.
"Кроме этого, на основании ст.71 (Назначение наказания по совокупности приговоров) Уголовного кодекса Украины, присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, а следовательно мужчина проведет в тюрьме три с половиной года", - добавили в столчном полицейском главке.
Представляю сколько получат разные там розепляты )))))))))))) и КО за свизженные миллиарды. Да, петро, судовый рехформатор?
По тому же принцыпу - маеш один офшор, хочется иметь 100)))) Украл один миллиард, хочется ишшо тышшу миллиардов!
П.С. Только ничего тебе за это не будет. Более того, даже прэзыдентом сможешь стать, ага.
несправедливо, не? эге ж....