 Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления поступили сообщения о кражах оборудования из лифтовых шахт. Неизвестный с помощью отвертки повреждал сердцевины замков на входных дверях в машинные помещения. Там он снимал тормозные лифтовые катушки и убегал", - сообщает полиция.

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Во время комплекса розыскных мероприятий оперативники задержали правонарушителя. Им оказался 35-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков и кражу.

"В ходе досудебного расследования следователи доказали его причастность к совершению 64 аналогичных преступлений в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.









В полиции сообщили, что приговором Днепровского районного суда Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, мужчина был осужден к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

"Кроме этого, на основании ст.71 (Назначение наказания по совокупности приговоров) Уголовного кодекса Украины, присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, а следовательно мужчина проведет в тюрьме три с половиной года", - добавили в столчном полицейском главке.

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